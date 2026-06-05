CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес ИТ в госсекторе Техника Импортонезависимость
|

Ушедшие топ-менеджеры «Элемента» получили 128 млн рублей «золотых парашютов»

Топ-менеджмент УК микроэлектронной группы «Элемент» в 2026 г. при расторжении трудовых договоров получил 128,2 млн руб. При этом краткосрочные вознаграждения новым топам также растут, хоть выручка и прибыль общества упали на 98%.

«Золотые парашюты»

Как выяснил CNews, ушедший топ-менеджмент УК микроэлектронной группы «Элемент» при расторжении трудовых договоров в 2026 г. получил 128,2 млн руб. Это следует из отчетности юрлица по российским стандартам бухучета (РСБУ) за первые три месяца 2026 г.

При этом выручка управляющей компании за первый квартал 2026 г. рухнула на 98% с 976,3 млн руб. до 11,7 млн руб. Чистая прибыль так же сократилась на 97% с 1 млрд руб. до чистого убытка в размере 23,7 млн руб.

Напомним, в марте 2026 г. «Элемент» покинули глава корпорации Илья Иванцов, а также член правления Александр Алексеев.

miet700.jpg
МИЭТ
Топы «Элемента» получили свыше 100 млн

Представители «Элемента» не ответили на вопрос о количестве ушедших топ-менеджеров и причинах падения показателей.

Премии «Элемента»

Краткосрочные вознаграждения ключевому руководящему персоналу общества за три месяца 2026 г. составили 22,8 млн руб. и 16,1 млн руб. за тот же период в 2025 г.

Павел Коростелев, «Код Безопасности»: Требования к ИБ сместились с чек-листа на реальную устойчивость инфраструктуры
Павел Коростелев, «Код Безопасности»: Требования к ИБ сместились с чек-листа на реальную устойчивость инфраструктуры Безопасность

Хотя казалось, тенденция пошла на спад. Топ-менеджерам микроэлектронной группы «Элемент» по результатам девяти месяцев работы в три раза сократили премии с 105,7 млн руб. до 34,2 млн руб., писал CNews в декабре 2025 г. Хотя выплатили дополнительное вознаграждения в виде акций. Помимо этого, зарплаты руководящего персонала за этот период выросли более чем на 60%.

В июле 2025 г. CNews писал и о том, что президент и три вице-президента микроэлектронной группы «Элемент» по результатам 2024 г. получили 393,9 млн руб. в виде премий. Это в 11 раз больше, чем годом ранее. Даже их совокупная зарплата по итогам года составила 61,8 млн руб.

Об «Элементе»

«Элемент» — крупнейший производитель российской микроэлектроники. Компания была создана в 2019 г. на базе активов АФК «Система» и «Ростеха». Обе стороны внесли в СП 19 организаций, работающих в области разработки, производства и дизайна микроэлектроники. В «Элемент», например, вошли крупнейший производитель чипов в России – зеленоградский «Микрон», НИИ электронной техники, НИИ электронной и микроэлектронной аппаратуры «Прогресс», а также завод полупроводниковых приборов, «ВЗПП-Микрон» (Воронежский завод полупроводниковых приборов) и другие компании.

Предприятия «Элемента» занимаются производством интегральных микросхем, полупроводниковых приборов, силовой электроники, модулей, корпусов для микросхем и контактирующих устройств, а также радиоэлектронной аппаратуры.

Кристина Холупова

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Цена инерции: сколько бизнес платит за отсутствие системы планирования

Три компании объединились для создания отечественных эквайринговых терминалов и сопутствующего ПО

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад

Власти обвинили российскую финтех-платформу в нарушении требований к инсайдерской информации

«Касперский» запускает производство на новых континентах. Вместо Запада выбраны Индия и Саудовская Аравия

В России впервые вынесли приговор за публикацию порно, сгенерированного ИИ

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Сравнение типов и видов клавиатур: какую выбрать?

Обзор iQOO Z11 Lite: долгоиграющий смартфон с Android 16

Когда нейросети могут быть полезны: можно ли доверять ИИ-диагностике в медицине, технике и других областях

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290