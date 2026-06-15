Спрашивают как с сеньоров, но платят как джунам. Требования к начинающим ИТ-специалистам резко выросли

ИИ перестраивает глобальный ИТ-рынок, и больнее всего это бьет по начинающим специалистам. От них теперь требуют навыков, характерных для сеньоров и даже тим-лидов, но вот зарплату они все еще получаю джуниорскую. Причина – нейросети стали отлично выполнять работу, которую раньше делали джуны, и теперь им нужно давать работодателям больше, чтобы те приняли их в штат или не уволили.

В айти не войти

Начинающие ИТ-специалисты столкнулись с новой проблемой при трудоустройстве и сохранении рабочего места. Как пишет издание PR Newswire со ссылкой на статистику консалтинговой компании PwC, теперь им нужно располагать навыками, которые есть только у гораздо более опытных коллег – у сеньоров и тим-лидов.

Сейчас работодатели, уже нанявшие джуна или только собирающиеся принять его в штат, ждут от него не только выполнения рутинных задач базового уровня, чем раньше и занимались ИТ-джуны. Отныне им нужно, чтобы те проявляли креативность и лидерские качества, а также имели хорошо развитый навык живого общения с людьми.

И это вовсе не блажь одной или двух ИТ-компаний, решивших выжать из джунов максимум, но при этом продолжать платить им зарплату, характерную для специалистов начального уровня. Это стало тенденцией, притом весьма быстро распространяющейся.

Фото: Trust "Tru" Katsande / Unsplash Начинающему специалисту становится все сложнее закрепиться в ИТ

Согласно данным PwC, за минувшие семь лет, с 2019 г., число вакансий, где от джунов ждут навыков сеньоров и тим-лидов, выросло на 35%.

Одновременно с этим сократилось и число вакансий, где уровень требований к кандидату соответствует как его джуниорскому уровню, так и предлагаемой зарплате. За тот же период их стало на 10% меньше.

Ненастоящий интеллект

Аналитики PwC выделяют одну причину происходящего на рынке ИТ-кадров. Они винят во всем распространившиеся повсеместно нейросети, которые обучаются и развиваются так быстро, что во многих случаях действительно способны заменить собой джунов.

Пять-семь лет назад, когда ИИ уже существовал, но не был так популярен, а уровень его развития был в разы ниже, джуны в ИТ-сфере выполняли различную рутинную работу, которая слишком проста для мидла. На ней они получали первые знания, навыки и опыт, она была для них трамплином на следующий уровень.

Теперь же эти базовые задачи за них выполняет нейросеть. Особенно это заметно в сфере программирования – искусственный интеллект давно способен генерировать хоть и не очень идеальный, но все же часто работающий код в ответ на промпт на естественном языке.

В крупных странах особенно заметен рост требований к джунам. В США, к примеру, работодатели стали в семь раз чаще требовать от начинающих работников навыков сеньора и тим-лида, чем несколько лет назад.

«Традиционная взаимосвязь между опытом и квалификацией меняется. Искусственный интеллект выполняет часть рутинной работы, которая когда-то использовалась для обучения, и одновременно повышает спрос на рассудительность, лидерские качества и адаптивность на гораздо более ранних этапах карьеры», – сказал руководитель глобального подразделения по управлению персоналом в PwC Пит Браун (Pete Brown).

Иными словами, порог входа в ИТ благодаря нейросетям и их возможностям стал значительно выше. «Организациям необходимо переосмыслить подход к развитию талантов, если они хотят, чтобы люди преуспевали в этой новой среде», – добавил Пит Браун.

Отказываться никто не станет

Судя по всему, отказываться от ИИ ради того, чтобы джунам было не так сложно вливаться в профессию, бизнес пока не планирует. Одна из причин – нейросети часто делают его лучше и продуктивнее.

Искусственный интеллект стимулирует рост производительности, и компании, наиболее эффективно использующие ИИ, значительно опережают конкурентов, которые с ИИ на «вы», пишет PR Newswire.

В отчете PwC отмечается растущий разрыв между компаниями, которые активно или, напротив, нечасто используют нейросети в своей ежедневной рабочей рутине. Организации, работающие в наиболее подверженных влиянию ИИ секторах, зафиксировали рост производительности на 34% в 2025 г. по сравнению с 2018 г., тогда как компании, наименее способные использовать ИИ, показали рост на лишь на 24% за тот же период времени.

Шанс все же есть

Аналитики PwC обратили внимание на весьма яркий парадокс, связанный с искусственным интеллектом и ИТ-персоналом. Интернет переполнен статьями о том, что нейросети вот-вот заменят всех ИТ-шников, но собранная PwC статистика говорит о прямо противоположном.

Полученные компанией данные указывают на то, что рост численности персонала в компаниях, наиболее активно использующих ИИ, опережает рост штата в тех фирмах, в которых ИИ применяется в разы реже. В 2025 г. рост у первых составил 52% по сравнению с 2018 г.

Также наличие умения работать с нейросетями потенциально может существенно увеличить ежемесячный доход. По данным PwC, средняя надбавка к заработной плате за навыки в области ИИ достигла 62%.

Но важно подчеркнуть, что размер этой надбавки к заработной плате очень сильно зависит от сферы, в которой работает компания. Например, в потребительском сегменте она достигает 118%, а в госсекторе и в бюджетных организациях находится в районе 16%.

Количество рабочих мест, требующих специфических навыков в области ИИ, включая оперативное проектирование или машинное обучение, также резко возросло. За семь лет наибольшая доля роста числа рабочих мест в сфере ИИ наблюдалась в секторах технологий, СМИ и телекоммуникаций (11%) и профессиональных услуг (6%), а наименьшая — в здравоохранении (менее 1%).