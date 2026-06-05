Ушедшие топ-менеджеры «Элемента» получили 128 млн рублей «золотых парашютов»

Топ-менеджмент УК микроэлектронной группы «Элемент» в 2026 г. при расторжении трудовых договоров получил 128,2 млн руб. При этом краткосрочные вознаграждения новым топам также растут, хоть выручка и прибыль общества упали на 98%.

«Золотые парашюты»

Как выяснил CNews, ушедший топ-менеджмент УК микроэлектронной группы «Элемент» при расторжении трудовых договоров в 2026 г. получил 128,2 млн руб. Это следует из отчетности юрлица по российским стандартам бухучета (РСБУ) за первые три месяца 2026 г.

При этом выручка управляющей компании за первый квартал 2026 г. рухнула на 98% с 976,3 млн руб. до 11,7 млн руб. Чистая прибыль так же сократилась на 97% с 1 млрд руб. до чистого убытка в размере 23,7 млн руб.

Напомним, в марте 2026 г. «Элемент» покинули глава корпорации Илья Иванцов, а также член правления Александр Алексеев.

МИЭТ Топы «Элемента» получили свыше 100 млн

Представители «Элемента» не ответили на вопрос о количестве ушедших топ-менеджеров и причинах падения показателей.

Премии «Элемента»

Краткосрочные вознаграждения ключевому руководящему персоналу общества за три месяца 2026 г. составили 22,8 млн руб. и 16,1 млн руб. за тот же период в 2025 г.

Хотя казалось, тенденция пошла на спад. Топ-менеджерам микроэлектронной группы «Элемент» по результатам девяти месяцев работы в три раза сократили премии с 105,7 млн руб. до 34,2 млн руб., писал CNews в декабре 2025 г. Хотя выплатили дополнительное вознаграждения в виде акций. Помимо этого, зарплаты руководящего персонала за этот период выросли более чем на 60%.

В июле 2025 г. CNews писал и о том, что президент и три вице-президента микроэлектронной группы «Элемент» по результатам 2024 г. получили 393,9 млн руб. в виде премий. Это в 11 раз больше, чем годом ранее. Даже их совокупная зарплата по итогам года составила 61,8 млн руб.

Об «Элементе»

«Элемент» — крупнейший производитель российской микроэлектроники. Компания была создана в 2019 г. на базе активов АФК «Система» и «Ростеха». Обе стороны внесли в СП 19 организаций, работающих в области разработки, производства и дизайна микроэлектроники. В «Элемент», например, вошли крупнейший производитель чипов в России – зеленоградский «Микрон», НИИ электронной техники, НИИ электронной и микроэлектронной аппаратуры «Прогресс», а также завод полупроводниковых приборов, «ВЗПП-Микрон» (Воронежский завод полупроводниковых приборов) и другие компании.

Предприятия «Элемента» занимаются производством интегральных микросхем, полупроводниковых приборов, силовой электроники, модулей, корпусов для микросхем и контактирующих устройств, а также радиоэлектронной аппаратуры.