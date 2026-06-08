Рынок радиоэлектроники в России вырос до 4 трлн рублей

Минпромторг заявил о росте рынка радиоэлектроники и увеличении доли российских производителей до 62% в 2025 г., хотя многие отечественные электронные компоненты продолжают значительно проигрывать китайским по цене.



Рост рынка радиоэлектроники

Минпромторг оценивает совокупную емкость рынка радиоэлектроники в России по итогам 2025 г. в 3–4 трлн руб., пишут «Ведомости».

Как минимум четверть этого объема (1–1,2 трлн руб.) составляет госзаказ, по данным директора департамента радиоэлектронной промышленности министерства Юрия Плясунова.

Доля российских производителей на рынке радиоэлектроники выросла с 12%–12,5% в 2020 г. до 62% в 2025 г., заявил Плясунов.

Не везде все так хорошо

Под рынком радиоэлектроники обычно понимают все телекоммуникационное оборудование, серверы, системы хранения данных (СХД), промышленную электронику, микроэлектронику, печатные платы, различные специализированные электронные устройства и т. д., пояснил генеральный директор группы компаний ST IT, эксперт рынка TechNet НТИ Антон Аверьянов.

magnific/freepik Из 3–4 трлн руб. российского рынка радиоэлектроники 1–1,2 трлн руб. составляет госзаказ

Наиболее локализованы сейчас оборонная и аэрокосмическая отрасли, специализированная промышленная электроника, часть телекомоборудования, решения для критической инфраструктуры и отдельные классы вычислительной техники, уточнила гендиректор холдинга SNDGlobal Ольга Квашенкина.

Доли локальных производителей могут различаться в зависимости от типа оборудования, добавил генеральный директор АНО «Телекоммуникационное оборудование» Григорий Ревазян, например, на регулируемом рынке доля отечественного телекоммуникационного оборудования составляет уже более 70%, а в категории базовых станций, доля еще небольшая.

В массовой потребительской электронике и в электронной компонентной базе российская рынок также по-прежнему зависит от импорта, добавила Квашенкина.

В конце 2025 г. CNews писал, что Минпромторг предложил продлить на два года срок действия субсидий по госпрограммам «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности» и «Научно-технологическое развитие», о чем ассоциация разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) просила с 2023 г., чтобы избежать штрафов и требований вернуть субсидии со стороны Минпромторга из-за отсутствия на российском рынке необходимого оборудования и российских процессоров.

По итогам 2025 г. российский рынок электронных компонентов сократился на 18,3% и по прогнозам АРПЭ, падение продолжится еще на 8,4%. Одновременно с этим доля отечественных компонентов снизилась с 28% до 26%, уступив место готовой китайской продукции



Поддержка со стороны государства

Сейчас основной спрос на отечественные радиоэлектронные решения стимулируется за счет усиления локализации и нормативного регулирования, критичным для отрасли остается разница в цене с импортной продукцией, отметил директор по взаимодействию с органами власти GS Group Михаил Доброхотов.

В стране действует национальный режим в госзакупках, программа льготного кредитования. За счет налоговых преференций, как сказал Плясунов, компании электронной отрасли в год экономят порядка 100 млрд руб.

Доброхотов полагает, что в дополнение к существующим действенной мерой может стать введение технологического сбора с разными ставками для отечественной и импортной продукции или внедрение механизма возврата средств реестровому производителю.

На финансирование госпрограммы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности» в 2024 г. властями было выделено 26,5 млрд руб., в 2025 г. сумму планировалось сократить до 14,4 млрд, а на 2026 г. Минпромторг собирался урезать ее до 4,9 млрд руб. Между тем, согласно поручению Президента Владимира Путина, к 2030 г. выпуск продукции в отрасли должен увеличиться до 6,3 трлн руб. Предполагается, что это обеспечит около 70% потребностей страны.