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В России создана ИИ-система для контроля ледовой обстановки

В России разработана система мониторинга ледовой обстановки с использованием искусственного интеллекта. Технология предназначена для оперативного обнаружения ледовых заторов, отслеживания движения льдин и прогнозирования их динамики. Внедрение ИТ-системы должно существенно повысить безопасность судоходства в арктических и других ледовых регионах.

Создание ИТ-системы

Российские ученые создали система мониторинга ледовой обстановки с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ), пишет ТАСС. Разработка поможет быстрее замечать ледовые заторы, отслеживать движение льдин и повысит безопасность судоходства.

Специалисты Федерального государственного бюджетного учреждения «Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (Северного УГМС) и студенты Северного Арктического федерального университета в Архангельске разработали ИТ-систему непрерывного мониторинга ледовой обстановки на Северной Двине. ИТ-система будет анализировать видео с помощью ИИ, что поможет быстрее замечать ледовые заторы, отслеживать движение льдин и повысит безопасность судоходства.

Комплексные решения

Со слов разработчиков, на крыше здания Северного УГМС установлены три видеокамеры, которые в режиме реального времени передают изображение в программный комплекс на основе нейронной сети. ИИ-модель распознает пять типов объектов: ледостав, судовой канал, открытую воду, суда и дрейфующий лед. Результаты мониторинга отображаются в удобном интерфейсе ИТ-системы.

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Президент России
В России создана новая ИИ-система для контроля ледовой обстановки

Специалист имеет возможность просматривать изображения с камер в реальном времени, получать список обнаруженных объектов, а также анализировать графики изменений ледовой обстановки за выбранный период. Использование ИИ позволяет существенно сократить время получения актуальной информации об акватории и обеспечить непрерывный контроль ледовой обстановки, указано в сообщении пресс-службы вуза.

В дальнейшем разработчики планируют расширить функционал комплекса. В частности, нейронную сеть обучат определять интенсивность ледохода, рассчитывать площадь ледовых образований и отслеживать движение отдельных льдин. Это позволит своевременно прогнозировать образование ледовых заторов и резкий подъем уровня воды.

Государственная помощь

Проект реализован при финансовой поддержке Архангельской области. Средства были выделены в рамках научно-исследовательской работы по созданию программно-аппаратного комплекса для аналитической обработки данных и мониторинга ледовой обстановки с использованием современных средств визуализации и ИИ-технологий.

Развитие северного морского пути

Северный морской путь (СМП) является кратчайшим морским маршрутом, соединяющим Европейскую часть России с Дальним Востоком. Он проходит по акваториям морей Северного Ледовитого океанаБаренцева, Карского, Лаптевых, Восточно-Сибирского и Чукотского, а также частично по Берингову морю Тихого океана. Протяженность СМП от Карских Ворот до бухты Провидения составляет около 5,6 тыс. км.

В Стратегии развития Арктики значение СМП определятся в качестве транспортного коридора мирового значения, используемого для перевозки национальных и международных грузов, роль которого будет возрастать в результате климатических изменений. С 2022 г. Все последние годы значение СМП неуклонно повышалось, а в условиях текущих геополитических событий оно приобретает геостратегическое значение.

Как ИИ влияет на процесс разработки ПО
Как ИИ влияет на процесс разработки ПО Цифровизация

По данным Правительства России, СМП обсуживает огромную экономику российской Арктики, где уже в июне 2026 г. накоплены экономические проекты, составляющие до 20% российского экспорта, до 10% — валового внутреннего продукта России. Это такие всемирно значимые провинции, экономические провинции, как Ямал, как Норильск, как Мурманск, как Якутия.

Распоряжением Правительства России от 1 августа 2022 г. №2115-р утвержден план развития СМП на период до 2035 г., который включает в себя 155 мероприятий по пяти разделам: грузовая база, транспортная инфраструктура, грузовой и ледокольный флот, безопасность судоходства по СМП, а также управление судоходством и развитие судоходства по СМП. Целевые показатели развития СМП предусматривают достижение целевого грузопотока 109,7 млн тонн по итогам 2030 г. и 151,6 млн тонн по итогам 2035 г.

Антон Денисенко

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