Полиция назвала самый опасный для россиян пароль

В МВД предупредили, что мошенники массово используют этот пароль для взлома устройств россиян. По данным ведомства, кибератаки запускают автоматические боты, а многие пользователи по-прежнему оставляют заводские настройки без изменений.

Предупреждения о небезопасных данных

Аферисты с помощью ботов постоянно используют пароль admin, чтобы взломать устройства россиян, об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Министерства внутренних дел (УБК МВД) России.

В МВД России отметили, что в мае 2026 г. пароль admin по-прежнему остается одним из самых распространенных и наиболее уязвимых. По данным ведомства, злоумышленники активно используют автоматические боты, которые непрерывно сканируют сеть и подбирают простые комбинации, такие как admin/admin, а также другие стандартные варианты заводских паролей.

Правоохранители отметили, что такие кибератаки носят полностью автоматизированный и массовый характер. Многие пользователи до сих пор не меняют заводские пароли, ошибочно полагая, что их устройство не представляет интереса для хакеров или используется только в домашней сети. Именно эта распространенная привычка, по данным киберполиции, делает роутеры и другое оборудование легкой добычей для киберпреступников.

Безопасность прежде всего

В МВД России рекомендуют сразу после приобретения и подключения устройств менять заводские пароли на сложные и уникальные комбинации. Также ведомство советует активировать двухфакторную аутентификацию (2FA) там, где она доступна.

По мнению правоохранителей, такие меры существенно снижают риск несанкционированного доступа даже в тех случаях, когда базовый пароль уже стал известен злоумышленникам.

Самый плохой пароль в мире

Исследователи немецкого Институт цифровой инженерии имени Хассо Платтнера проанализировал миллионы слитых аккаунтов и профилей из даркнета, которые были взломаны из-за слабых паролей, и выяснил, какие пароли были наиболее популярными в 2025 г.

Согласно результатам, 123456 — снова самый популярный пароль по всему миру. Специалисты сообщают, что несмотря на хорошую осведомленность и вездесущую борьбу с интернет-мошенничеством, пользователи продолжают использовать простые комбинации или бытовые слова. Это объясняют тем, что многие юзеры либо ленятся, либо боятся забыть сложный пароль, либо халатно относятся к своим данным, полагая, что их взлом никогда не коснется.

В топ-5 самых популярных паролей также вошли комбинации 123456789, 565656 и 12345678. В десятку попали комбинации с простыми словами, включая hallo123, kaffeetasse, passwort и lol123.

10 самых популярных паролей в 2025 г.: 123456; 123456789; 565656; 12345678; hallo123; kaffeetasse; 1234567; passwort; lol123.

Кража денег

За I квартал 2026 г. мошенники похитили у россиян 7,4 млрд руб., а основная сумма хищений пришлась на сервис систему быстрых платежей (СБП) (2,64 млрд руб.), информировал CNews. Центральный банк (Центробанк) России также отметил рост атак с помощью социальной инженерии (+37,5%) и создания финансовых пирамид (+133%).

За январь-март 2026 г. злоумышленникам удалось похитить у физических и юридических лиц в России более 7,39 млрд руб., следует из статистики Центробанка об операциях без добровольного согласия клиентов (ОБДС). При этом вернуть удалось лишь 5,7% от этой суммы — около 422 млн руб.

Ритейл

Основной удар пришелся на обычных граждан, у физических лиц мошенники украли порядка 6,82 млрд руб. Самым популярным каналом для хищений стала СБП: через нее было совершено 127,9 тыс. хищений на сумму 2,64 млрд руб. При этом банки и платежные системы смогли возместить клиентам лишь 3,3% от этой суммы.

Через счета дистанционного банковского обслуживания (интернет-банк, мобильный банк) похищено 2,33 млрд руб. (возвращено 3,6%). Через банковские карты — 1,57 млрд руб. (здесь доля возмещения выше — 10,5%). Еще 282 млн руб. было украдено через электронные кошельки и операции без открытия счета — в этих случаях возврат практически отсутствует (1,9% и 0% соответственно).

У юридических же лиц зафиксировано 818 операций без добровольного согласия на общую сумму 573 млн руб. При этом доля возмещенных средств по счетам компаний составила 15,9%, через СБП — лишь 2,4%.

Антон Денисенко

