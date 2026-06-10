Человеку впервые в истории ввели препарат, перепрограммирующий клетки и препятствующий старению

Бостонский биотехнологический стартап Life Biosciences в июне 2026 г. сделал первое введение своему пациенту экспериментального препарата ER-100 в рамках клинических испытаний. Инъекцию ввели в глазное яблоко в связи с диагнозом у пациента — глаукома. Сам же препарат направлен на перепрограммирование клеток и обращение вспять возрастных заболеваний.

Первая инъекция

Первый в мире препарат, замедляющий старение, ввели человеку в США, пишет Business Insider.

В июне 2026 г. сотрудники бостонского биотехнологического стартапа Life Biosciences объявили о первом введении препарата в рамках клинических испытаний. Экспериментальное вещество ER-100, предназначенное для перепрограммирования клеток и обращения вспять возрастных заболеваний, было введено пациенту в глазное яблоко, пораженное глаукомой — заболеванием, которое наиболее часто развивается у людей старше 40 лет.

В рамках первой фазы клинических испытаний будет проводиться оценка безопасности и переносимости препарата ER-100, а также дополнительных конечных точек, связанных с исследованием зрительных функций, сообщается в пресс-релизе Life Biosciences. Препарат направлен на восстановление клеточных функций путем возвращения эпигенетического кода к более молодым паттернам экспрессии генов.

Соучредитель Life Biosciences и профессор генетики Гарвардской медицинской школы Дэвид Синклер (David Sinclair) отметил, что согласно проведенным исследованиям, старение в значительной степени обусловлено потерей эпигенетической информации, а не необратимыми повреждениями клеток. По его словам, текущий этап клинических испытаний препарата ER-100 является важным этапом для всей области биологии старения. «Данное клиническое исследование представляет собой первую возможность проверить, может ли восстановление эпигенетической информации привести к улучшению состояния пациентов с различными возраст-ассоциированными заболеваниями», — подчеркнул Синклер.

Unsplash - Mufid Majnun В США впервые ввели человеку препарат для анти-старение, чтобы перепрограммировать клетки

Препарат ER-100 стал результатом многолетних тщательных фундаментальных и прикладных научных исследований, заявила главный научный сотрудник Life Biosciences Шэрон Розенцвейг-Липсон (Sharon Rosenzweig-Lipson). По ее словам, доклинические эксперименты продемонстрировали, что метод позволяет восстановить эпигенетические паттерны, соответствующие здоровой клеточной функции, улучшить работу тканей и восстановить зрительную функцию у животных. «Внедрение ER-100 в клиническую практику является важным шагом на пути к формированию нового класса лекарственных средств на основе эпигенетической терапии для лечения возраст-ассоциированных заболеваний», — заявила Розенцвейг-Липсон.

Потеря зрения вследствие глаукомы и других глазных заболеваний значительно ухудшает качество жизни пациентов. Она повышает риск утраты самостоятельности, тяжелых падений, а также развития депрессии и деменции из-за социальной изоляции. В компании Life Biosciences отмечают, что данные факторы подчеркивают высокую медицинскую и социальную значимость разработки новых терапевтических решений для лечения возраст-ассоциированных заболеваний глаз.

В Business Insider называют это событие поворотным моментом в науке о долголетии. Клинические испытания ER-100 дают возможность доказать, что препарат способен замедлять процессы старения в реальных условиях.

Не единственные на рынке

По информации Business Insider, в июне 2026 г. Life Biosciences — не единственная компания, работающая в данной области. В разработку технологий, направленных на борьбу со старением, активно инвестируют известные миллиардеры, включая Джеффа Безоса (Jeff Bezos) и Сэма Альтмана (Sam Altman), а также крупные фармацевтические компании Merck и Eli Lilly.

Главные технологии

Современные подходы к борьбе со старением во многом основаны на фундаментальной работе японского ученого и хирурга Синъя Яманаки (Shinya Yamanaka). В 2007 г. он впервые успешно перепрограммировал клетки взрослого человека в индуцированные плюрипотентные стволовые клетки и за это открытие в 2012 г. он был удостоен Нобелевской премии по физиологии или медицине.

«Факторы Яманаки» — это четыре специфических белка, способных перепрограммировать клетки взрослого организма, возвращая им функциональное состояние, близкое к молодому, отмечает деловое издание. Потенциал клеточного перепрограммирования оценивается как очень высокий, однако технология несет серьезные риски. Главный из них — повышенная вероятность развития онкологических заболеваний. В ходе экспериментов на мышах у ряда особей после применения данной методики были зафиксированы опухоли.

Факторы риска

Критики выражают серьезную озабоченность тем, что два из четырех факторов клеточного перепрограммирования, открытых Яманакой, являются онкогенами. Эти белки обладают способностью стимулировать неконтролируемое деление клеток, что повышает риск развития онкологических заболеваний, подчеркивает эксперты Business Insider.

По этой причине Life Biosciences использует только три из четырех «факторов Яманаки» и строго контролирует действие терапии с помощью доксициклина — антибиотика широкого спектра действия. Ученые, работающие в области изучения механизмов старения, признают, что подобные методы клеточного перепрограммирования способны оказывать значительно более выраженное влияние на процессы старения, чем пищевые добавки или перепрофилированные препараты т.е. дженерики, изначально предназначенные для лечения других заболеваний.

В то же время научное сообщество сохраняет осторожность в оценке данного подхода, а некоторые эксперты относятся к нему с заметным скепсисом. Директор Центра здорового долголетия при Национальной университетской системе здравоохранения Сингапура Брайан Кеннеди (Brian Kennedy) подчеркнул, что на 10 июня 2026 г. накоплено недостаточно знаний для безопасного и эффективного применения подобных методов перепрограммирования клеток у человека.