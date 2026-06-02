Америка тратит на господдержку производителей чипов больше всех в мире. Даже Китай не может ее переплюнуть

США все еще являются мировым лидером по масштабам господдержки компаний – производителей чипов в абсолютных значениях, следует из доклада ОЭСР. Основные формы субсидий – налоговые льготы и гранты.

США – чемпионы в субсидировании

Компании – производители интегральных микросхем из США по-прежнему получают больше субсидий, чем представители любого другого отдельно взятого региона. К такому выводу пришли аналитики Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), пишет The Register.

Согласно докладу ОЭСР, в 2024 г. китайские чипмейкеры получили государственную поддержку в различных формах на общую сумму примерно в $1,5 млрд. Североамериканский регион, львиная доля субсидий в котором приходится на компании со штаб-квартирой в США, за аналогичный период получили около $10 млрд, Европа – $1 млрд.

Действительно, в абсолютных значениях США лидируют, однако Китай вырывается вперед, если рассматривать отношение средств, полученных компанией в виде субсидий к суммарной ее выручке за тот же период. В случае с КНР этот показатель близок к 10%.

Авторы доклада не уточняют, сколько конкретно и какие именно компании были включены в выборку, использовавшуюся при проведении расчетов. В исследовании лишь сообщается, что в нее входит «относительно большое количество» (“a relatively large number”) компаний, имеющих штаб-квартиру в Азии, США, а также «крупные игроки из Европы» (“large actors based in Europe”). На долю этих компаний приходится 64-83% от совокупных глобальных продаж полупроводников, в том числе в зависимости от рассматриваемого периода.

Инструменты поддержки

Наиболее широко используемым инструментом господдержки в полупроводниковом секторе остаются налоговые льготы. С наступлением 2020-х гг. его все чаще применяют власти, констатируют эксперты.

Также значительные средства чипмейкерам выделяются в виде грантов, а вот предоставление банковских займов по льготным ставкам практически не применяется нигде в мире за исключением Китая. Бизнес в сфере полупроводников предпочитает другие инструменты привлечения средств вроде размещения облигаций и допэмиссии акций для их дальнейшей продажи на рынке.

При оценке масштабов поддержки авторами доклада в расчет не принимался подход, предполагающий вхождение государства в капитал компании. Именно его выбрала администрация президента США Дональда Трампа (Donald Trump) инициировала сделку, вследствие которой под контроль правительства США перешли 9,9% акций корпорации Intel, одного из крупнейших производителей чипов в мире. При этом оплата в размере $5,7 млрд была произведена за счет средств, выделенных предыдущей демократической администрацией на поддержку американской полупроводниковой отрасли в рамках инициативы CHIPS Act.

Усиление роли Азии

Эксперты констатируют факт усиления роли азиатского региона (в том числе Южной Кореи, Японии и Тайваня) в полупроводниковом секторе глобальной экономики – по мере переноса некоторых сегментов цепочек поставок с Запада на Восток. За прошедшие 20 лет страны Азии превратились в самый настоящий мировой центр производства и торговли полупроводниковой продукцией.

США в то же время все еще сохраняют лидерство в отдельных высокостоимостных сегментах. Например, компании, представляющие эту североамериканскую страну, хорошо проявляют себя в области разработки чипов.

Рынок продолжит расти

Согласно ОЭСР, по итогам 2024 г. мировой рынок полупроводников оценивался в $631 млрд. Сумма включает совокупные расходы на разработку, выпуск, упаковку и тестирование чипов, тогда как затраты на оборудование для производства чипов, в частности, литографическое из расчетов исключены.

Эксперты прогнозируют его дальнейший рост, драйвером которого станут продолжающиеся инвестиции в инфраструктуру, развитие сфер искусственного интеллекта и технологий автономного вождения.

Дмитрий Степанов

