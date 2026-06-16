РТК-ЦОД обеспечил отказоустойчивой ИТ-инфраструктурой один из крупнейших автомобильных холдингов России

РТК-ЦОД, ИТ-сервис-провайдер полного цикла, обеспечил комплексной отказоустойчивой инфраструктурой один из крупнейших автомобильных холдингов России: группу «Автодом» и группу ««АвтоСпецЦентр». ИТ-компания разместила оборудование заказчика на площадке своего московского дата-центра, организовала защищенные каналы связи и перестроила резервное копирование.



Пиковые нагрузки без простоев

Группам «Автодом» и «АвтоСпецЦентр» требовалось оперативно разместить в дата-центре провайдера собственную ИТ-инфраструктуру с гарантированно надежным взаимодействием всех систем и безлимитным доступом в интернет. Инженеры РТК-ЦОД выполнили полный цикл работ по монтажу и подключению аппаратуры заказчика под ключ. Дополнительно специалисты провайдера настроили защищенное соединение между дата-центром РТК-ЦОД и ИТ-системами «Автодома» и «АвтоСпецЦентра», а также перестроили схему резервного копирования.

© 3dmentat / Фотобанк Фотодженика «Автодом» и «АвтоСпецЦентр» разместили в дата-центре провайдера собственную ИТ-инфраструктуру

В результате реализации проекта ИТ-сервисы автомобильного холдинга выдерживают пиковые нагрузки без простоев, а его сотрудники получили стабильный доступ к информационным системам и программам без рисков потери информации.

«Для бизнеса масштаба «Автодома» и «АвтоСпецЦентра» даже кратковременный перебой в работе информационных систем может привести к финансовым и репутационным рискам. Поэтому приоритетами команды РТК-ЦОД при реализации проекта стали отказоустойчивость и надежное взаимодействие информационных систем заказчика. Мы сфокусировались не просто на размещении оборудования, а на создании инженерной среды, где гарантирована стабильная работа, а риски сведены к абсолютному минимуму», — заявил Алексей Шувалов, директор центра по работе с клиентами РТК-ЦОД.



«Группы компаний «Автодом» и «АвтоСпецЦентр» активно развивают все ИТ-контуры: от бизнес-приложений до инфраструктуры. В этом проекте для нас важно было получить не просто место в дата-центре, а комплексное готовое решение — с монтажом, подключением и обеспечением согласованной работы ИТ-систем. РТК-ЦОД оперативно и профессионально решил все поставленные задачи, обеспечив нам надежную ИТ-инфраструктуру, которая работает стабильно и без сбоев», — отметил Руслан Хожабаев, директор департамента информационных технологий группы «Автодом» и «АвтоСпецЦентр».

