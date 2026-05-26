Поставил VPN — остался без денег: среди россиян под видом средства обхода блокировок распространяют банковский троян

Злоумышленники разработали новую уловку для обмана россиян: они предлагают скачать «бесплатный VPN-сервис», который на самом деле является банковским трояном и загрузчиком дополнительного вредоносного софта. Кроме того, программа способна втайне от пользователя размещать на устройствах другие вредоносные модули.

Предупреждение россиян

Злоумышленники распространяют очередной якобы бесплатный virtual private network (VPN)-сервис, который заражает устройство вредоносным программным обеспечением (ПО). Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Министерства внутренних дел (УБК МВД) России.

В мае 2026 г. специалисты УБК предупреждают: очередное приложение, позиционируемое как бесплатный VPN-сервис, на самом деле является вредоносным ПО. Как выяснилось, под маской такого онлайн-сервиса распространяется банковский троян, а также загрузчик, предназначенный для установки дополнительных вирусов на устройство пользователя.

Сразу после инсталляции программа способна тайно от пользователя считывать текстовые сообщения и push-оповещения, красть конфиденциальную информацию из банковских онлайн-сервисов, а также отправлять новые вредоносные ИТ-компоненты.

По информации CNews, на фоне борьбы с использованием VPN-сервисов количество скачиваний VPN-приложений в России из топ-5 сервисов магазина Google Play по состоянию на апрель 2026 г. выросло в 14 раз год к году до 9,2 млн загрузок, всего зафиксировано 35,7 млн скачиваний.

Помнить о безопасности

В МВД советуют получать программы исключительно из легитимных магазинов приложений. Тем не менее в министерстве отметили, что такая мера не обеспечивает абсолютной защиты.

Злоумышленники часто прячут вредоносное ПО под видом востребованных сервисов, в частности VPN-клиентов, которые граждане применяют для доступа к заблокированным ресурсам. Ведомство неоднократно предупреждало пользователей о необходимости проявлять бдительность при установке ПО из ненадежных источников.

Борьба с мошенниками

С сентября 2025 г. по март 2026 г. в 43 регионах силовики задержали более 200 россиян и иностранных граждан по подозрению в распространении российских абонентских номеров, сообщили CNews в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в марте 2026 г. В ведомстве уточнили, что оперативные мероприятия проводились совместно с МВД. Всего было выявлено свыше 100 нелегальных каналов связи.

Задержанных подозревают в организации незаконного функционирования SIM-боксов, пополнении балансов использовавшихся в них SIM-карт, а также в предоставлении услуг по регистрации аккаунтов. Во время обысков изъяли 220 SIM-боксов, более 54 тыс. SIM-карт и SIM-чипов, утверждают в ФСБ.

Цифровизация

«Задержанные осуществляли противоправные деяния за денежное вознаграждение, полученное от зарубежных кураторов, что подтверждено хранящимися на изъятых средствах связи переписками», — говорится в сообщении.

Возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции, т.е. статья 274.3 Уголовного кодекса (УК), организации деятельности по передаче абонентских номеров с нарушением требований законодательства (статья 274.4 УК), организации деятельности по передаче информации, необходимой для регистрации и (или) авторизации пользователя сети интернет для получения доступа к функциональным возможностям информационного ресурса (статья 274.5 УК), а также мошенничестве (статья 159 УК).

Антон Денисенко

