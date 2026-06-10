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В России появились несуществующие сети 5G. Операторы вовсю их рекламируют, хотя еще ничего не построили. Грядет отмщение

Российские операторы связи начали активно рекламировать сети 5G, хотя в России их до сих пор не существует. За это им придется нести ответ перед государством – проверку проведет ФАС. В США и Китае 5G-сети есть с 2019 г., в России же их не могут построить по целому ряду причин. А будущие сети и вовсе будут работать на неправильных частотах, которые не поддерживаются большинством смартфонов.

Видишь рекламу сетей 5G? А их нет

Российские операторы связи нарвались на проверку Федеральной антимонопольной службой за рекламу сотовых сетей пятого поколения (5G), пишет «Коммерсант». К началу лета 2026 г. в стране не было ни единой общедоступной сети 5G – ни один оператор, федеральный или виртуальный, до сих пор не построил ее. Отставание России от США и Китая в этом плане исчисляется годами – в этих странах 5G есть с 2019 г.

Проверкой операторов займется экспертный совет ФАС. В рекламе 5G российских операторов углядели «признаки недобросовестной конкуренции», а также упоминание «не реализованных в настоящее время технологий».

Всем 5G, россияне

Как пишет «Коммерсант», все четыре федеральных оператора связи активно рекламируют 5G-сети. При этом у них фактически нет возможности подключения к ним своих абонентов – вся «большая четверка» до сих пор эксплуатирует сети LTE, которые появились в стране 15 лет назад.

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Операторы пытаются сыграть на затянувшемся на годы ожидании 5G-сетей

Издание приводит в пример рекламу 5G от МТС, появившуюся в феврале 2026 г. Кампания носит название «Совсем скоро», однако на сайте оператора нет услуг, связанных с такими сетями.

«Билайн» указывает на своем сайте и в рекламном ролике, что «тестирование сети 5G доступно всем абонентам».

«Мегафон» пошел еще дальше и предоставил своим абонентам услугу «5G режим», увеличивающий скорость передачи данных. У оператора нет широко доступных сетей пятого поколения. Кроме того, «Мегафон» предлагает подключиться к тестовым зонам 5G, обращает внимание «Коммерсант».

Схожая услуга по ускорению мобильного интернета есть и у Т2. Она носит название 5G Ready.

Четверка законников

Крупнейшие российские операторы связи утверждают, что их реклама 5G-сетей, которых, подчеркнем, в России пока нет, никак не нарушает действующее российское законодательство.

Например, представители «Мегафона» заявили «Коммерсанту», что при разработке рекламных кампаний и материалов оператор «всегда руководствуется действующим законодательством и принципами достоверности и точного отражения сути оказываемых услуг».

В «Билайне» отметили, что обсуждение ситуации с ФАС «позволит сформировать более взвешенную оценку сложившихся на рынке практик и подходов к их применению».

Представители Т2 от комментариев отказались. В МТС на запрос «Коммерсанта» не ответили.

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Юристы считают, что риск нарушения закона в такой рекламе все же присутствует. «Реклама 5G при отсутствии покрытия классически может соответствовать критериям вводящей в заблуждение рекламы: потребитель принимает решение о выборе оператора или тарифа, опираясь на заведомо недостижимую характеристику услуги», – сказал изданию руководитель направления «Разрешение IT&IP-споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле.

«Значительная часть пользователей связывает упоминание 5G с наличием реально доступной сети», – сказала изданию директор практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Светлана Архипкина. Впрочем, она уверена, что пристальное внимание ФАС в итоге приведет не к отказу операторов от упоминания 5G в своей рекламе, а всего-навсего к «более аккуратным формулировкам».

Все не так

В России не могут построить сети 5G как минимум с 2020 г. Основных проблем три: операторов заставляют использовать только отечественные базовые станции, коих пока не так уж много, и не дают им «золотой диапазон».

Это частоты 3,4-3,8 ГГц, на которых работают сети пятого поколения в других странах. В России они заняты силовиками, и отдавать их они пока не собираются.

Первые сети 5G в России могут появиться летом 2026 г. Но, как сообщал CNews, работать они будут на частотах 4,63-4,99 ГГц. Из этого вытекает третья основная проблема российских 5G-сетей.

Ввиду непопулярности этого диапазона за рубежом многие смартфоны его не поддерживают. Это значит, что в обозримом будущем большинство россиян не смогут оценить возможности сотовых сетей нового (для России) поколения.

Геннадий Ефремов

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