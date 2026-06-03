«М.Видео» запустит судебный конвейер против российских онлайн-площадок по модели, обкатанной в США. Под прицелом Wildberries

Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявила, что собирается нанять внешних юристов, согласных работать по распространенной в США схеме «гонорара успеха» для инициации множества судебных разбирательств из-за фейковых карточек товаров на российских онлайн-площадках. В качестве эталонных кейсов для будущих исков компания указывает исключительно успешные судебные кейсы правообладателей против маркетплейса Wildberries.



Копирование карточек как повод

Как выяснил CNews, ООО «МВМ» (операционная компания группы «М.Видео-Эльдорадо») объявило конкурс на привлечение внешних юридических консультантов для борьбы с незаконным использованием своих товарных знаков на маркетплейсах. Закупочная документация размещена на сайте Bidzaar 2 июня 2026 г.

Ритейлер столкнулся с массовым копированием карточек товаров, в которых сторонние продавцы используют чужие торговые марки в фирменном дизайне.

«В настоящее время на маркетплейсах наблюдается всплеск копирования карточек товара с нанесением чужих товарных знаков», — говорится в закупке.

«М.Видео-Эльдорадо» «М.Видео-Эльдорадо» готовит иски против тех, кто использует ее бренд для продвижения карточек

В качестве примера в техническом задании приводятся скриншоты карточек наушников Apple AirPods 4, на которых размещены яркие плашки с логотипами «М.Видео» и «Эльдорадо», хотя к официальному ритейлеру эти продавцы отношения не имеют. Таким образом селлеры пытаются поднять доверие к своим товарам за счет известных брендов. Скриншоты сделаны с маркетплейса Wildberries, на что указывают наличие плашки о скидке с оплатой через WB-кошелек и фирменные цвета.

Bidzaar.ru Фейковые карточки распространены на Wildberries, обнаружили в "М.Видео"

«М.Видео» предлагает юристам работать по модели «гонорар успеха», но с полным переносом операционных рисков на исполнителя. Практика выплаты «гонорара успеха» была легализована в России с 2019 г. по решению Верховного суда. Она распространена в США, где ее называют «ключом от дверей правосудия для бедных». Она лежит в основе судебных исков к большинству крупных корпораций.

Условия работы

Условия, которые предлагает «М.Видео», — это выплата компании 60% отсуженного или полученного в результате мирного урегулирования, но с учетом того, что все расходы юристы берут на себя. ООО «МВМ» гарантированно получает не менее 40% от любой суммы, которую юристам удастся фактически взыскать с нарушителей. Но в компании ждут более интересных предложений.

От участников тендера требуется разработка полной правовой позиции, ведение досудебной претензионной работы, участие в переговорах, а при необходимости — полное сопровождение судебных процессов во всех инстанциях до окончательного финала или мирового соглашения.

Победителя тендера будут определять по трем ключевым критериям: предложенная стратегия защиты, опыт работы в сфере защиты интеллектуальных прав (IP) и деловая репутация юридической фирмы. К конкурсу допускаются только профильные компании с подтвержденными успешными кейсами.

Эталонные дела

«МВМ» опубликовало примеры судебных решений, которые юристы «могут взять за основу». В качестве ориентира компания указала три конкретных судебных дела из недавней практики: №№ А41-32764/2022, А41-98549/2024 и А41-96730/2024. Эти кейсы компания считает наиболее успешными и планирует поставить защиту своих прав на поток. Все указанные дела различные правообладатели вели против селлеров и структур Wildberries (ООО «Вайлдберриз» и ООО «РВБ»).

