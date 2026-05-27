CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Законодательство Веб-сервисы Техника
|

Редкий мессенджер, который пока не заблокировали, регистрирует бренд в России. Россияне уже используют его вместо Telegram и Max

Товарный знак мессенджера из Южной Кореи KakaoTalk регистрируют в Роспатенте. Россияне им уже активно пользуются. Его популярность у жителей нашей страны возросла на фоне блокировок Telegram.

Заявка в Роспатент

Южнокорейская компания Kakao Corp. подала заявку на регистрацию в Роспатенте своего бренда KakaoTalk, пишет издание «Лента.ру», ссылаясь на информацию сервиса проверки контрагентов Rusprofile.

В качестве вариантов использования товарного знака перечислены программы и приложения, рекламные услуги, передача сообщений, услуги социальных сетей и др.

KakaoTalk — это один из старейших мессенджеров. Он появился в 2010 г. KakaoTalk могут пользоваться жители многих стран мира, но его основная аудитория — граждане Южной Кореи. Мессенджер позволяет общаться текстом, отправлять изображения и стикеры, а также вести каналы и совершать звонки.

Рост популярности KakaoTalk у россиян

В середине апреля 2026 г. менеджер PR-отдела KakaoTalk Ли Сын Тхэ (Lee Seung-tae) заявил «РИА Новости» о росте популярности мессенджера у российских пользователей: «Мы можем подтвердить, что число пользователей из России выросло. Такой рост действительно есть. Хотя мы не раскрываем цифры, резкое увеличение мы фиксируем».

tolk700.jpg

magnific.com/freepik
В поисках альтернативы Telegram россияне обратили внимание на южнокорейский KakaoTalk

В KakaoTalk подтвердили информацию и согласились с мнением СМИ о том, что рост показателя может быть вызван ситуацией вокруг Telegram. Зарубежные пользователи регистрируются через иностранные IP, рассказали представители компании.

KakaoTalk позволяет регистрироваться с российским номером телефона. Как убедилась редакция CNews, к 23 марта 2026 г. в России не было никаких ограничений установки KakaoTalk на свое устройство. Мессенджер доступен для установки в русскоязычных магазинах Google Play и Apple App Store. В отечественном RuStore его нет.

Интерфейс KakaoTalk почти полностью переведен на русский язык, хотя и не без ошибок и опечаток. Иероглифы в интерфейсе встречаются довольно редко. Не русифицированные элементы интерфейса приведены чаще всего на английском языке.

Монетизировать свой канал в KakaoTalk можно только после верификации, а для этого потребуется корейский номер телефона и ID-номер гражданина Южной Кореи.

Альтернатива Telegram

Борьба с Telegram в России началась еще в 2018 г. и перешла в новую активную фазу в августе 2025 г. Тогда россиян лишили права совершать в нем аудио- и видеозвонки, замедлив их почти до нуля. Замедление усилилось в начале 2026 г. Исчезла возможность отправлять медиаконтент и смотреть видеоролики. Позже почти перестали отправляться и текстовые документы, а обычные сообщения начали отправляться и приходить с большой задержкой.

Никита Кораблев, «Группа Астра»: Сегмент программно-аппаратных комплексов ждет серьезный скачок в 2027–2029 годах
Никита Кораблев, «Группа Астра»: Сегмент программно-аппаратных комплексов ждет серьезный скачок в 2027–2029 годах Российские ПАКи нового поколения

В апреле 2026 г. CNews писал, что россияне вместо перехода на всеми силами продвигаемые отечественные решения активно перебираются в мессенджеры и Китая, Кореи и даже Турции. Согласно статистике МТС AdTech, аудитория азиатских мессенджеров в России за один лишь март выросла в среднем примерно на 60%, а за первую четверть 2026 г. (1 января – 31 марта) — на 50%.

Чаще всего жители России, выбирая сервис на замену Telegram, отдают предпочтение турецкому мессенджеру BiP. Его показатель MAU (ежемесячные активные пользователи) в России по итогам марта 2026 г. вырос более чем вдвое (плюс 108%) и достиг 1,68 млн уникальных пользователей. У KakaoTalk по итогам марта 2026 г. MAU в России вырос на 82%, составив 436,4 тыс. человек.

Анна Любавина

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад

Rutube собирает семантическое ядро из 10 млн запросов, чтобы заполнить своими видео «пустоши» в поисковиках

Узбекистан становится новой точкой роста для цифровых компаний

Гигантский ритейлер электроники запускает собственную сеть пунктов выдачи заказов. Схема подсмотрена у главного конкурента

Цена инерции: сколько бизнес платит за отсутствие системы планирования

Китай запрещает свободный выезд за рубеж ключевым специалистам по ИИ

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Toshiba 85Z680SE: MiniLED для полного погружения

Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи

Лучшие 4K-телевизоры для дачи в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290