Признанный экстремистом венчурный инвестор снял миллиарды рублей и сбежал из России

Признанный экстремистом ИТ-инвестор Александр Галицкий сбежал из России по голландскому паспорту, сообщила Генпрокуратура России.

Создатель ИБ-компании «Элвис Плюс» и фонда Almaz Capital Partners (признан экстремистом), а также оператора системы обязательной маркировки товаров «Честный знак» Александр Галицкий (признан экстремистом) покинул Россию. Об этом представитель Генпрокуратуры сообщил на слушаниях в Мосгорсуде.

Ранее Тверской районный суд признал Галицкого и Almaz Capital Partners экстремистским объединением из-за обвинений в поддержке ВСУ и принял решение об изъятии их имущества. Под это решение попал целый ряд других ИТ-компаний и бизнесменов, включая владельца «Ланита» Филиппа Генса, совладельца «АйТеКо» Шамиля Шакирова, совладельца ряда ИБ-компаний Оксану Орешину и других.

Соцсети Александра Галицкого
Знаменитый венчурный инвестор Александр Галицкий сбежал с миллиардами

Все упомянутые лица пытаются опротестовать решение. Галицкий обвинения отрицает, называя себя патриотом. «Если Галицкий называет себя патриотом, почему он, в нарушение обеспечительных мер, покинул Россию по голландскому паспорту и направился в Белоруссию?» — возразил представитель Генпрокуратуры. Также, по мнению Генпрокуратуры, Галицкий ежедневно снимал миллиарды рублей со счета в Газпромбанке.

Игорь Королев

