В России впервые вынесли приговор за публикацию порно, сгенерированного ИИ

В России осудили подростка, который занимался распространением сгенерированной искусственным интеллектом порнографии. Молодой человек сказал, что разослал созданные нейронной сетью кадры, чтобы пошутить над потерпевшей. Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

Неприемлемый контент

В России впервые вынесли приговор за публикацию сгенерированного нейронной сетью порнографии, об этом сообщают в пресс-службе судов Брянской и Липецкой областей.

Житель Брянской области в возрасте 17 лет в июне 2026 г. приговорен к двум годам лишения свободы условно за распространение порнографических материалов, созданных с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Как установил суд, фигурант получил от знакомого фотографии и видео интимного характера с участием несовершеннолетней потерпевшей. Используя нейронную сеть, он сгенерировал на их основе порнографический контент, после чего распространил материалы через личные сообщения и групповой чат в мессенджере под предлогом «шутки» в отношении потерпевшей.

В ходе судебного разбирательства подросток полностью признал свою вину. Суд признал молодого человека виновным по статье, предусматривающей ответственность за распространение материалов с порнографическим изображением несовершеннолетнего, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети. Кроме того, в пользу потерпевшей взыскана компенсация морального вреда в размере 50 тыс. руб.

Второй инцидент

Вторым осужденным за аналогичное преступление стал мужчина в возрасте 48 лет проживающий в Липецкой области. Он создал в социальной сети группу, где размещал эротические изображения, сгенерированные нейронными сетями. В качестве референсов для генерации ИИ использовал фотографии девяти реальных людей.

Unsplash - Solen Feyissa В России впервые вынесли приговор за публикацию сгенерированной через ИИ порнографии

В июне 2026 г. мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Российский суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно, а также запретил в течение пяти лет администрировать группы и сообщества в социальных сетях.

Концепция отмщения

Учительница из Архангельской области обнаружила свой аккаунт с непристойными предложениями после того, как поставила низкую оценку ученику, об этом писал 26 апреля 2026 г. Telegram-канал Shot. Женщина узнала о произошедшем после того, как знакомые прислали ей ссылку на фейковый аккаунт в социальной сети, где от ее имени предлагались услуги интимного характера за деньги.

Выяснилось, что страницу создал ее ученик в возрасте 15 лет. По данным Telegram-канала, подросток решил отомстить учительнице за полученную двойку. Сама женщина пояснила, что поставила низкую оценку ученику из-за того, что он сдал на проверку полностью пустой лист.

Женщина обратилась в полицию, однако ввиду возраста подростка к уголовной ответственности его не привлекли. Специалисты комиссии по делам несовершеннолетних провели с ним профилактическую беседу.

Сама учительница уволилась из школы по собственному желанию. Примечательно, что в день, когда она узнала о создании фейкового аккаунта от ее имени, ей была присвоена квалификационная категория, это официальное подтверждение профессионализма, которое увеличивает размер надбавки к окладу и действует по всей стране.

Права человека на использование его образа

Использование изображения человека в России без его согласия может повлечь судебные претензии и иски о защите права на собственный образ. Например, при создании рекламного баннера с помощью нейросети было использовано лицо, сгенерированное на основе публичных фотографий реального человека. Если согласие на использование образа не было получено, такая реклама может стать основанием для судебного разбирательства и взыскания компенсации.

В 2019 г. Алена Андронова записала голосовые фразы для системы автоответа «Т-Банка». Впоследствии она обнаружила, что банк использует синтезированный голос на основе ее записей. Андронова обратилась в суд с требованием запретить использование синтеза ее голоса, удалить все созданные материалы и взыскать с банка 5,96 млн руб. в качестве компенсации. «Т-Банк» в свою очередь заявил, что согласно заключенному договору актрисе передала банку исключительные права на голосовые записи, включая право на их переработку и использование третьими лицами. После огласки в СМИ банк действительно убрал голос Алены Андроновой из открытого доступа.

В Москве суд обязал компанию Roistat выплатить 500 тыс. руб. за использование дипфейк-ролика с лицом Киану Ривза (Keanu Reeves) без согласия правообладателя в 2023 г.