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Российская ИТ-отрасль убивает здоровье. Сотни тысяч отечественных айтишников страдают от психических расстройств и физических недугов

В России сложилась тяжелая ситуация со здоровьем ИТ-специалистов. Почти половина из них давно эмоционально выгорели, у 70% проблемы со зрением. Многие жалуются на боли в спине и шее из-за сидячей работы. Всего в стране около 1,2 млн ИТ-шников, то есть проблемы с физическим или психическим здоровьем, ставших следствием работы в ИТ-сфере, испытывают сотни тысяч россиян.

Здоровье под угрозой

В России сложилась серьезная ситуация со здоровьем отечественных ИТ-специалистов. Как сообщили CNews представители страхового брокера Mains, работники этой отрасли на регулярной основе обращаются к врачам с целым букетом заболеваний, многие из которых даже не сразу можно списать на издержки профессии.

Например, часто ИТ-специалисты жалуются на проблемы с опорно-двигательным аппаратом, в первую очередь со спиной, на фоне сидячей работы. Также у многих из них зрение далеко от идеала, что тоже можно объяснить многочасовым бдением перед монитором на ежедневной основе.

Но в числе наиболее частых причин обращения российских ИТ-шников к врачам не только очевидно «профессиональные» болезни. Их также очень беспокоят заболевания органов дыхания, пищеварения и мочеполовой системы, притом обращения с этими проблемами – в топе по популярности.

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pvproductions / FreePik
Здоровье не купишь даже на зарплату российского ИТ-специалиста

Также нередки жалобы и на психологические недуги. Наиболее часто ИТ-специалисты сетуют на эмоциональное выгорание.

Сотни тысяч россиян с проблемным здоровьем

Mains приводит статистику Минцифры, согласно которой в российской ИТ-сфере трудятся около 1,2 млн человек, то есть примерно 1% населения России. По неофициальным данным, их около 1,7-2 млн человек – в эту выборку попали также ИТ-кадры, работающие по специальности, но вне ИТ-сферы, например, в банках, госведомствах, ритейле и пр., отмечают эксперты страхового брокера Mains.

При этом в стране острая нехватка ИТ-специалистов – глава Минцифры Максут Шадаев еще в августе 2023 г. говорил, что стране нужно около 700 тыс. айтишников. Более актуальные данные он с тех пор не приводил, как и не говорил о победе над дефицитом кадров в ИТ-отрасли.

С учетом этих цифр можно сделать вывод, что в российской ИТ-сфере те или иные проблемы со здоровьем, вызванные профессиональной деятельностью, имеют сотни тысяч человек. Например, критическая ситуация складывается с эмоциональным здоровьем ИТ-специалистов, отмечают в Mains – почти половина (44,7%) работников отрасли находится в состоянии значительного эмоционального истощения.

«Особенно тревожная ситуация наблюдается среди молодых специалистов 22–35 лет — основного ядра отрасли. Среди тех, кто планирует уволиться, показатель выгорания достигает 67,8%», – заявили CNews представители Mains.

При этом идти к психологам после выявления эмоционального выгорания российские ИТ-специалисты совершенно не торопятся. Официальные обращения к психологам составили всего 0,1% от общего числа выявленных случаев. Более двух третей (67,4%) таких обращений поступило от работников в возрасте 22-35 лет.

«Согласно последним исследованиям, работоспособность сотрудников с выгоранием снижается на 19%, – сказали CNews представители Mains. – И это прямые потери бизнеса на уровне 10%.

Спина, пожалуйста, держись

Но если не все руководители склонны относить эмоциональное выгорание к проблемам со здоровьем, то физические недуги своих подчиненных они вряд ли смогут игнорировать. А таковых в ИТ-сфере немало.

К примеру, уже через два-три года работы в ИТ-сфере специалисты начинают испытывать характерные проблемы с шеей и спиной. Все настолько серьезно, что боли у них встречаются в два-три раза чаще, чем у работников физического труда.

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Заболевания глаз – еще более частая проблема. Компьютерный зрительный синдром (КЗС) затрагивает до 70% специалистов российской ИТ-отрасли.

Под КЗС подразумевается целый спектр зрительных и общих симптомов. Это усталость глаз, ощущение жжения и сухости в глазах, расплывчатость зрения и многое другое.

Еще одна распространенная проблема, с которой сталкиваются российские ИТ-шники – это самые разнообразные нарушения сна. В частности, они регулярно испытывают хронический недосып.

«Из-за низкой физической активности в ИТ особенно высок риск развития гиподинамии, которая сейчас входит в топ-5 факторов, влияющих на смертность», – сказали CNews представители Mains.

Под термином «гиподинамия» подразумевается патологическое состояние – снижение двигательной активности. Его следствием может стать нарушение самых разных функций организма.

Дышите, не дышите

Очень часто российские ИТ-специалисты стали обращаться за медпомощью по ДМС в связи с заболеваниями дыхательных путей. На них пришлось 17,2% всех случаев.

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В число других наиболее частых причин обращений – проблемы с пищеварительной системой (12%), заболевания костно-мышечной системы (12%), а также нарушения в работе мочеполовой системы (11%)

«По итогам исследования можно сделать два вывода. Во-первых, ИТ-сфера опережает глобальные тренды, то, что эксперты прогнозируют для всего человечества к середине века, в ИТ видно уже сейчас. ИТ-сфера «стареет» и с годами доли обращений по поводу психики, костно-мышечной и сердечно-сосудистой систем будут только расти, – сказал CNews Леонид Екутич, заместитель генерального директора страхового брокера Mains. – Второй вывод – о том, чему работодатели должны уделять особое внимание. Органы дыхания, костно-мышечная система и глаза – постоянно в «группе риска» в ИТ, этот тренд никуда не денется. К нему постепенно присоединяются ментальные расстройства и хронические заболевания, в первую очередь сердечно-сосудистые и онкологические».

Геннадий Ефремов

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