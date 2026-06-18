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Власти обяжут МТС, «Мегафон», Т2 и «Билайн» покрыть сетями 5G места массового пребывания

Госкомиссия по радиочастотам готова выделить МТС, «Вымпелкому», «Мегафону» и «Т2 Мобайл» частоты для 5G в диапазоне 4,63-4,99 ГГц, а также разрешить использовать для 5G частоты, выделенные для других технологий. При этом операторы должны будут соблюдать графики по переходу на отечественное оборудование и покрытию. В крупных городах необходимо будет покрыть мест массового пребывания населения.

Выделение частот для 5G

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) намерена на своем ближайшем заседании рассмотреть вопрос о распределении частот в диапазоне 4,63-4,99 ГГц для сотовой связи пятого поколения (5G).

Частоты будут выделены четырем основным сотовым операторам – «Мобильным Телесистемам» (МТС), «Мегафону», «Вымпелкому» (торговая марка «Билайн») и «Т2 Мобайл» (торговая марка Т2, принадлежит «Ростелекому») - на всей территории России, кроме Крыма, Севастополя и новых регионов (Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей).

Каждый из операторов получит в указанном диапазоне полосы частот шириной по 90 МГц. В частности, МТС получит полосу частот 4,9-4,99 ГГц, «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») – 4,81-4,9 ГГц, «Мегафон» - 4,72-4,81 ГГц, «Т2 Мобайл» - 4,63-4,72 ГГц.

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ГКРЧ готова выделить МТС, «Вымпелкому», «Мегафону» и «Т2 Мобайл» частоты для 5G в диапазоне 4,63-4,99 ГГц

Одновременно указанным операторам будет разрешено использовать для 5G частоты, ранее выделенные для других технологий сотовой связи: 800 МГц (791-862 МГц), 900 МГц (880-915 МГц, 925-960 МГц), 1800 МГц (1710-1785 МГц, 1805-1880 Мгц), 1,9-2,1 ГГц (1920-1980 МГц, 2010-2025 МГц, 2110-2170 МГц,) 2,3-2,4 ГГц, 2,5-2,7 ГГц (2570-2620 МГц, 2500-2570 МГц, 2620-2690 МГц).

Сейчас эти частоты используются для технологий GSM (второе поколение сотовой связи), UMTS (третье поколение сотовой связи, 3G) и LTE (четвертое поколение сотовой связи, 4G).

Требования по использованию отечественного оборудования

Выделение частот связано с целым рядом условий. Так, в диапазоне 4,63-4,99 ГГц можно будет использовать только РЭС (радиоэлектронные средства), включенные в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции, и ПО, включенное в Единый реестр программ для ЭВМ и баз данных.

При использовании иных диапазонов для 5G необходимо соблюдать план-график по доле российских РЭС от их общего числа. В 2027 г. доля российских РЭС должна составлять лишь 1%, в 2028 г. – не менее 5%, в 2029 г. - не менее 20%, в 2030 г. – не менее половины. К 31 декабря 2031 г. все РЭС 5G должны быть российскими.

При этом с 1 января все новые РЭС должны быть только российского производства. Также количество РЭС, устанавливаемое в очередном календарном году, должно согласовываться с Минцифры и ФСБ не позднее 1 октября г., предшествующего году установки таких РЭС. Также должно быть указано разделение на российские и иностранные РЭС.

Требованию по покрытию крупных городов и мест массового пребывания

На сотовых операторов накладываются требования еще и по покрытию административных центров субъектов федерации, в которых оказываются услуги 5G. В 2026 г. должно быть покрыто не менее 4 административных центров, в 2027 г. – не менее 16, в 2028 г. – не менее 20. Далее каждый год минимальное число покрытых административных центров будет увеличиваться на 10. В 2034 г. их число должно будет составить 80, в 2035 г. – 84.

Для городов с числом населения менее 1 млн должно быть обеспечено покрытие не менее чем 30% от их административных границ. В городах с населением свыше 1 млн человек оценка покрытия не будет производиться до 1 января 2029 г.

Кроме того, оказание услуг 5G во всех городах с числом населения более 1 млн человек должно состояться не позднее 31 декабря 2027 г. В таких городах сотовые операторы должны будут обеспечить покрытие мест массового пребывания населения. В первый год с начала оказания услуг в диапазоне 4,63-4,99 ГГц необходимо покрыть пять таких мест, причем это должно произойти не позднее 31 декабря 2028 г.

Во второй год нужно покрыть не менее 10 мест массового пребывания (накопленным итогом), в третий – 15, причем это должно быть не позднее 31 декабря 2031 г. Конкретные места массового пребывания операторы должны согласовывать с Минцифры не позднее 1 октября года, предшествующему году начала оказания услуг в упомянутом диапазоне.

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Также должна быть обеспечена синхронизация сетей связи, исключающая недопустимый уровень взаимных помех. При этом РЭС 5G не должны требовать большей защиты, чем РЭС UMTS и LTE, также они не должны требовать защиты от РЭС, используемых для нужд органов государственной власти, обороны, безопасности и обеспечения правопорядка.

В «Вымпелкоме», «Мегафоне» и «Т2 Мобайл» от комментариев отказались. Пресс-служба Минцифры не ответила на запрос по данному вопросу.

Как власти хотели продать 5G частоты на конкурсе

В 2025 г. ГКРЧ постановила провести аукцион по продаже 5G-частот в диапазоне 4,8-4,99 ГГц.

Тогда планировалось продать два лота частот шириной 100 Мгц и 90 МГц. Начальная стоимость этих лотов составляла 26,23 млрд руб. и 21,25 млрд руб. соответственно.

Победители аукционов должны были бы обеспечить требования по покрытию городов-миллионников (16 таких городов к 2030 г.) и по числу установленных базовых станций российского производства (25 тыс. к 2030 г.).

Сотовые операторы скептически отнеслись к данной идее. Оператором более интересен диапазон 3,4-3,8 ГГц, но в России из-за позиции силовых ведомств он остается не доступным для сотовых сетей.

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В этой связи Минцифры искало способы сделать аукцион более привлекательным, например, вернуть 25% от вырученных на нем средств в виде компенсаций затрат операторов на строительство сетей и обеспечить победителям аукциона возможность запускать сети 5G на частотах для 4G.

Но в итоге аукцион был отменен.

Игорь Королев

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