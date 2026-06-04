«Касперский» разрабатывает телефон с собственной ОС, который «невозможно взломать»

«Лаборатория Касперского» разрабатывает телефон, который «невозможно взломать», об этом заявил генеральный директор Евгений Касперский. Устройство оснащено российской аппаратной платформой и собственной операционной системой. В июне 2026 г. сам продукт не поступал в продажу, но уже выпущено несколько десятков экземпляров, также можно присоединиться к его пилотному тестированию.

Разработка устройства

Компания «Лаборатория Касперского» ведет разработку защищенного смартфона, который невозможно взломать, пишет «Коммерсант».

Генеральный директор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский 4 июня 2026 г. заявил, что наиболее эффективным способом противодействия кибершпионажу и кибертерроризму является создание конструктивно безопасных ИТ-систем, в которые невозможно внедрить вредоносный код.

По словам Касперского, такие технологии уже перестали быть теоретической концепцией. В ходе сессии «Будущее для каждого, благо для всех: как управлять конкуренцией за ресурсы и пространства» он продемонстрировал смартфон, который, как утверждается, не поддается хакерскому взлому.

Касперский подчеркнул, что устройство не работает на Android и не относится к экосистемам Apple, Huawei или Samsung. По словам главы ИТ-компании, телефон построен как российское устройство и использует операционную систему (ОС) «Лаборатории Касперского».

«Лаборатория Касперского» Генеральный директор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский

«Я считаю, что эффективно защищаться от кибершпионажа и кибертерроризма можно самостоятельно с помощью технических средств. А именно – за счет разработки конструктивно безопасных ИТ-систем, в которые невозможно внедрить зловредный код, которые будут гарантировать невозможность ИТ-взлома», – заявил эксперт.

Евгений Касперский отметил, что работа над подобными решениями ведется совместно с профильной ассоциацией, занимающейся вопросами конструктивной безопасности. По его словам, представленный смартфон является ответом на угрозы кибершпионажа.

Он уточнил, что устройство ориентировано не на массовый рынок, а на политиков и государственных служащих. «Можно обратиться к нашему российскому офису и пилотировать данный продукт. Пилоты у нас уже есть, несколько десятков», уточнил глава «Лаборатории Касперского». В июне 2026 г. ИТ-компания сотрудничает с разными организациями в данном направлении. Сроки появления устройства в свободной продаже Касперский не раскрыл, ведь «работы еще очень много», сказал глава ИТ-компании.

Кибератаки иностранных спецслужб

В июне 2026 г. Федеральная служба безопасности (ФСБ) России выявила масштабную схему внедрения иностранными спецслужбами шпионского программного обеспечения (ПО) в мобильные устройства высокопоставленных российских чиновников, заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В ведомстве уточнили CNews, что речь идет о ПО, которое применялось для несанкционированного снятия данных, прослушивания ведущихся переговоров, а также негласного акуcтического и видеоконтроля пространства рядом с устройствами.

По данным ФСБ, представители иностранных спецслужб использовали технические возможности крупных международных ИТ-корпораций и средства мобильной связи для скрытого получения различной информации с устройств объектов ИТ-атак.

Пересмотр требований

Чиновники в России должны проявлять предельную аккуратность в связи с потенциальными ИТ-угрозами со стороны спецслужб других стран, заявил RTVI представитель российского президента Дмитрий Песков.

«Спецслужбы выполняют свою работу. Тем более вражеские. Это диктует необходимость чиновникам быть предельно аккуратными», — сказал Песков.

Так представитель главы государства прокомментировал слова руководителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны (Минобороны) Украины Кирилла Буданова, который заявил о возможности «прослушивать Кремль». «Можем, да! Мы за это деньги получаем!», — сказал тот.

Ранее агентство Bloomberg без указания источника информации опубликовало две стенограммы разговоров — специального посланника президента США Стива Уиткоффа (Steve Witkoff) и помощника Президента России Юрия Ушакова от 14 октября 2025 г. и спецпредставителя российского президента Кирилла Дмитриева и Юрия Ушакова от 29 октября 2025 г., о чем писал CNews.