В первом деле речь идет об иске ООО «Аввалон – Ло Скарабео» против ООО «Вайлдберриз». Разбирательства шли в течение трех лет. Компания первоначально пыталась взыскать почти 20 млн руб. Как выяснил суд, на маркетплейсе размещались карточки с товаром «Карты таро "Райдер Уэйт"» под брендом истца. Он требовал удалить их, но этого не происходило. Карточки со спорными обозначениями были удалены только после обращения истца в суд. Судом установлено, что на электронной площадке Wildberries в карточках товара были обнаружены обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком истца «Rider Waite». В итоге с маркетплейса взыскали 140 тыс. руб., хотя первоначально суд согласился, что права были нарушены на 20 млн руб.

Два других дела, это иски японской компании «Макита». В первом случае она требовала взыскать с ИП Вячеслава Самохина 20 млн руб., а с компаний, представляющих Wildberries, и ИП солидарно — еще 2,5 млн руб. за использование товарного знака. В результате стороны подписали мировое соглашение, согласно которому ИП должен перечислить «Маките» 4 млн руб., а по мировому соглашению с ООО «РВБ» платформе надлежит вернуть правообладателю 60 тыс. руб.

Во втором иске «Макита» требовала с индивидуального предпринимателя Артема Шляхова 5 млн руб., а с «Вайлдберриз», «РВБ» и Шляхова солидарно — еще почти 3 млн руб. В итоге стороны также заключили мировые соглашения, по которым «РВБ» должно выплатить 890 тыс. руб., а Шляхов — 2 млн руб. ИП Шляхова закрылось.

Пока готовился материал, закупку указали как завершенную, хотя она должна была проходить со 2 по 11 июня 2026 г.

Интриги в ситуации добавляет тот факт, что совладелица и основатель маркетплейса Wildberries Татьяна Ким и гендиректор группы компаний «М.Видео» Владислав Бакальчук — бывшие муж и жена. Ранее они совместно реализовывали проект Wildberries и сделали его успешным. Перед разводом Ким нашла других партнеров. Бывшие муж и жена засыпали друг друга многомиллиардными исками. После развода Владислав Бакальчук возглавил группу «М.Видео» и начал масштабно развивать ее собственный маркетплейс, куда уже привлек тысячи продавцов, писал CNews.

Комментарий «М.Видео»

В пресс-службе «М.Видео» заявили, что планируют совершенствовать практику защиты интеллектуальной собственности.

«Речь идет о необходимости защиты бренда "М.Видео" от незаконного использования третьими лицами. Подобные практики создают риски как для покупателей, так и для правообладателя, поскольку потребитель может быть введен в заблуждение относительно происхождения товара, его качества, гарантийного обслуживания и связи с брендом "М.Видео"», – заявили в компании.

По словам представителя ритейлера, принципиально важно, чтобы покупатели получали достоверную информацию о товарах и продавцах, а владельцы брендов имели эффективные инструменты защиты своих прав.

«Компания последовательно принимает меры по противодействию подобным нарушениям и рассчитывает на дальнейшее совершенствование механизмов правовой защиты интеллектуальной собственности, в том числе в сфере электронной коммерции», – констатировал представитель «М.Видео».

По его словам, создание эффективной системы выявления и пресечения деятельности недобросовестных продавцов на онлайн-площадках позволит повысить прозрачность рынка.

Реакция Wildberries

В пресс-службе «РВБ» (компания, которая в настоящее время управляет маркетплейсом Wildberries) CNews пояснили, что всячески борются с нарушениями.

«Платформа выступает агрегатором информации о товарах, предоставляя продавцам возможность размещать предложения, а потребителям — знакомиться с ними и приобретать товары. В рамках действующего регулирования и с использованием доступных инструментов контроль за соблюдением прав правообладателей и качеством продукции является возможным и успешно реализуется на практике», — сообщили в компании.

При этом на площадке добавили, что важно учитывать: часть ответственности за защиту своих прав лежит и на самих правообладателях. Не всегда выбранные ими стратегии оказываются эффективными, что иногда приводит к перекладыванию ожиданий на платформы.

