Сбор с телефонов и ноутбуков, ввозимых в Россию, привяжут к брендам и характеристикам

Правительство России предложило изменить параметры технологического сбора, который будет взиматься с продавцов и производителей электронной продукции. Согласно инициативе, размер платежа предлагается устанавливать дифференцированно — в зависимости от бренда, модели и технических характеристик устройств. Срок же начала взимания технического сбора будет отложен на три месяца.

Изменение параметров

Правительство России изменит подход к сбору с телефонов и ноутбуков, пишет РБК. Размер платежа предлагается устанавливать дифференцированно — в зависимости от бренда, модели и технических характеристик устройств.

В июне 2026 г. Правительство России скорректировало параметры планируемого технологического сбора. Соответствующие поправки внесены в Государственную Думу (Госдума) в виде изменений в Налоговый кодекс России.

Технологический сбор представляет собой новый неналоговый платеж, который будут вносить отечественные импортеры и производители электронной продукции. Он будет вводиться поэтапно — как в отношении готовой техники, так и отдельных электронных компонентов. Как пояснил глава Министерства промышленности и торговли (Минпромторг) Антон Алиханов, введение сбора призвано стимулировать локализацию производства, создать условия для запуска полного производственного цикла на территории России, а также снизить риски демпинга со стороны иностранных поставщиков по аналогии с утилизационным сбором на автомобили.

Unsplash - Walls.io Правительство России привяжет техсбор с телефонов и ноутбуков к бренду и характеристикам

Текст документа предполагает, что:

Размер сбора останется фиксированным за каждую штуку товара (максимальная ставка — 5 тыс. руб.), он будет дифференцироваться в зависимости от марки, конкретной модели и технических характеристик продукции.

Порядок уплаты сбора будет утверждать Правительство России, а перечень товаров, размер сбора и методику его определения — Минпромторг.

Согласно данным Правительства России, изменения вступят в силу 1 декабря 2026 г.

Технический сбор будет зачисляться в федеральный бюджет в полном объеме т.е. по нормативу 100%.

На нормативные документы по техническому сбору не будут распространяться стандартные ограничения (ограничение срока действия в шесть лет и жесткие даты вступления в силу с 1 марта или 1 сентября 2026 г.).

В июне 2026 г. представитель Минпромторга напомнил, что заместитель министра Василий Шпак объявил о переносе срока введения технологического сбора на три месяца. «Мы пошли на это по просьбе отрасли. В целом для нас институт технологического сбора — это прежде всего источник инвестиций в развитие отрасли. Сбор будет взиматься со всей электроники, поступающей на российский рынок, как с импортной продукции, так и с товаров, произведённых на территории нашей страны. Это позволит сформировать необходимый инвестиционный ресурс для дальнейшего развития отрасли», — заявил он.

Первоначальный план

В 2025 г. участники рынка сообщили CNews, что технологический сбор планировалось ввести с 1 сентября 2026 г. Предполагалось, что перечень товаров, подлежащих обложению сбором, а также другие детали регулирования будет определять Правительство России.

На первоначальном этапе власти планировали установить размер сбора для производителей и продавцов в следующих размерах: 500 руб. за один ноутбук и 250 руб. за один смартфон.

Бюджет планировалось пополнить за счет нового сбора на 20 млрд руб. с сентября до конца 2026 г., на 88 млрд руб. в 2027 г., а начиная с 2028 г. — порядка 110 млрд руб., по оценке замглавы Минфина Алексея Сазанова, итого получается около 218 млрд руб. в 2026-2028 г.

Последствия для бизнеса

В декабре 2025 г. CNews писал о том, что, Ассоциация российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) направила письмо на имя министра промышленности и торговли России Антона Алиханова и министра финансов Антона Силуанова с просьбой на два года отложить введение технологического сбора.

В АРПЭ считают, что сбор не должен лечь бременем на российских производителей электроники, которые и так испытывают финансовые трудности из-за дефицита оборотных средств, а его введение в первую очередь ударит по российским производителям и поставщикам электронных компонентов, повысит себестоимость товаров и отразится на конечной стоимости продукции.

Представители отрасли тогда отмечали, что мера увеличит ценовой разрыв между легально и нелегально ввезенным товаром, а добросовестные участники потеряют последние конкурентные преимущества, что введение сборов негативно отразится на развитии отечественных производителей и рынка в целом, так как дополнительный сбор нужно будет платить, а меры поддержки дойдут не до всех.