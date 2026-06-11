Lenovo взвинтит цены на все выпускаемые ПК – во второй раз с начала года

ПК Lenovo станут менее доступными

Компания Lenovo, крупнейший в мире производитель персональных компьютеров, поднимет цены уже в июле 2026 г. По сообщению TrendForce, удорожание ожидает все линейки ПК, выпускаемые китайским гигантом. За отдельные модели покупателю вскоре придется выложить дополнительно 1 тыс. юаней (около 10,6 тыс. руб. по курсу ЦБ на 11 июня 2026 г.).

Как отмечает китайское издание Lanjinger.com, грядущий раунд повышения цен не является первым в 2026 г. В марте производитель ПК уже проводил так называемую корректировку цен, в результате которой отдельные артикулы подорожали в рознице на сумму вплоть до той же 1 тыс. юаней.

Источник сообщает, что Lenovo уже уведомила клиентов о грядущем удорожании выпускаемой продукции и рекомендовала заблаговременно пополнить ее запасы на своих складах – пока еще по старым ценам. Официально об их повышении будет объявлено в конце июня 2026 г.

Ответ конкурентов

Так, серверы американской Dell уже подорожали на 20-40%. То же самое ожидает настольные ПК, ноутбуки и рабочие станции. Корректировка, как и в случае с Lenovo, произойдет в июле 2026 г. Масштабы удорожания компьютеров в этом сегменте не уточняются, источник лишь отмечает, что скачок цен будет «значительным».

Andre Tan / Unsplash ПК Lenovo вновь резко подорожают

Издание Sina сообщает, что нынешний рост стоимости комплектующих затронул всю индустрию ПК целиком, а крупные вендоры в результате начали повышать цены на выпускаемую продукцию еще около полугода назад. Линейки ПК, выпускаемые Dell, по данным Sina, стали дороже на 10-30%, корректировка цен произошла в конце 2025 г.

В декабре 2025 г. CNews сообщил о том, что многие модели компьютеров Lenovo HP и Dell станут менее доступными для потребителя. Корректировка цен, по сведениям TrendForce, была намечена на конец 2025 г. – начало 2026 г. В случае с Dell – на уровне 15-20%.

Память продолжает дорожать

Нагрузка на цепочки поставок в области электроники привела к тому, что цены на память устремились ввысь, тем самым существенно повлияв на стоимость «железа» в сборе в целом. В то же самое время бизнес, стремящийся как можно скорее внедрить ИИ-приложения в рабочие процессы подогревают спрос на высокопроизводительные системы, что только способствует дальнейшему падению уровня предложения на рынке и гонит цены вверх – так крупные вендоры ПК, в частности Lenovo, обосновали необходимость первого раунда корректировки цен в 2026 г.

Продолжающийся рост цен на оперативную и флеш-память остается силой, вносящей основной вклад в увеличения размера расходов, которые несут производители ПК, отмечает Lajinger.com. Микросхемы DRAM и NAND на спотовом рынке с момента первого заметного скачка цен подорожали более чем на 300%. К маю 2026 г. ценник на востребованные на рынке чипы памяти DRAM DDR4 емкостью 8 Гбит достиг рекордных $20.

Продажи ноутбуков упадут сильнее, чем считалось ранее

Согласно прогнозу TrendForce, по итогам 2026 г. продажи ноутбуков сократятся на 13% к 2025 г. В январе 2026 г. эксперты сообщали, что данный показатель окажется на уровне 9,4%. Необходимость корректировки прогноза обусловлена дальнейшим стремительным ростом цен на память и дефицитом процессоров во второй половине 2026 г.

Ситуация на рынке ПК

Согласно данным IDC, по итогам I квартала 2026 г. Lenovo сохранила лидерство на мировом рынке ПК. Китайская компания отгрузила 16,5 млн машин за отчетный период. На второе место аналитики поставили HP с показателем в 12,1 млн поставленных компьютеров. Тройку замкнула Dell, сумевшая продать 10,3 млн ПК.

За пределами группы явных лидеров с серьезным отставанием расположились Apple и Asus, отгрузившиеся 6,2 млн и 4,8 млн ПК соответственно.

Эксперты IDC констатируют 2,5-процентный рынка ПК в период с января по март 2026 г. относительно I квартала 2025 г. Omdia опубликовала схожие цифры, подтвердив увеличение общего количества поставленных компьютеров, на уровне 3,2%.