«Со своей стороны площадка использует весь доступный инструментарий, предоставляемый государством, включая механизмы маркировки в системе «Честный знак», размещение сведений о сертификатах и декларациях, а также процедуры верификации правообладателей. Дополнительно внедрены собственные решения — сервис "Цифровой арбитраж", позволяющий правообладателям напрямую взаимодействовать с продавцами и инициировать проверку документов, с последующим ограничением доступа к товарам при их отсутствии. Компания также участвует в совместных инициативах с регуляторами, включая эксперимент с Росаккредитацией, в рамках которого уже верифицированы десятки миллионов товаров, что подтверждает системный подход к обеспечению качества и защите прав на платформе», — рассказали в Wildberries.

Мнение юриста

Модель вознаграждения за успех за счет значительного процента отсуженной компенсации нова для российского рынка, но вполне рабочая при правильно выстроенном потоке дел, считает Динара Янбаева, юрист, руководитель Дирекции международного сотрудничества Российского государственного социального университета (РГСУ). В этом случае юристы будут заинтересованы в хорошем размере иска. За каждый факт нарушение в России правообладатель может получить от 10 тыс. до 10 млн руб.

Янбаева оценивает предложенные условия как выгодные. По ее словам, многие заинтересованы в работе на более выгодных для «МВМ» условиях, чем стартовые 60% на 40%.

«Если "М.Видео" планирует потоковые иски, то средний чек одного дела, в теории, может составлять несколько миллионов руб., и тогда обещанный процент — весьма привлекательный размер вознаграждения. Для юриста с экспертизой и опытом судебной практики в IP-сфере, при достаточно сформированной судебной практике такие дела — относительно типовая работа со стандартной доказательной базой (нотариальные осмотры карточек, скриншоты, акты закупки и пр.), которая снижает трудозатраты при сохранении высоких вознаграждений. Схожая модель уже применяется в Германии и США», — пояснила эксперт.

Судить онлайн-площадку выгодно

По словам Янбаевой, стратегический смысл иска к маркетплейсу, а не к продавцу, находится в том числе в плоскости платёжеспособности ответчика. Продавец-нарушитель обычно регистрируется как ИП или небольшое ООО, а иски о нарушении интеллектуальных прав, в том числе на средства индивидуализации — товарные знаки, в практике стартуют от 500 тыс. руб. Это фактически нереализуемо с точки зрения взыскания в отношении мелких фирм, тогда как маркетплейсы — крупные юридические лица с высокой платежеспособностью.

Правовым механизмом тут служит ст. 1253.1 ГК России об ответственности информационного посредника. Маркетплейс освобождается от ответственности только в том случае, если не знал и не мог знать о нарушении интеллектуальной собственности, в противном случае его ответственность фиксируется наравне с нарушителем.

«Незаконное использование чужих товарных знаков на маркетплейсах — системная проблема российской электронной коммерции. Стандартный инструмент защиты товарных знаков реализуется через претензию по форме, размещенной на платформе маркетплейса, что работает медленно и непоследовательно, нотариальную фиксацию нарушений с последующим иском (эффективно, но дорого при большом числе нарушителей), обращение в Роспатент, что довольно долго», — говорит эксперт.

Очень редко применяется ст. 180 Уголовного кодекса России (незаконное использование средств индивидуализации товаров) при доказанном крупном ущербе.

«Но ни один из этих инструментов не дает системного результата при сотнях и тысячах нарушений, таким образом иск к владельцу платформы как единому ответчику логически замыкает всю цепочку», — заявила Янбаева.

По словам юриста, в России уже наметилась тенденция привлечения маркетплейсов к ответственности в судебной практике. Маркетплейс не может считаться просто «нейтральным посредником», а несет ответственность как соисполнитель нарушение. В том числе он обязан доказывать, что не знал и не должен был знать о том, что материал, содержащий соответствующий результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, является неправомерным. Также площадка должна будет принимать решения по вопросам дальнейшего размещения продукции на своих складах после того, как ей стало известно о нарушении.