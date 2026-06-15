CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес ИТ в банках Ритейл Техника
|

Глава ИТ-блока ВТБ покидает свой пост

Вадим Кулик, заместитель председателя правления ВТБ, курировавший ИТ, покидает свой пост. По данным CNews, его обязанности могут быть разделены между выходцем из Wildberries и первым зампредом ВТБ Ольгой Скоробогатовой.

Уход главы ИТ-блока ВТБ

Как стало известно CNews, куратор ИТ-блока ВТБ Вадим Кулик покидает свой пост. Об этом изданию рассказали два источника в отрасли и подтвердил один собеседник в банке.

Решение было принято на прошлой неделе, бумаги об уходе готовятся. О своем решении покинуть пост Кулик объявит в компании сегодня.

CNews ожидает от представителей ВТБ комментарий о том, по какой причине Кулик решил покинуть свой пост и кто займет его место.

Кто займет его место

По данным источников CNews, обязанности Кулика могут быть разделены между несколькими людьми.

vtb.webp

CNews
Вадим Кулик покидает свой пост

«Одним из людей, которые возьмут на себя обязанности, будет человек из Wildberries, — говорит собеседник CNews. — Вторым человеком может стать первый заместитель президента-председателя правления банка Ольга Скоробогатова».

В конце мая 2026 года ВТБ и объединенная компания Wildberries & Russ (RWB) объявили о стратегическом партнерстве. В рамках соглашения ВТБ приобрел 5% долей в «WB Банке» (дочернем банке Wildberries) с возможностью увеличения этой доли в будущем.

Чем известен Кулик

Вадим Кулик окончил Российский химико-технологический университет им. Менделеева и Российскую экономическую академию им. Плеханова. В 1990-х работал в банке «Империал» и Пробизнесбанке. В 2008 г. перешел в Сбербанк, где участвовал в создании «Кредитной фабрики», а затем стал членом правления, курируя блоки «Технологии» и «Риски».

В 2017 г. покинул Сбербанк, после чего работал в «Открытие Холдинге» и Газпромбанке. С 2019 г. заместитель председателя правления ВТБ, отвечает за ИТ, операционную поддержку и анализ данных. В 2021 г. возглавил совет директоров блокчейн-оператора «Системы распределенного реестра», которая занимается внедрением блокчейн-решений для финансового сектора.

Платформа вместо хаоса: как российское решение наводит порядок в коде и его безопасности
Платформа вместо хаоса: как российское решение наводит порядок в коде и его безопасности Маркет

Под руководством Вадима Кулика ВТБ обеспечил полную технологическую независимость всех значимых объектов критической информационной инфраструктуры (ЗО КИИ) к 1 января 2025 г.

Сейчас в банке импортозамещены свыше 95% прикладных информационных систем, показатель импортозамещения общесистемного превышает 98%. А также была создана новая перспективная ИТ-архитектура на полностью российских технологиях.

Кристина Холупова

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Что лучше — отечественные решения для виртуализации, опенсорс или совмещать — обсудят 23 июня участники митапа CNews

Самый большой международный аэропорт России перевел управление багажной системой на российское ПО

«РЖДстрой» заменил IBM Maximo на российскую платформу и оптимизировал бизнес-процессы

Бывший российский завод Samsung выйдет на сборку 700 тысяч телевизоров в год

Как бизнесу сохранить устойчивость в 2026 году: доступные инструменты цифровизации

Спрашивают как с сеньоров, но платят как джунам. Требования к начинающим ИТ-специалистам резко выросли

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие держатели в машину с беспроводной зарядкой: хиты продаж

Всегда под рукой: самые полезные гаджеты и приспособления для дома

Обзор доступного смартофна HUAWEI nova 15 Max: эволюция популярной линейки

Показать еще

Наука

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений
Показать еще