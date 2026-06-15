Спрашивают как с сеньоров, но платят как джунам. Требования к начинающим ИТ-специалистам резко выросли
ИИ перестраивает глобальный ИТ-рынок, и больнее всего это бьет по начинающим специалистам. От них теперь требуют навыков, характерных для сеньоров и даже тим-лидов, но вот зарплату они все еще получаю джуниорскую. Причина – нейросети стали отлично выполнять работу, которую раньше делали джуны, и теперь им нужно давать работодателям больше, чтобы те приняли их в штат или не уволили.
В айти не войти
Начинающие ИТ-специалисты столкнулись с новой проблемой при трудоустройстве и сохранении рабочего места. Как пишет издание PR Newswire со ссылкой на статистику консалтинговой компании PwC, теперь им нужно располагать навыками, которые есть только у гораздо более опытных коллег – у сеньоров и тим-лидов.
Сейчас работодатели, уже нанявшие джуна или только собирающиеся принять его в штат, ждут от него не только выполнения рутинных задач базового уровня, чем раньше и занимались ИТ-джуны. Отныне им нужно, чтобы те проявляли креативность и лидерские качества, а также имели хорошо развитый навык живого общения с людьми.
И это вовсе не блажь одной или двух ИТ-компаний, решивших выжать из джунов максимум, но при этом продолжать платить им зарплату, характерную для специалистов начального уровня. Это стало тенденцией, притом весьма быстро распространяющейся.
Согласно данным PwC, за минувшие семь лет, с 2019 г., число вакансий, где от джунов ждут навыков сеньоров и тим-лидов, выросло на 35%.
Одновременно с этим сократилось и число вакансий, где уровень требований к кандидату соответствует как его джуниорскому уровню, так и предлагаемой зарплате. За тот же период их стало на 10% меньше.
Ненастоящий интеллект
Аналитики PwC выделяют одну причину происходящего на рынке ИТ-кадров. Они винят во всем распространившиеся повсеместно нейросети, которые обучаются и развиваются так быстро, что во многих случаях действительно способны заменить собой джунов.
Пять-семь лет назад, когда ИИ уже существовал, но не был так популярен, а уровень его развития был в разы ниже, джуны в ИТ-сфере выполняли различную рутинную работу, которая слишком проста для мидла. На ней они получали первые знания, навыки и опыт, она была для них трамплином на следующий уровень.
Теперь же эти базовые задачи за них выполняет нейросеть. Особенно это заметно в сфере программирования – искусственный интеллект давно способен генерировать хоть и не очень идеальный, но все же часто работающий код в ответ на промпт на естественном языке.
В крупных странах особенно заметен рост требований к джунам. В США, к примеру, работодатели стали в семь раз чаще требовать от начинающих работников навыков сеньора и тим-лида, чем несколько лет назад.
«Традиционная взаимосвязь между опытом и квалификацией меняется. Искусственный интеллект выполняет часть рутинной работы, которая когда-то использовалась для обучения, и одновременно повышает спрос на рассудительность, лидерские качества и адаптивность на гораздо более ранних этапах карьеры», – сказал руководитель глобального подразделения по управлению персоналом в PwC Пит Браун (Pete Brown).
Иными словами, порог входа в ИТ благодаря нейросетям и их возможностям стал значительно выше. «Организациям необходимо переосмыслить подход к развитию талантов, если они хотят, чтобы люди преуспевали в этой новой среде», – добавил Пит Браун.
Отказываться никто не станет
Судя по всему, отказываться от ИИ ради того, чтобы джунам было не так сложно вливаться в профессию, бизнес пока не планирует. Одна из причин – нейросети часто делают его лучше и продуктивнее.
Искусственный интеллект стимулирует рост производительности, и компании, наиболее эффективно использующие ИИ, значительно опережают конкурентов, которые с ИИ на «вы», пишет PR Newswire.
В отчете PwC отмечается растущий разрыв между компаниями, которые активно или, напротив, нечасто используют нейросети в своей ежедневной рабочей рутине. Организации, работающие в наиболее подверженных влиянию ИИ секторах, зафиксировали рост производительности на 34% в 2025 г. по сравнению с 2018 г., тогда как компании, наименее способные использовать ИИ, показали рост на лишь на 24% за тот же период времени.
Шанс все же есть
Аналитики PwC обратили внимание на весьма яркий парадокс, связанный с искусственным интеллектом и ИТ-персоналом. Интернет переполнен статьями о том, что нейросети вот-вот заменят всех ИТ-шников, но собранная PwC статистика говорит о прямо противоположном.
Полученные компанией данные указывают на то, что рост численности персонала в компаниях, наиболее активно использующих ИИ, опережает рост штата в тех фирмах, в которых ИИ применяется в разы реже. В 2025 г. рост у первых составил 52% по сравнению с 2018 г.
Также наличие умения работать с нейросетями потенциально может существенно увеличить ежемесячный доход. По данным PwC, средняя надбавка к заработной плате за навыки в области ИИ достигла 62%.
Но важно подчеркнуть, что размер этой надбавки к заработной плате очень сильно зависит от сферы, в которой работает компания. Например, в потребительском сегменте она достигает 118%, а в госсекторе и в бюджетных организациях находится в районе 16%.
Количество рабочих мест, требующих специфических навыков в области ИИ, включая оперативное проектирование или машинное обучение, также резко возросло. За семь лет наибольшая доля роста числа рабочих мест в сфере ИИ наблюдалась в секторах технологий, СМИ и телекоммуникаций (11%) и профессиональных услуг (6%), а наименьшая — в здравоохранении (менее 1%).