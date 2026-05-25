Скорость самого быстрого в мире FPV-дрона достигла 730 км/ч

Новый неофициальный рекорд скорости дронов установил один из предыдущих рекордсменов — Blackbird — за счет усовершенствованных винтов. Он продемонстрировал скорость, которая уже вплотную приблизилась к той, с которой летает большинство пассажирских самолетов.



Самый быстрый дрон

FPV-дрон Blackbird побил мировой рекорд, достигнув максимальной скорости 730 км/ч (453 миль в час, или 394 узла), тогда как большинство пассажирских самолетов летают со скоростью около 885 км/ч (550 миль в час или 478 узлов), пишет Tom's Hardware. Без учета влияния ветра скорость составила 685 км/ч.

Рекорд пока неофициальный. О нем сообщили его авторы на YouTube-канале Drone Pro Hub, назвавшие себя Эйдан и Бен (Aidan and Ben). Предыдущий рекорд, установленный Blackbird в декабре 2025 г., он составил 626 км/ч и был побит дроном Peregreen V4, который разогнался до 658 км/ч.

К новым испытаниям Blackbird получил новые пропеллеры с лопастями из углеродного волокна, созданными вручную специально для того, чтобы попытаться вернуть мировое рекорд.

FPV (First Person View) — это класс дронов, транслирующих видео в реальном времени с камеры на специальные очки или шлем пилота. Они предоставляют полный эффект присутствия и высокую скорость, требуя ручного управления.



Усовершенствованный винт

Усовершенствованные лопасти имеют большой шаг, угол которого держится в секрете, и больший наклон в сторону полета по сравнению с лопастями, использовавшимися в предыдущих попытках. Их расположили почти параллельно потоку воздуха, что увеличило их эффективность. Это привело, правда, к потере мощности на низких скоростях, например, при взлете или зависании, и увеличению расхода батареи на таких этапах полета.

YouTube - Drone Pro Hub Для нового скоростного рекорда бывшему рекордсмену Blackbird пришлось заказать новые пропеллеры

Еще одна новая деталь конструкции — зубчатые передние кромки лопастей. Они создают вихри, предотвращая боковое скольжение воздуха вдоль лопасти вместо его прямого обратного потока, толкающего дрон вперед. Они также стабилизируют пограничный слой воздуха, который действует как «смазка» и снижает сопротивление самого пропеллера.

У Эйдана и Бена было два комплекта новых винтов. Первый тестовый FPV-дрон достиг 633 км/ч. На такой высокой скорости он потерял связь с контроллером и потерпел крушение. Рекорд установил второй дрон с новым комплектом обновленных пропеллеров. Он получил небольшие повреждения при жесткой посадке после последнего тестового запуска, так как батареи полностью разрядились всего в нескольких метрах от земли.

Испытания проходили при сильном ветре, так что результат получен путем расчета средней скорости одного полета по ветру и одного полета против ветра.

Скоростные дроны

Многие воспринимают установление рекордов скорости дронов исключительно как демонстрацию достижений в духе спортивного азарта. Однако проекты такого уровня имеют гораздо более глубокое инженерное значение и позволяют получить ценнейшие данные в нескольких критически важных областях.

Полученные в ходе таких проектов результаты имеют прямое прикладное значение не только для нишевого сегмента скоростных дронов, но и для развития высокоскоростных беспилотных систем, гиперзвуковых летательных аппаратов, а также для совершенствования материалов, силовой электроники и алгоритмов управления в условиях экстремальных динамических нагрузок.

Предыдущие рекордсмены — конструкторы Люк Белл и Майкл Белл (Luke Bell, Mike Bell, отец и сын из Южной Африки) — разогнали в декабре 2025 г. свой дрон Peregreen V4 до скорости в 658 км/ч, что было подтверждено и зафиксировано представителями Книги рекордов Гиннесса.