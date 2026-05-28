CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры ИТ в госсекторе
|

В Минцифры уволен один замминистра и назначена другая. Светлана Карецкая будет руководить финансами и кадрами

В Минцифры происходят серьезные кадровые перестановки. Получившая должность замминистра Светлана Карецкая теперь будет руководить финансами и кадрами ведомства. Занимавший такую же позицию и отвечавший сразу за три направления Сергей Кучушев уволен.

Назначение нового замминистра

Председатель Правительства России Михаил Мишустин назначил Светлану Карецкую на должность заместителя Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, сообщил официальный сайт ведомства.

Карецкая будет руководить финансовым направлением и кадровой политикой министерства, заниматься сопровождением и реализацией нацпроекта «Экономика данных».

Опубликовано еще одно распоряжение премьера, которое освобождает от должности замглавы министерства Сергея Кучушева по его собственному желанию.

Кадровые перестановки

О назревающих кадровых перестановках в Минцифре, возможном уходе Кучушева и возможном назначении Карецкой CNews писал в мае 2026 г.

moscow_city700.jpg
Wikipedia
В Минцифры появился новый замминистра

Карецкая работала директором департамента экономики и финансов Минцифры. Кучушев курировал департамент экономики и финансов, направление развития ИТ-отрасли и развития цифровых компетенций и финансов. То есть Карецкая находилась у него в подчинении.

Кучушев пришел в Минцифры в конце 2023 г., до этого он работал в Ozon и «Яндекс».

Карецкая, как указано в сообщении Минцифры, работает в министерстве уже более шести лет. До этого занимала различные должности в коммерческих организациях и госструктурах — в Банке России и Аналитическом Центре при Правительстве, в Департаменте экономики проектов в компании «РТ Лабс», которая занимается разработкой портала «Госуслуги».

Реорганизация в Минцифры

Новые назначения, увольнения и реорганизация в Миницифры, как писал CNews, могут продолжиться и затронуть изменения в структуре департаментов, а также в том, за что они отвечают.

Среди прочего: департамент развития облачных сервисов может быть объединен с департаментом развития искусственного интеллекта и больших данных. Полномочия нынешнего департамента развития цифровых компетенций и образования могут быть переданы другому департаменту.

Айрат Сибгатуллин, Directum: Не бойтесь HR-цифровизации даже в условиях ограниченных бюджетов
Айрат Сибгатуллин, Directum: Не бойтесь HR-цифровизации даже в условиях ограниченных бюджетов Цифровизация

Часть направлений деятельности департамента информационной безопасности могут быть перераспределены между другими департаментами Минцифры, часть из них может перейти ФСБ и ФСТЭК.

В последний раз значимые изменения в ведомстве происходили в сентябре 2020 г., когда оно сменило название с Минкомсвязи на Минцифры.


Анна Любавина

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Цена инерции: сколько бизнес платит за отсутствие системы планирования

«Яндекс» монополизирует крайне важный для россиян рынок. Готовится поглощение гигантского конкурента

Как создавать продукты в сфере ИБ и ИТ с минимальными расходами и предсказуемой доходностью

Rutube собирает семантическое ядро из 10 млн запросов, чтобы заполнить своими видео «пустоши» в поисковиках

Кирилл Веселый, «Газпром Трансгаз Саратов»: Благодаря ИИ-сервисам в 7,5 раз сократились сроки обработки входящих документов

Гигантский ритейлер электроники запускает собственную сеть пунктов выдачи заказов. Схема подсмотрена у главного конкурента

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Toshiba 85Z680SE: MiniLED для полного погружения

Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи

Лучшие 4K-телевизоры для дачи в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290