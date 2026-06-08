Мошенники выдают себя за админов, приходят к своим жертвам лично и крадут данные прямо у них на глазах

ФБР предупреждает, что вымогатели из группировки Silent Ransom Group, стали лично приходить на рабочие места своих жертв под видом сотрудников ИТ-поддержки. И крадут данные прямо у них на глазах.

Поддержка с сюрпризом

Кибервымогатели из группировки Silent Ransom Group обнаглели настолько, что в буквальном смысле приходят к своим потенциальным жертвам лично, выдают себя за сотрудников ИТ-департаментов компаний, в которых работают жертвы, и, получив прямой доступ к системе, крадут из неё данные.

«Начиная с весны 2026 года, злоумышленники, использующие методы социальной инженерии, изображают сотрудников ИТ-отдела целевой компании. Они либо звонят напрямую, либо присылают фишинговые электронные письма с просьбами позвонить злоумышленнику, который выдаёт себя себя за сотрудника ИТ-поддержки», - говорится в экстренном бюллетене ФБР. - «Во время звонка злоумышленник из SRG просит сотрудника предоставить доступ к сеансу удаленного рабочего стола. Если эта уловка не срабатывает, участник преступной группировки является к жертве лично, чтобы подключить своё устройство хранения данных к компьютеру жертвы».

Kandinsky Вымогатели из группировки Silent Ransom Group стали лично приходить на рабочие места жертв под видом сотрудников ИТ-поддержки

Иными словами, если не выходит уговорить жертву дать злоумышленникам удалённый доступ, мнимые работники техподдержки приносят flash-накопители или внешние диски, подключают их напрямую и выводят все интересующие их данные. В бюллетене ФБР особо отметили, что злоумышленники используют преимущественно легитимные инструменты, которые едва ли вызовут реакцию у защитных средств, установленных в системе жертвы.

В дальнейшем SRG использует украденные данные для шантажа: жертвы получают почтовые сообщения с угрозами продать их информацию или выложить её на «сайте утечек».

Кроме того, вымогатели начинают звонить работодателям или клиентам жертвы, пытаясь таким образом заставить её начать переговоры о выкупе.

Обломок синдиката

Silent Ransom Group, также известная как Luna Moth, Chatty Spider и UNC3753, является финансово мотивированной группировкой, активной как минимум с 2022 года. С начала 2023 года она стала активно атаковать юридические фирмы и финансовые организации в США.

По данным издания BleepingComputer, эти лица в прошлом были членами киберкриминального синдиката Conti и проводили фишинговые кампании под общим названием BazarCall. Они представляли собой довольно зловредную разновидность фишинга: всё начиналось с письма якобы от крупного бренда, в котором пользователю сообщалось, что в ближайшие сутки с его счёта будут списаны весьма чувствительная сумма денег за некие платные услуги.

В конце фигурировал номер телефона якобы для связи с клиентской поддержкой. Естественно, отвечали по этому телефону мошенники, которые обманом заставляли жертву установить себе вредоносную программу, позволявшую проникнуть во внутренние ресурсы работодателя жертвы.

После распада Conti на более мелкие объединения в 2022 году, члены SRG занялись своим нынешним промыслом.

«Это, пожалуй, один из самых оригинальных способов проведения мошеннических атак, хотя если речь идёт о корпоративных помещениях с контролируемым доступом, выдать себя за работника техподдержки у мошенников вряд ли получится, - считает Никита Павлов, эксперт по информационной безопасности компании SEQ. - А вот удалённые работники легко могут стать жертвами таких уловок, тем более, что с психологической точки зрения, службы ИТ-поддержки по умолчанию пользуются повышенным доверием».

Эксперт добавил, что в текущих условиях необходимо перепроверять личность предполагаемого ИТ-работника.