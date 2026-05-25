Китай насмехается над санкциями США. Huawei представила новую стратегию и обещает чипы 1,4 нм к 2031 году

В мае 2026 г. руководство Huawei заявило, что ее высокопроизводительные чипы в течение пяти лет могут достичь плотности транзисторов, эквивалентной техническому процессу в 1,4 нанометра. Само же заявление лишь подчеркивает усилия Пекина по снижению зависимости от американских технологий на фоне санкций, осложнивших развитие полупроводниковой отрасли в Китае.

Цели по разработкам

Huawei намерена к 2031 г. создать чипы размером 1,4 нанометра (нм) вопреки санкциям США, пишет Reuters, так как в 2026 г. Вашингтон продолжает ограничивать поставки Китаю передового оборудования для производства чипов.

Президент полупроводникового подразделения компании Huawei Хэ Тингбо (He Tingbo) на Международном симпозиуме по схемам и системам (ISCAS 2026), организуемом Институтом инженеров электротехники и электроники (IEEE) в Шанхае, представил концепцию работы предприятия в условиях санкций США. Он объявил о планах разработки к 2031 г. передовых чипов с плотностью транзисторов 1,4 нм, ведь Вашингтон ввел жесткие ограничения на поставки Китаю передового литографического оборудования и других ключевых полупроводниковых технологий, информировал CNews.

Новый принцип совершенствования чипов, предложенный Huawei и получивший название «Закон масштабирования Tau», направлен на сокращение времени прохождения сигналов и данных через чипы и вычислительные системы. Как отмечается, отрасль больше не может в значительной степени полагаться на дальнейшее уменьшение размеров транзисторов, в связи с чем акцент смещается на оптимизацию скорости распространения сигналов внутри чипа.

В докладе отмечается, что чипы Kirin компании Huawei, запуск которых запланирован на осень 2026 г., станут первыми, в которых будет применена новая архитектура под названием LogicFolding. Данная архитектура призвана существенно сократить количество внутренних подключений в чипе и значительно повысить его общую производительность.

Концепция масштабирования

«Закон масштабирования Tau» — это новая концепция масштабирования чипов, предложенная Huawei. Если классический «Закон Мура» говорит о том, что количество транзисторов на чипе удваивается примерно каждые два года за счет уменьшения их размеров, то «Закон масштабирования Tau» смещает акцент на другой параметр — время задержки (τ — тау).

Основная идея заключена в том, что в современных чипах дальнейшее уменьшение транзисторов становится все менее эффективным из-за физических ограничений, роста энергопотребления, проблем с теплоотводом. Huawei предлагает вместо этого сокращать время, которое требуется сигналу, чтобы пройти через чип и между его частями, то есть основным показателем прогресса становится не «сколько транзисторов поместилось», а «насколько быстро данные могут перемещаться и обрабатываться».

По данным Huawei, с 2020 г. компания-разработчик создала и запустила в массовое производство 381 чип на основе «Закона масштабирования Tau». Данные чипы предназначены для использования в смартфонах и системах искусственного интеллекта (ИИ). Эта же концепция лежит в основе архитектуры LogicFolding, которая будет использоваться в будущих чипах Kirin.

Производство чипов

В 2020 г. Huawei начала собственное производство процессоров, открыв фабрику по выпуску чипов в Шанхае. Ее оператором выбрана компания Shanghai IC R&D Center, поддерживаемая муниципальными властями. Этап производства стартовал с самых простых чипов, построенных на 45 нм техническом процессе, и постепенно будет совершенствоваться.

По мнению экспертов, опрошенных журналистами Financial Times в 2020 г., внедрение собственных микрочипов фактически решит проблему выживания Huawei. Запасы, сделанные еще до вступления ограничений, наложенных американскими властями в мае 2020 г., практически исчерпаны, утверждали эксперты. Хотя собственное производство чипов не решает главную проблему Huawei с дефицитом однокристальных систем для смартфонов, но оно уже само по себе станет большим подспорьем в условиях все большего санкционного давления со стороны США, указывали аналитики в 2020 г.

По информации Tom's Hardware в 2021 г., то, что делает Huawei, создавая собственное полупроводниковое производство, не противоречит общим трендам развития Китая. В своем пятилетнем плане среди главных целей назван переход на повышение собственной самодостаточности при решении экономических вопросов. Это предусматривает постепенный отказ от использования ключевых технологий, правами на которые владеют зарубежные страны.