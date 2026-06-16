В России создана ИИ-система для контроля ледовой обстановки

В России разработана система мониторинга ледовой обстановки с использованием искусственного интеллекта. Технология предназначена для оперативного обнаружения ледовых заторов, отслеживания движения льдин и прогнозирования их динамики. Внедрение ИТ-системы должно существенно повысить безопасность судоходства в арктических и других ледовых регионах.

Создание ИТ-системы

Российские ученые создали система мониторинга ледовой обстановки с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ), пишет ТАСС. Разработка поможет быстрее замечать ледовые заторы, отслеживать движение льдин и повысит безопасность судоходства.

Специалисты Федерального государственного бюджетного учреждения «Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (Северного УГМС) и студенты Северного Арктического федерального университета в Архангельске разработали ИТ-систему непрерывного мониторинга ледовой обстановки на Северной Двине. ИТ-система будет анализировать видео с помощью ИИ, что поможет быстрее замечать ледовые заторы, отслеживать движение льдин и повысит безопасность судоходства.

Комплексные решения

Со слов разработчиков, на крыше здания Северного УГМС установлены три видеокамеры, которые в режиме реального времени передают изображение в программный комплекс на основе нейронной сети. ИИ-модель распознает пять типов объектов: ледостав, судовой канал, открытую воду, суда и дрейфующий лед. Результаты мониторинга отображаются в удобном интерфейсе ИТ-системы.

Президент России В России создана новая ИИ-система для контроля ледовой обстановки

Специалист имеет возможность просматривать изображения с камер в реальном времени, получать список обнаруженных объектов, а также анализировать графики изменений ледовой обстановки за выбранный период. Использование ИИ позволяет существенно сократить время получения актуальной информации об акватории и обеспечить непрерывный контроль ледовой обстановки, указано в сообщении пресс-службы вуза.

В дальнейшем разработчики планируют расширить функционал комплекса. В частности, нейронную сеть обучат определять интенсивность ледохода, рассчитывать площадь ледовых образований и отслеживать движение отдельных льдин. Это позволит своевременно прогнозировать образование ледовых заторов и резкий подъем уровня воды.

Государственная помощь

Проект реализован при финансовой поддержке Архангельской области. Средства были выделены в рамках научно-исследовательской работы по созданию программно-аппаратного комплекса для аналитической обработки данных и мониторинга ледовой обстановки с использованием современных средств визуализации и ИИ-технологий.

Развитие северного морского пути

Северный морской путь (СМП) является кратчайшим морским маршрутом, соединяющим Европейскую часть России с Дальним Востоком. Он проходит по акваториям морей Северного Ледовитого океана — Баренцева, Карского, Лаптевых, Восточно-Сибирского и Чукотского, а также частично по Берингову морю Тихого океана. Протяженность СМП от Карских Ворот до бухты Провидения составляет около 5,6 тыс. км.

В Стратегии развития Арктики значение СМП определятся в качестве транспортного коридора мирового значения, используемого для перевозки национальных и международных грузов, роль которого будет возрастать в результате климатических изменений. С 2022 г. Все последние годы значение СМП неуклонно повышалось, а в условиях текущих геополитических событий оно приобретает геостратегическое значение.

По данным Правительства России, СМП обсуживает огромную экономику российской Арктики, где уже в июне 2026 г. накоплены экономические проекты, составляющие до 20% российского экспорта, до 10% — валового внутреннего продукта России. Это такие всемирно значимые провинции, экономические провинции, как Ямал, как Норильск, как Мурманск, как Якутия.

Распоряжением Правительства России от 1 августа 2022 г. №2115-р утвержден план развития СМП на период до 2035 г., который включает в себя 155 мероприятий по пяти разделам: грузовая база, транспортная инфраструктура, грузовой и ледокольный флот, безопасность судоходства по СМП, а также управление судоходством и развитие судоходства по СМП. Целевые показатели развития СМП предусматривают достижение целевого грузопотока 109,7 млн тонн по итогам 2030 г. и 151,6 млн тонн по итогам 2035 г.