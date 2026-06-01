CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

В ИТ-отрасли большие проблемы. Зарплаты не растут, джунов не нанимают. Виноваты экономика и нейросети

Российские ИТ-специалисты столкнулись со стагнацией зарплат. Они не растут из-за нейросетей и ситуации в экономике. Многие не могут найти работу по полгода и соглашаются на предложенную зарплату, даже не пытаясь повысить ее. Джунов и вовсе не хотят нанимать, что грозит серьезными проблемами в будущем.

Все не так

Российская ИТ-отрасль столкнулась с целым рядом кадровых проблем. Как пишут «Ведомости», работающие в этой сфере специалисты тратят все больше времени на поиски работы и уже не могут диктовать свои предложения по зарплате – они вынуждены соглашаться на предложенную сумму.

Количество открытых вакансий при этом падает, а работодатели все активнее воротят нос от начинающих специалистов – джунов. Им подавай более опытных, как минимум мидлов, а лучше – сеньоров.

При этом рост зарплат в ИТ-отрасли практически остановился. Издание приводит статистикку «Хабра», согласно которой медианная зарплата ИT-специалистов во второй половине 2025 г. осталась почти на уровне годовой давности – в пределах 183 000 руб.

Опрошенные изданием специалисты называют две основные причины происходящего – это нейросети и кризис. В первом случае речь конкретно про вайб-кодинг, то есть программирование без знания языков программирования. Весь код таким разработчикам генерирует нейросеть по запросам на естественном языке. Как итог, у работодателей сокращается потребность в джунах.

По наклонной

Ситуация с невозможностью «торговаться» на собеседовании возникла в 2025 г. Еще в 2024 г. ИТ-специалисты гораздо активнее уходили из одной компании в другую ради роста зарплаты и просили больше денег на собеседовании. Данных за первую половину 2026 г. к моменту выхода материала не было.

spec600.jpg

Фото: FreePik
Ценность ИТ-специалистов в России падает

В результате доля принятых предложений работы (офферов) в российской ИТ-сфере выросла с 78,3 в 2024 г. до 84,6% в 2025 г., приводят «Ведомости» статистику консалтинговой компании Regroup.

Что касается вакансий в этой сфере, за весь 2025 г. по всей России было размещено около 505 тыс. объявлений о поиске работников (данные hh.ru). С одной стороны, внушительное количество, с другой – обвал на 25% по сравнению с 2024 г. За этот период было размещено 680 тыс. ИТ-вакансий.

Не только нейросети

Как считает основательница рекрутингового агентства NewHR Кира Кузьменко, сейчас инициатива в найме ИТ-сфере находится в руках работодателей, а не соискателей. Она сообщила «Ведомостям», что всему виной не только не нейросети и вайб-кодинг, но еще кризис в стране.

По ее словам, в течение всего 2025 г. ИТ-компании не только не нанимали новых сотрудников, но и сокращали имеющихся. Некоторых заменили на искусственный интеллект, других же уволили из-за ситуации в экономике.

«Во многом текущая ситуация отражает завершение периода перегрева экономики и постепенный уход от пикового спроса на персонал, который наблюдался в предыдущие годы», сказал изданию ведущий научный сотрудник РАНХиГС (Президентской академии) Петр Отоцкий.

Кира Кузьменко добавила, что многие ИТ-кандидаты ищут работу по полгода и более, что вынуждает их принимать предложения без торга по зарплате. Также, по ее словам, у них больше нет уверенности, что в новой фирме их не сократят в ближайшем будущем.

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад
Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад Ритейл

«Раньше человек мог спокойно уволиться и перейти в интересный стартап, не боясь, что тот закроется или его сократят. Сейчас же выбирают компании, которые могут хоть как-то гарантировать стабильность», – сказала Кира Кузьменко.

Эксперт уверена – в 2026 г. ситуация с этим никак не поменяется. Более того, происходящее может продлиться и весь 2027 г., если в российской экономике не будет изменений в лучшую сторону.

Переборчивость до добра не доведет

Негативный вклад в ситуацию с кадрами в российской ИТ-отрасли вносят и сами компании, работающие в ней. Они не заинтересованы в найме джунов, им подавай мидлов и сеньоров, то есть специалистов с опытом. Но даже им они не готовы переплачивать – исключение составляют лишь специалисты с очень редким набором навыков, сообщила изданию Кира Кузьменко.

«ML-инженерия, LLM-ops, data-инженеры и так далее как были супервостребованы, так и остаются, и зарплаты там растут. В остальных профессиях наем стагнирует», – отметила она.

В будущем это может стать причиной нехватки как раз мидлов и сеньоров, ведь они не возникают из воздуха. Все они – в прошлом джуны, то есть специалисты с минимальным опытом работы или вовсе без такового.

Ведущий эксперт в сфере ИИ «Университета 2035» Ярослав Селиверстов сообщил «Ведомостям», что отсутствие у компаний интереса к джунам долгосрочной перспективе может вылиться в кадровый разрыв. Новички перестанут так же активно входить в отрасль, поняв, что шанс найти работу снизился, и в итоге в будущем станет меньше мидлов и синьоров, вплоть до дефицита.

Геннадий Ефремов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Цена инерции: сколько бизнес платит за отсутствие системы планирования

В России создано недорогое устройство для зарядки аккумуляторов, продлевающее срок их службы

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад

Рынок чипов в России продолжит падать. Китайские компоненты усиливают позиции

Сын ответил за отца. Владельцы «Ланита» и «Айтеко» теряют активы из-за венчурных инвестиций их родителей

Информсистемы госорганов защитят криптографией

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

9 полезных гаджетов в автомобиль для путешествия летом: выбор ZOOM

Пауэрбанки с быстрой и беспроводной зарядкой, с которыми можно в самолет: выбор ZOOM

Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу?

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290