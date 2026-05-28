«Яндекс» монополизирует крайне важный для россиян рынок. Готовится поглощение гигантского конкурента

«Яндекс» собирается купить сервис бронирования отелей и квартир «Островок». У «Яндекс» есть аналогичный сервис «Путешествия», то есть он хочет купить своего прямого конкурента и тем самым значительно увеличить собственную долю рынка. У россиян подобные сервисы весьма востребованы на фоне развития внутреннего туризма.

Минус один конкурент

Российский интернет-гигант «Яндекс» хочет прибрать к рукам сервис бронирования квартир и отелей «Островок», пишет «Коммерсант». Это один из старейших российских сервисов подобного рода – он был основан в 2010 г.

«Островок» в настоящее время является для «Яндекса» прямым и довольно серьезным конкурентом. У интернет-гиганта есть собственный сервис «Путешествия» с аналогичными функциями, появившийся в 2015 г.

По информации издания, сумма сделки может составить 15-20 млрд руб. К покупке «Островка» присматривались и другие сервисы, позволяющие бронировать квартиры и отели во время путешествий – «Авито» и «Суточно.ру». Однако к концу мая 2026 г. они выбыли из числа претендентов, утверждает «Коммерсант».

© evgris / Фотобанк Фотодженика «Яндекс» на пороге покупки «Островка»

«Яндекс» и «Островок» отказались комментировать информацию о потенциальной сделке.

То ли российский, то ли нет

За сервисом «Островок» стоят два основателя – предприниматели Кирилл Махаринский и Сергей Фаге. Последний в сентябре 2021 г. был арестован за попытку контрабанды запрещенных веществ. Как сообщал CNews, ему светило 20 лет тюремного заключения.

К лету 2026 г. «Островок» хоть и имел российские корни, но являлся американским сервисом. Им владеет компания Emerging Travel Group (ETG), зарегистрированная в США.

Также у «Островка» есть несколько зарегистрированных в России юридических лиц, но и они на деле не являются отечественными. Каждая из этих фирм подконтрольна компании Maletto Investments Ltd, которая зарегистрирована в ОАЭ, следует из статистики сервиса «Контур.Фокус».

Все хотят, никто не может

«Островок» оказался весьма желанным активом для многих других российских сервисов бронирования квартир и отелей. Впервые о планах по его продаже стало известно в конце 2025 г. – об этом писали «Известия», и тогда же выяснилось, что купить его готовы почти все основные участники российского рынка бронирований.

Между тем, по прошествии полугода с того момента «Островок» так и не сменил собственника. Доподлинно неизвестно, ведутся ли переговоры с потенциальными покупателями, помимо «Яндекса», и на какой они стадии, но, судя по всему, стороны пока не могут прийти к соглашению относительно сумму сделки.

Неназванный источник «Коммерсанта» утверждает, что нынешние владельцы рассчитывали продать «Островок» за 27 млрд руб., однако столкнулись с реальностью, выраженной в укреплении рубля и нежелании претендентов на покупку выкладывать такую сумму.

Подводные камни

По словам источников издания, переговоры с «Яндексом» сейчас идут именно вокруг итоговой стоимости. «Яндекс» потратить на «Островок» не более 15 млрд руб., и это выше рыночной стоимости сервиса утверждают они.

В частности, инвестиционный директор BGP Capital Юрий Левицкий полагает, что цена «Островка» не превышает 9-12 млрд руб. Он отмечает, что рентабельность сервиса сейчас отрицательная, в том числе на фоне общего спада на рынке туризма.

При этом даже в случае удачных переговоров «Яндекс» или другой претендент получит далеко не все активы «Островка». В его собственность перейдут лишь бренд и контракты с отельерами, тогда как контроль над программной составляющей оставит за собой нынешний владелец – американская Emerging Travel Group.

Как пишет «Коммерсант», программную часть сервиса Emerging Travel Group намерена использовать в других своих активах. Компания развивает сервисы бронирования в других странах, ориентируясь в первую очередь на B2B-сегмент.

Что на самом деле задумал «Яндекс»

Такое условие – это одна из причин, почему основным претендентом на покупку стал именно «Яндекс», утверждает собеседник издания. По его словам, интернет-гиганту программная часть сервиса не нужна ввиду того, что у него есть свои аналогичные разработки.

«Яндекс» готов пойти на такие условия, поскольку стремится поглотить «ближайшего конкурента», утверждает собеседник «Коммерсанта». Это позволит ему увеличить свою долю, притом существенно.

«Островок» – очень крупный игрок на российском рынке бронирования. Его доля к началу мая 2026 г. составляла около 24,8% (статистика Travelline).

У «Яндекса» доля рынка ощутимо больше, 34,9%, но есть нюанс. Это суммарный показатель двух сервисов – «Яндекс Путешествий» и Acace.ru, подконтрольного «Яндексу».