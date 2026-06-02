Жадность Microsoft зашкалила. За доступ к ИИ-помощнику программистов обдирают до нитки по новой системе оплаты

Microsoft внедрила новую систему оплаты за пользование ИИ-помощником Copilot в составе GitHub. Она резко увеличила приток денег на счета компании и одновременно столь же быстро повысила расходы программистов, из-за чего те пришли в бешенство. Некоторые начали тратить месячный бюджет на GitHub Copilot за считанные часы.

Не умеешь программировать сам – плати

На крупнейшем в мире репозитории свободного ПО GitHub заработала новая система оплаты за пользование нейросетевым помощником Copilot. Как пишет издание The Register, эта система оказалась исключительно выгодной и удобной, правда, только для самой Microsoft – теперь она гребет деньги лопатой, попутно разоряя программистов и раздражая их своей алчностью.

Суть изменений в том, что отныне пользующиеся GitHub Copilot программисты больше не вносят абонентскую плату и не получают взамен определенное количество запросов, соответствующих выбранному тарифному плану. Отныне они платят за обработанные языковой моделью токены – мелкие фрагменты, на которые разбивается текст исходного запроса для последующих обработки и выдачи пользователю.

Изменения вступили в силу 1 июня 2026 г. до этого подписчики Copilot приобретали пакет, включавший заранее оговоренное число запросов, с которыми можно обратиться к Copilot. Для примера, тариф Pro стоил $10 в месяц и включал 300 запросов, а по тарифу Pro+ за $39 в месяц предоплаченных запросов было в пять раз больше – 1500.

Roman Synkevych / Unsplash GitHub рискует лишиться значительной части пользователей. Многие из них уже приняли решение уйти

Напомним, Copilot – это ИИ-помощник программиста, который может давать подсказки при написании кода, искать ошибки и даже полностью генерировать код программы в ответ на запрос на естественном языке. Он существует в составе GitHub с лета 2021 г., а в 2022 г. его уличили в воровстве кода у живых программистов.

Деньги-денежки-деньжищи

Новая модель оплаты, судя по жалобам программистов, оказалась чрезвычайно невыгодной для них. Она им совершенно не нравится, подчеркивает The Register. По их словам, теперь объем запросов (токенов), которого раньше хватало на месяц, расходуется за считанные часы.

«Это ошеломляющий переход от «предсказуемой подписки» к «стрессовому сервису с оплатой по счетчику», который скорее мешает моей продуктивности, чем помогает», – написал один разработчик на форуме пользователей GitHub.

Со слов этого программиста, он подключил тариф Pro+. По новым расценкам он израсходовал 8% от своей ежемесячной квоты токенов всего за два часа.

«При таких темпах моя квота в 7000 единиц будет исчерпана менее чем за два дня», – добавил он.

По информации The Register, это еще не самый выдающийся случай. Другой разработчик запросил у Copilot всего одно изменение в своем проекте и в результате потратил более $6.

«Не после дня использования. Не после десятков запросов. После ОДНОГО запроса, – написал этот разработчик на пользовательском форуме GitHub. – Я понимаю, что для крупных проектов необходим контекст, но такой уровень потребления кажется совершенно неразумным и непредсказуемым. Как отдельные разработчики должны планировать бюджет, если один запрос на добавление функции может поглотить такую большую часть ежемесячного лимита?».

Полтора месяца на подготовку

О планах Microsoft по введению новой системы оплаты стало известно во второй половине апреля 2026 г. Но стоит подчеркнуть, что информация об этом первоначально поступила не по официальным каналам – Microsoft не очень торопилась предупреждать пользователей GitHub о грядущих изменениях. Нельзя исключать, что она тем самым хотела оставить им меньше времени на поиск более доступных альтернатив Copilot.

Как сообщал CNews, запись о новой модели оплаты появилась в блоге Where's Your Ed At известного технологического журналиста Эда Зитрона (Ed Zitron). К Microsoft он не имеет прямого отношения.

После публикации Зитрона Microsoft ничего не осталось, кроме как объявить о предстоящих изменениях официально. Сделала она это в самом конце апреля 2026 г.

Градус недовольства

GitHub Copilot – это очень мощный инструмент, существенно упрощающий жизнь разработчикам ПО. В числе прочего он позволяет им получать доступ к различным моделям ИИ прямо из своих инструментов разработки.

За счет этого многие из пользователей Copilot отправляли большое количество запросов к нескольким моделям, платя всего $10 в месяц за Copilot Pro или $39 за Copilot Pro+. Новая система оплаты лишила программистов такой выгодной схемы пользования сервисом. Отныне буквально каждый запрос от пользователей оценивается динамически в зависимости от используемой модели, самого запроса, объема предоставленного пользователем материала, а также сложности возвращаемого ответа.

Нововведение Microsoft если и вызвало положительные эмоции у разработчиков, то, по-видимому, лишь у исчезающего их меньшинства. Профессиональные форумы и сторонние ресурсы завалены гневными сообщениями в адрес Microsoft.

«Сегодня утром проснулся и увидел новый интерфейс выставления счетов. Решил протестировать его на реальной работе – мне просто нужен был Claude 4.8, чтобы исправить пару ошибок на сайте, который я редактирую, – написал один пользователь Reddit. – Он предложил довольно посредственные решения. Проблему так и не решил, большую часть работы мне все равно пришлось делать самому. Потом я проверил страницу с фактическим использованием. Использовано 1180 кредитов. 16% от моего ежемесячного лимита Pro+. Исчезло. Практически зря».

Microsoft, мы уходим

The Register подтверждает, что комментарии в интернете о новой системе оплаты Copilot в подавляющем большинстве негативные. Многие пользователи форума GitHub и Reddit клянутся отказаться от продукта и перенести свою работу непосредственно в Anthropic и OpenAI.

Некоторые создают собственные обходные пути с помощью ряда бесплатных или более дешевых поставщиков решений в области ИИ, включая RooCode, LM Studio или OpenRouter.

«Я решил остаться на тарифе Pro+, потратить выделенные мне средства за неделю, а затем перейти на использование OpenRouter до конца месяца», – написал один из пользователей. – OpenRouter предлагает аналогичный набор преимуществ, как и Copilot у других провайдеров. Его можно использовать в том же интерфейсе VS Code. Кроме того, у него больше моделей и возможность переноса средств на срок до года».

Не мы такие, жизнь такая

В своем апрельском сообщении Microsoft попыталась аргументировать изменения тем, что GitHub Copilot «уже не тот продукт, что был год назад» (not the same product it was a year ago).

«Мы считаем, что GitHub Copilot остается лучшим по соотношению цены и качества для агентного программирования. Оплата на основе использования более точно соотносит затраты с фактическим использованием и ценностью, при этом предоставляя разработчикам свободу выбора моделей и агентов, которые лучше всего им подходят», – заявила Microsoft в конце апреля 2026 г.

Судя по всему, в обозримом будущем возвращение прежней модели оплаты ожидать не стоит. Издание The Register обратилось в Microsoft по поводу жалоб пользователей и получило такой ответ от представителей GitHub: «Введена система оплаты по факту использования. Цены на GitHub Copilot теперь отражают фактическое использование, с возможностью установления лимитов расходов, отображения данных об использовании и выбора модели для управления затратами. Мы также представляем Copilot Max для пользователей, которым требуется больше ресурсов».