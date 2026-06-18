Российские хакеры получили доступ к 50 тысячам камер наблюдения в Европе и на Украине

Российские хакеры в июне 2026 г. провели операцию «Разбитый байт», в результате которой был получен доступ к более чем 50 тыс. камер видеонаблюдения в Восточной Европе и на Украине. Хакеры смогли внедрить в камеры программы, которые сканируют IP-адреса, выявляют ИТ-уязвимости в ИТ-системах и получают доступ к ИТ-инфраструктуре.

Взлом ИТ-систем

Российские хакеры взломали 50 тыс. камер видеонаблюдения на Украине и в Европейском союзе (Евросоюз), пишет «Комсомольская правда». Теперь они с помощью нейронных сетей смогут фиксировать все передвижения и объекты, находящиеся внутри стран Евросоюза и Восточной Европы. Как утверждает издание, хакеры «получили доступ почти ко всем камерам в Восточной Европе и на Украине».

По информации «Комсомольской правды», за проведением кибератаки стоят хакерская группировка NoName057(16) и хакер PalachPro. Они заявили, что кибератака будет продолжаться до 1 июля 2026 г., сообщил источник портала.

«Мы намерены атаковать широкий спектр целей, включая банки, предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК), объекты критической инфраструктуры, а также провести ряд операций против логистической и железнодорожной инфраструктуры нескольких стран», — привел собеседник слова представителей хакерской группировки.

Обширный охват

Киберакция под названием «Разбитый байт» началась 15 июня 2026 г. на фоне проведения саммита «Большой семерки» во Франции. Хакеры внедрили в ИТ-системы видеонаблюдения вредоносное программное обеспечение (ПО), которое сканирует IP-адреса, выявляет ИТ-уязвимости и получает доступ к ИТ-инфраструктуре. В процессе кибератаки активно используется искусственный интеллект (ИИ), фиксирующий различные данные — от лиц людей и автомобильных номеров до цвета транспортных средств и одежды. Вся же собранная информация сохраняется в файлы с указанием географических координат и загружается в базу данных.

Magnific - fanjianhua Российские хакеры взломали 50 тысяч камер в Европе и на Украине

В результате кибератаки хакеры получили доступ к более чем 50 тыс. камер видеонаблюдения в странах Восточной Европы и на Украине. Это позволяет им в режиме реального времени отслеживать перемещения грузов, транспортных средств и отдельных лиц на обширной территории.

Ущерб и последствия

Предварительный ущерб от кибератаки оценивается в сумму в размере более $1 млн.

Сами же хакеры допускают, что из-за кибератаки может существенно пострадать ИТ-инфраструктура стран Евросоюза.

«Обработка и передача данных значительно ухудшатся, что приведет к замедлению работы контрольно-пропускных пунктов, светофоров, ИТ-систем уличного освещения, транспортных информационных табло и промышленных объектов», — предупреждают представители NoName057(16) и PalachPro.

Европейский ИИ не умеет бороться

Созданные французским стартапом Mistral AI модели искусственного интеллекта, а также другие европейские ИТ-разработки генеративных нейронных сетей с открытым исходным кодом плохо справляются с фильтрацией дезинформации, информировал CNews. К такому выводу пришли специалисты Института эстонского языка в июне 2026 г., проанализировавшие работу 60 разных ИТ-систем, включая Claude от Anthropic, GPT, Grok и другие с точки зрения их эффективности в удалении недостоверной информации.

Специалисты протестировали различные ИИ-модели, задав им 75 вопросов на трех языках — английском, русском и эстонском. Цель исследования заключалась в оценке способности нейронных сетей выявлять предвзятость, манипулятивные утверждения, пропаганду и другие формы дезинформации. Согласно полученным результатам, наиболее продвинутая модель Mistral AI заняла лишь 47 место из 60. При этом все четыре ИИ-модели Mistral AI продемонстрировали эффективность ниже 40% в выявлении злонамеренной дезинформации.