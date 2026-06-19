Считать не умеют? Минфин и Казначейство лихо переплатили за суверенное ИТ-оборудование

Федеральное казначейство и Минфин уличили в перерасходе российского бюджета. Они переплатили почти 2 млрд руб. за российское ИТ-оборудование. Перерасход, произошедший в 2022-2024 гг., выявила Счетная палата.

Миллиарды испарились

Российские Минфин и Федеральное казначейство потратили лишние 1,9 млрд руб. на закупку российского оборудования в период с 2022 по 2024 гг., пишет «Коммерсант».

Отметим, что оба ведомства напрямую связаны с бюджетом страны.

Нарушения в закупках Минфина и Казначейства выявили эксперты Счетной палаты. Они провели проверку использования бюджетных средств на приобретение ИКТ-оборудования, включая серверы, отечественных производителей и выявили ряд несоответствий.

Согласно данным Счетной палаты, за отчетный период суммарный размер подписанных госконтрактов на поставку ИТ-железа достиг 12,1 млрд руб. примерно треть из них, 3,5 млрд руб., в итоге пошли на развитие ИТ-инфраструктуры Минфина, подчеркивает «Коммерсант».

Где изъян

Чаще всего поиск ИТ-оборудования по этим закупкам осуществлялся посредством электронного аукциона – с его помощью Минфин и Казначейство заключили в общей сумме 671 госконтракт. В отчете Счетной палаты указано, что почти вся отечественная техника, приобретенная по этим контрактам и стоящая более 5 млн руб. за единицу, покупалась «без участия самих производителей». Вместо них поставщиками выступали различные «посредники».

Фото: © Alex.S. / Фотобанк Фотодженика Дополнительные миллиарды осели в карманах посредников

К числу производителей авторы отчета причисляют, помимо прочих, российские компании «Аквариус», «Депо Электроникс», «Информационные технологические коммуникационные системы», «Код безопасности» «Кьютэк» и «Норси-Транс».

В отчете отмечено, что все производители имели возможность самостоятельно поставлять свою технику по госконтрактам, но в итоге этого не случилось. Заказчики объединили все «железо» в один лот, после чего производители отказались от непосредственного участия в таких закупках.

Отчет Счетной палаты гласит, что итоговыми поставщиками ИТ-оборудования по контрактам с Минфином и Казначейством стали различные компании-посредники. Воспользовавшись ситуацией, они ставили высокую наценку на оборудование – некоторые позиции могли стоить почти в три раза дороже, наценка на них достигала 180%.

Итогом исполнения таких госконтрактов стало то, что перерасход затраченных на них средств из госбюджета в 2022-2024 гг. составил 1,9 млрд руб., подытожили авторы отчета.

У нас все по закону

Представители Минфина прокомментировали расследование Счетной палаты. Они заявили «Коммерсанту», что все отмеченные в отчете закупки ИТ-железа были выполнены в соответствии с российским законодательством.

Фактически это так, поскольку действующие законы не обязывают госведомства приобретать те или иные товары напрямую у производителя. Иными словами, они вполне могут пользоваться услугами посредников.

Также законодательство пока не обязывает самих производителей товаров лично участвовать в торгах, подчеркнули представители российского Минфина.

Некоторые компании пользуются такой свободой действия на регулярной основе. К примеру, фирма «Код безопасности» не занимается продажей своих продуктов напрямую – для этого у нее есть масштабная партнерская сеть и более 1000 организаций, сообщили «Коммерсанту» ее представители.

Что примечательно, почти все компании-производители, отмеченные в отчете Счетной палаты, либо отказались от комментариев, либо не ответили на запрос издания. Отказом ответил «Аквариус», а проигнорировали запрос компании «Кьютэк», «Норси-Транс», «Депо Электроникс», «Центр безопасности информации» и «Информационные технологические коммуникационные системы».

Все поменять

После обнаруженного Счетная палата считает, что нужно изменить подход к госзакупкам. Как пишет «Коммерсант», она предложила «стимулировать закупки ИКТ-оборудования у российских производителей (из реестра ГИСП) через конкурентные процедуры», а также «ввести механизм запроса и сравнения цен, если в закупке участвуют разные производители». Помимо этого, Счетная палата предлагает «расширить систему ГИСП так, чтобы производители могли заранее сообщать госзаказчикам актуальные цены на свою продукцию и использовать эти данные для расчета начальной цены контрактов».