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В американских ИТ массовые сокращения. За месяц уволены 40 тысяч человек

В мае 2026 г. технологические компании США избавились почти от 40 тыс. работников. В числе причин увольнения лидирует внедрение искусственного интеллекта.

Массовые сокращения в американском ИТ

Американские технологические компании уволили более 38 тыс. работников за один лишь прошедший месяц, пишет Tom’s Hardware со ссылкой на данные консалтинговой фирмы Challenger, Gray & Christmas.

Май 2026 г. стал самым тяжелым для работников технологического сектора экономики США с начала 2023 г. По масштабам нынешних сокращений с ним не способна конкурировать никакая другая отрасль.

Таким образом, с начала 2026 г. общее число уволенных работников компаний в индустрии перевалило за 123 тыс., что на 65% больше показателя за тот же период 2025 г. Как ранее сообщил CNews, за январь-февраль 2026 г. американские ИТ-компании уволили 33 тыс. человек. Сокращения тогда затронули такие компании как, например, eBay, Autodesk, Pinterest и Riot Games.

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В мае 2026 г. технологические компании США уволили 40 тыс. работников

Всего же в мае 2026 г. в США работу потеряли около 97 тыс. человек. Последний месяц весны в этом плане оказался еще менее благополучным нежели апрель 2026 г., когда в целом по американской экономике заработка лишилось чуть более 83 тыс.

Уволенные не встают в очередь за пособием

По данным Challenger, в мае 2026 г. число заявок на получение пособия по безработице не увеличилось пропорционально росту числа уволенных в технологическом секторе.

Кроме того, по оценке экспертов суммарное количество рабочих мест в США не сократилось, а наоборот – выросло примерно 85 тыс. Эти прогнозы подтвердит или опровергнет очередной отчет Министерства труда США, который должен быть опубликован 5 июня 2026 г.,

Виноват ИИ

Примечательно, что именно технологические компании располагали самыми амбициозными планами найма персонала в целом по экономике в США. Крупнейшие из них, в частности, Google, Amazon и Microsoft, увеличили капитальные расходы на внедрение технологий искусственного интеллекта до суммарных $725 млрд в 2026 г. Это на 77% больше, чем годом ранее.

Именно внедрение ИИ работодатели чаще всего приводят в качестве причин сокращения штата, причем не только в технологическом секторе, но и всех прочих отраслях, – уже три месяца подряд.

Приносит ли реальную пользу замена персонала искусственным интеллектом – вопрос по-прежнему дискуссионный. В Challenger констатирует, что пока ИИ, скорее, «проедает» часть фонда оплаты труда, сэкономленную на увольнении сотрудников, нежели эффективно выполняет функции этих сотрудников.

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Сэм Альтман (Sam Altman), глава OpenAI, одного из крупнейших разработчиков ИИ-систем в мире, ранее указывал на то, что некоторые работодатели лукавят, обосновывая сокращения внедрением ИИ, поскольку в действительности провели бы их в любом случае – по той или иной причине.

Если же рассматривать американский рынок труда в целом, то внедрение ИИ было не самой распространенной причиной для увольнения работника с начала 2026 г. Работодатели свое решение чаще объясняли текущим «состоянием рынка» и проведением «реструктуризации».

Какие еще отрасли отличились

Помимо технологического сектора, согласно данным Challenger, больше всего кадров потеряли транспортная отрасль (почти 7 тыс. уволенных в мае и 40 тыс. с начала года), сфера услуг (6 тыс. и 17 тыс.), здравоохранение (30 тыс. с начала года).

Глобальная тенденция

Как ранее сообщил CNews, в I квартале 2026 г. мировые технологические компании сократили почти 80 тыс. работников, причем 37 тыс. были уволены из-за развития технологий ИИ. 76,7% всех сокращений пришлось на США.

Дмитрий Степанов

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