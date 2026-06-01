В России создано недорогое устройство для зарядки аккумуляторов, продлевающее срок их службы

Срок службы литий-ионных батарей остается одной из главных проблем этой перспективной технологии. В Новосибирске ученые собрали из недорогих элементов устройство, позволяющее продлевать жизненный цикл таких аккумуляторов, заряжая их более равномерно.

В Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ) разработано устройство для равномерной зарядки литий-ионных аккумуляторов, сообщил ТАСС.

Электросхема позволит продлить срок службы аккумуляторов электрокаров. Небольшие габариты и использование простых элементов делает разработку недорогой в изготовлении.

Разработчики подали заявку на получение патента на это изобретение.

Поддержание равновесия в процессе зарядки

Срок службы аккумуляторов можно увеличить за счет эффективной зарядки, поддерживающей равновесное состояние между ячейками, рассказали представители вуза.

Ячейки практически любого аккумулятора неизбежно имеют разброс характеристик. После большого количества циклов «заряд-разряд» в процессе эксплуатации возникает хронический недозаряд одних ячеек и перезаряд других, что приводит к быстрому износу, ухудшая такие ключевые характеристики аккумулятора, как емкость и стабильность, пояснил разработчик Андрей Меньщиков.

«Разработанная схема, в отличие от известных балансиров, имеет очень простую реализацию и защищает ячейки аккумулятора от перезаряда. В ее основе — группы диодов и конденсаторов. Аккумулятор получает заряд непосредственно от группы конденсаторов, а диоды ограничивают процесс зарядки-разрядки. Система не требует наличия управляющего модуля, процесс зарядки контролируется естественным путем благодаря свойствам элементной базы и особенностям топологии соединения конденсаторов и диодов»", — сказал Меньщиков.

Литий-ионные аккумуляторы являются наиболее продвинутой технологией, обладающей значительным потенциалом для дальнейшего развития. Одно из главных препятствий на пути к коммерциализации литий-ионных аккумуляторов следующего поколения — ухудшение их характеристик по мере роста числа циклов заряда и разряда.

Результаты исследования российских ученых из Томска и Новосибирска показали, что на срок службы аккумулятора сильно влияет температурное воздействие. Повышение температуры на 15 градусов сокращает срок службы на 30%, а эксплуатация при температуре 43 градуса сокращает срок службы почти вдвое. Также важен токовый режим. При разрядке или зарядке аккумулятора в два раза быстрее, чем при обычном токе, его ресурс снижается на 30 %, при скорости зарядки/разрядки в четыре раза быстрее – на 47 %.

Так что задача продления жизненного цикла литий-ионных батарей сохраняет свою актуальность, тем более на фоне последних геополитических событий, повлиявших на рост спроса на электромобили. В начале 2026 г. из-за конфликта на Ближнем Востоке в Европе цены на бензин выросли в среднем на 27%, писал Reuters в апреле. За январь-март продажи электрокаров в европейских странах выросли на треть и достигли 560 тыс. Такого количества достаточно, чтобы сократить потребление нефти на 2 млн баррелей в год.

В России в I квартале 2026 г. продажи автомобилей с электрическим мотором на вторичном рынке выросли на 12% по сравнению с I кварталом 2025 г., хотя их доля осталась невысокой и составила всего 0,1%, сообщили CNews в апреле 2026 г. представители сервиса «Дром».

Анна Любавина

