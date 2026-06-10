Главный акционер российского «убийцы» Microsoft Office сокращает его финансирование

«Лаборатория Касперского», владеющая более чем 60% акций «МойОфис», разочаровалась в потенциале захвата рынка российским разработчиком пакета офисных программ и решила сократить его поддержку. Продать хотя бы часть доли в убыточной «дочке» «Лаборатории», видимо, пока не удается.



Переход в режим «медленного огня»

«Лаборатория Касперского» сокращает поддержку разработки продуктов своего убыточного актива — компании «МойОфис», пишет ТАСС, ссылаясь на заявление главы «Лаборатории Касперского» Евгения Касперского.

«Сейчас мы решили перевести актив, что называется, в режим "медленного огня". То есть поддерживаем продукты и разработку, но не в тех объемах, в которых она была раньше», — сказал Касперский.

«Лаборатория Касперского» является основным владельцем «МойОфис». Ее доля составляет 68,8%, как писал CNews в марте 2026 г. У Андрея Чеглакова на том момент было 22,7%, у Дмитрия Комиссарова — 5%, у Александра Тимченко — 2,5%, у Алексея Доброхотова — 0,75%, у Елены Басовой — 0,25%.

Убыточный актив

Экспортного потенциала Касперский у «МойОфис» не видит, надежды «подняться» на российском рынке тоже не оправдались.

«МойОфис» Захват российского рынка отечественным конкурентом Microsoft Office пока не состоялся

Отсутствие предполагавшихся успехов в России он объяснил тем, что, «к сожалению», «импортозамещение не работает в офисном сегменте, потому что либо все сидят на "пиратке", либо работает "серый импорт"».

«МойОфис» конкурирует в первую очередь с всемирно известным Microsoft Office. В числе его основных соперников есть и полностью бесплатные аналоги — LibreOffice и OnlyOffice.

Нынешнее отношение к «дочке» «Лаборатории Касперского» ее основатель назвал режимом ожидания. «Пока что мы ждем. Плюс к этому — мы продукты от "МойОфис" привязываем к нашей операционной системе», — сказал он.

Положение дел в «МойОфис»

В декабре 2025 г. Касперский не исключал возможность продажи «МойОфис» или привлечения в компанию нового совладельца, о чем рассказал в интервью «Ведомостям» и добавил, что переговоры с потенциальными инвесторами ведутся периодически, правда, до подписания меморандума дело еще не доходило.

Финансовое положение «МойОфис» в настоящее время не самое лучшее. Согласно отчетности за 2024 г., компания получила чистый убыток в размере 1,2 млрд руб. Однако нельзя не отметить, что в 2023 г. все было еще хуже — чистый убыток «МойОфис» за этот год был равен 5 млрд руб., согласно сервису «Контур.Фокус».

В 2025 г. чистый убыток компании вновь резко вырос, составив 4 млрд руб. Выручка «МойОфис», напротив, резко обвалилась — вплоть до 1 млрд руб., что на 49% ниже показателей 2024 г.

В конце мая 2026 г. стало известно, что в компании происходит крупномасштабная чистка кадрового состава. Письмо о массовых сокращениях разослало своим подчиненным руководство. О том, что в «МойОфис» вот-вот начнется массовое сокращение штата, CNews сообщал еще в конце марта 2026 г., когда об этом заявил гендиректор компании Вячеслав Закоржевский в электронном письме сотрудникам.

В письме упоминалось, что в 2025 г. «несмотря на значительные усилия», «МойОфис» столкнулся с «серьезными финансовыми трудностями». «Объем ключевых направлений бизнеса снизился, и текущая модель требует существенных изменений для обеспечения устойчивости компании», — написал Закоржевский.