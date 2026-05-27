Приватности не осталось. По приказу властей операторы будут передавать силовикам паспортные данные, адреса и геолокацию россиян

Минцифры добавило в перечень данных, которые операторы связи собирают о своих абонентах и передают силовым структурам, новые пункты. Теперь в списке есть паспортные данные, адрес проживания, счета в банках и многое другое. Как и всегда власти аргументируют это заботой о безопасности.

Нужно больше информации

Российские операторы связи начнут собирать еще больше информации о своих абонентах для последующей ее передачи силовым структурам. Как пишет «Коммерсант», делать это они будут с подачи Минцифры – ведомство существенно расширило перечень данных россиян для сбора и отправки силовикам.

Приказ министерства размещен на портале «Официальное опубликование правовых актов» и датирован 22 мая 2026 г. В нем прописаны новые правила, которым должны подчиняться организаторы распространения информации и владельцы автономных систем. Эти правила прописывают настройки ИТ-систем для работы с СОРМ – системой технического обеспечения оперативно-розыскных мероприятий.

Согласно новому приказу Минцифры отныне операторы связи должны передавать силовикам, помимо прочего, паспортные данные россиян, адреса их прописки и проживания, ИНН, все банковские реквизиты. Также в архив будут добавлены геокоординаты россиян, IP-адреса, домены, логины и организационные сведения.

Стандартный аргумент

Комментируя существенное расширение перечня передаваемых операторами связи силовикам данных о россиянах, представители Минцифры подчеркнули, что все это – исключительно ради безопасности граждан и страны.

Россияне под колпаком

В ведомстве подчеркнули, что новый приказ «закрепляет требования к программным и техническим средствам, которые устанавливаются на сетях связи».

«Установка такого оборудования необходима для обеспечения безопасности», – заявили «Коммерсанту» в Минцифры.

Обойти не удастся

У россиян нет возможности подключиться к оператору связи, который гарантированно не будет передавать информацию о них силовым структурам. Благодаря знаменитому «пакету Яровой» установка систем СОРМ обязательна для всех без исключения провайдеров.

Более того, это требование действует почти восемь лет. Сам «пакет Яровой» был принят в 2016 г., а обязательной установка СОРМ стала с июля 2018 г.

При этом для многих небольших провайдеров интеграция СОРМ в свои сети до сих пор представляет собой значительную проблему. Внедрение даже минимального программно-аппаратного комплекса для СОРМ стоит минимум 5 млн руб., а небольшие провайдеры едва ли могут позволить себе такие расходы, сообщил «Коммерсанту» генеральный директор хостинг-провайдера RUVDS Никита Цаплин.

Сомнительная помощь

Как отмечает издание, в России может получить значительное развитие услуга «аутсорминга». За счет нее операторы, уже внедрившие СОРМ в свои системы, смогут предоставить возможность другим провайдерам передавать через них данные силовым структурам.

Крупные провайдеры уверены, что их более маленькие конкуренты не выполняют требования по СОРМ. В частности, такое мнение в мае 2026 г. «Коммерсанту» высказал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

«Для регулятора, видимо, осуществлять непрерывный контроль за несколькими тысячами операторов сложно», – добавил он.

Впрочем, после введения новых требований даже крупным операторам может потребоваться модернизация оборудования, отметили представители «Ростелекома».

Сторонние эксперты тоже полагают, что операторам придется вложиться в модернизацию инфраструктуры сбора и передачи информации о своих абонентах. «Бизнесу, владеющему такой инфраструктурой, придется модернизировать оборудование, возможно, закупать более мощные серверы для «отложенного» поиска и переписывать программное обеспечение для интеграции с новыми интерфейсами. При этом это повышает возможности правоохранительных органов по раскрытию тяжких преступлений», – сказал «Коммерсанту» директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров.

Геннадий Ефремов

