Создатель российского «убийцы» Microsoft Office радикально сокращает штат. Оставят только техподдержку, остальных хотели уволить без компенсаций

«МойОфис» проводит массовое сокращение штата. Сокращают персонал целых департаментов, некоторых из сотрудников пытались выставить за дверь без компенсаций. По итогу в компании могут остаться лишь работники технической поддержки. Кто будет разрабатывать «МойОфис» дальше – неизвестно.

Пора обновлять резюме

Российская компания «Новые облачные технологии», разработчик пакета офисных программ «МойОфис», устроила крупномасштабную чистку кадрового состава. Как пишут «Ведомости», письмо о массовых сокращениях в середине мая 2026 г. разослало своим подчиненным руководство компании.

«МойОфис» – это отечественный пакет офисных программ. Он конкурирует в первую очередь с всемирно известным Microsoft Office. В числе его основных соперников есть и полностью бесплатные аналоги – LibreOffice и OnlyOffice.

Все было ожидаемо

О том, что в «МойОфис» вот-вот начнется массовое сокращение штата, стало известно еще в конце марта 2026 г. Как сообщал CNews, тогда об этом заявил гендиректор компании Вячеслав Закоржевский в электронном письме своим подчиненным, датированным 23 марта 2026 г.

В письме упоминалось, что в 2025 г. «несмотря на значительные усилия», «МойОфис» столкнулся с «серьезными финансовыми трудностями». «Объем ключевых направлений бизнеса снизился, и текущая модель требует существенных изменений для обеспечения устойчивости компании», – написал Закоржевский.

Был платным

Сам «МойОфис» в течение нескольких лет был платным – у него была лишь бесплатная пробная версия, которая работала в течение 30 дней с момента установки. В начале марта 2026 г. все изменилось – как сообщал CNews, появился полностью бесплатный тариф без ограничений по времени. Однако если раньше в триальной версии были доступны все функции, то теперь бесплатная версия предлагает пользователям лишь базовый набор возможностей.

К моменту выхода материала официальных заявлений «МойОфис» по поводу массовых увольнений в компании не поступало. По словам приближенных к компании источников издания, после чисток в штате останутся лишь сотрудники технической поддержки. Кто в итоге будет заниматься разработкой, они не уточнили, как и количество тех, кто лишится или уже лишился работы.

Редакция CNews обратилась к официальным представителям «МойОфис» с вопросами о причинах сокращения, а также планах оставить одну лишь техподдержку, и ожидает ответа.

На биржу труда без пособий

Один из источников «Ведомостей» утверждает, что во многих департаментах «МойОфис» под сокращение попали почти все сотрудники. Уволенный персонал компании создал отдельный чат, в котором сейчас числится свыше 600 человек, отмечает издание.

Один из участников этого онлайн-сообщества утверждает, что поначалу руководство «МойОфис» пыталось увольнять работников без выходного пособия.

В ответ на это сотрудники организовались в профсоюз и начали угрожать судом за неправомерное увольнение. В итоге компания начала предлагать попавшим под сокращение работникам нормальные условия, хотя полностью купировать случаи некорректного увольнения не удалось.

Участник чата утверждает, что некоторых сотрудников пытались лишить работы, в числе прочего, за опоздание на работу на 10 минут, а также за задержку отчетов о командировках всего на один день.

Источник CNews среди уволившихся сотрудников «МойОфис» утверждает, что сокращение происходит с соблюдением ТК РФ. «Без выходного пособия никого не увольняют. Все уходят по соглашению сторон с тремя окладами», – заявил он CNews, не уточнив, как много людей в компании лишились работы.

Отметим также, что в России существует ст. 180 ТК РФ («Гарантии и компенсации работникам при ликвидации организации, сокращении численности или штата работников организации»). Она обязывает руководителей компаний уведомлять персонал о сокращениях не менее чем за два месяца и под роспись, а также предлагать увольняемым имеющиеся равнозначные или более низкие вакансии в компании. Редакция CNews поинтересовалась у представителей «МойОфис», было ли соблюдено это требование законодательства, и получило такой ответ (он приведен без изменений): «Все процессы, связанные с реструктуризацией бизнеса и пересмотром продуктового портфеля «МойОфис», идут в строгом соответствии с российским законодательством со всеми положенными компенсациями, условия обсуждаются с каждым сотрудником индивидуально».

Насколько все плохо

Финансовое положение «МойОфис» в настоящее время не самое лучшее. Согласно отчетности за 2024 г., компания получила чистый убыток в размере 1,2 млрд руб. Однако нельзя не отметить, что в 2023 г. все было еще хуже – чистый убыток «МойОфис» за этот год был равен 5 млрд руб., согласно сервису «Контур.Фокус».

В 2025 г. чистый убыток компании вновь резко вырос, составив 4 млрд руб. Выручка «МойОфис», напротив, резко обвалилась – вплоть до 1 млрд руб., что на 49% ниже показателей 2024 г.

Компания «Новые облачные технологии» основана в марте 2014 г. С октября 2018 г. ее уставный капитал равен 2 млн руб. Основной владелец «МойОфис» – это «Лаборатория Касперского» с долей 68,8% на момент выпуска материала. Андрей Чеглаков владеет 22,7%, Дмитрий Комиссаров – 5%, Александр Тимченко – 2,5%, Алексей Доброхотов – 0,75%, Елена Басова – 0,25%.

Согласно отчетности компании за 2025 г., размер задолженности по договорам займов перед основным владельцем по итогам 2025 г. увеличился на 34%, достигнув 24,96 млрд руб.