В Минцифры уволен один замминистра и назначена другая. Светлана Карецкая будет руководить финансами и кадрами

В Минцифры происходят серьезные кадровые перестановки. Получившая должность замминистра Светлана Карецкая теперь будет руководить финансами и кадрами ведомства. Занимавший такую же позицию и отвечавший сразу за три направления Сергей Кучушев уволен.



Назначение нового замминистра

Председатель Правительства России Михаил Мишустин назначил Светлану Карецкую на должность заместителя Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, сообщил официальный сайт ведомства.

Карецкая будет руководить финансовым направлением и кадровой политикой министерства, заниматься сопровождением и реализацией нацпроекта «Экономика данных».

Опубликовано еще одно распоряжение премьера, которое освобождает от должности замглавы министерства Сергея Кучушева по его собственному желанию.

Кадровые перестановки

О назревающих кадровых перестановках в Минцифре, возможном уходе Кучушева и возможном назначении Карецкой CNews писал в мае 2026 г.

Карецкая работала директором департамента экономики и финансов Минцифры. Кучушев курировал департамент экономики и финансов, направление развития ИТ-отрасли и развития цифровых компетенций и финансов. То есть Карецкая находилась у него в подчинении.

Кучушев пришел в Минцифры в конце 2023 г., до этого он работал в Ozon и «Яндекс».

Карецкая, как указано в сообщении Минцифры, работает в министерстве уже более шести лет. До этого занимала различные должности в коммерческих организациях и госструктурах — в Банке России и Аналитическом Центре при Правительстве, в Департаменте экономики проектов в компании «РТ Лабс», которая занимается разработкой портала «Госуслуги».

Реорганизация в Минцифры

Новые назначения, увольнения и реорганизация в Миницифры, как писал CNews, могут продолжиться и затронуть изменения в структуре департаментов, а также в том, за что они отвечают.

Среди прочего: департамент развития облачных сервисов может быть объединен с департаментом развития искусственного интеллекта и больших данных. Полномочия нынешнего департамента развития цифровых компетенций и образования могут быть переданы другому департаменту.

Часть направлений деятельности департамента информационной безопасности могут быть перераспределены между другими департаментами Минцифры, часть из них может перейти ФСБ и ФСТЭК.

В последний раз значимые изменения в ведомстве происходили в сентябре 2020 г., когда оно сменило название с Минкомсвязи на Минцифры.



