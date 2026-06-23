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Россиянам вновь закрутят гайки. Готовятся жесткие лимиты на eSIM и SIM-карты для умных устройств

Российские власти ищут возможности ограничения оборота SIM-карт, использующихся в устройствах интернета вещей. Причина знакома – борьба с мошенниками. Также готовятся новые лимиты для карт eSIM, пользоваться которыми на территории России стало можно лишь совсем недавно. Ранее россиянам запретили оформлять на себя более 20 SIM-карт.

Слишком много свободы

В России в скором будущем могут быть введены различные ограничения на оборот M2M-SIM-карт, а также карт eSIM, пишет «Коммерсант». Первые устанавливаются в различные умные устройства, например, камеры видеонаблюдения, гаражные сигнализации, различные датчики и пр. для удаленного управления, а вторые – это микросхемы на плате современных смартфонов, которые позволяют хранить в своей памяти несколько виртуальных SIM-карт одновременно и переключаться между ними.

К слову, eSIM и без того долгое время были под запретом в России. Премьера технологии состоялась в середине прошлого десятилетия, а первым в мире устройством с eSIM стали смарт-часы Samsung Gear S2 Classic 3G, дебютировавшие в марте 2016 г.

В России долгое время не было законодательного регулирования eSIM. Лишь к концу 2020 г. Минцифры подготовило законодательную базу для внедрения этой технологии в стране.

Что именно ограничат

По данным «Коммерсанта», новые лимиты введут в рамках борьбы с мошенниками – они могут стать частью третьего пакета антифрод-законов. Пока нет точной информации, какие именно ограничения в итоге будут приняты.

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PublicDomainPictures / Pixabay
Ограничений, связанных с SIM-картами в России, совсем скоро может стать еще больше

По словам источников издания, прямо сейчас российское правительство прорабатывает возможность выделения SIM-карт для умных устройств в отдельную категорию, а также требование по идентификации их владельцев. Помимо этого, власти хотят запретить возможность звонить и передавать SMS с таких SIM-карт.

Последнее ограничение может стать проблемой для многих россиян. Например, многие современные сигнализации передают информацию о своей работе через SMS и звонки. Также это можно сделать и через мобильный интернет, но во многих российских регионах его отключают на регулярной основе. Двухстороннее взаимодействие с различными GPS-трекерами с поддержкой SIM, к слову, тоже осуществляется посредством SMS и звонков.

Что касается eSIM, то пока известно лишь об одном готовящемся ограничении. Россиянам хотят запретить регистрировать такие SIM-карты из-за рубежа.

Давление растет

Напомним также, что с 2025 г. россиянам запрещено регистрировать на свой паспорт более 20 SIM-карт. Находящимся на территории России иностранцам этот лимит урезали вдвое – до 10 карт.

Помимо этого, больше нельзя передавать свои SIM-карты в пользование другим людям – это может обернуться штрафом. Также ранее Госдумой и Советом федерации был одобрен законопроект «Антифрод 2.0», который предполагает создание в России базы данных IMEI-номеров. Каждый смартфон, каждая автомобильная магнитола, каждые смарт-часы и другие устройства, способные подключаться к сотовым сетям, должны будут привязываться к конкретному гражданину.

Все эти нововведения, а также те, что только готовятся, государство преподносит гражданам как меры борьбы с мошенниками, пишет «Коммерсант». «Третий пакет в настоящее время обсуждается и будет представлен в ближайшее время. Говорить о деталях рано», – заявили изданию представители Минцифры.

Ничего не готово

По словам собеседников «Коммерсанта» на отечественном телеком-рынке, российское законодательство в его нынешнем виде никак не регулирует SIM-карты для умных устройств. По их словам, они находятся в серой зоне.

«Можно купить М2М-симку и не регистрировать ее на "Госуслугах", чаще всего они оформляются на юрлица. Но операторы на сети видят, вставлена ли такая сим-карта в мобильный телефон или в какое-то другое устройство», – заявил изданию один из этих собеседников.

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«Главная цель поправок – перекрыть мошенникам лазейку, где М2М-симки используют для спам-обзвонов. Их хотят лишить голоса и СМС, чтобы они работали только по прямому назначению», – заявила изданию директор по развитию и эксплуатации услуг связи «Телеком биржи» Анастасия Биджелова.

Точных данных о том, сколько именно в России М2М-SIM-карт, к моменту выхода материала не было. Как сообщил «Коммерсанту» исполнительный директор Ассоциации компаний связи Ярослав Дубовиков, их около 20% от всех используемых в России SIM-карт.

Если опираться на статистику Роскомнадзора за август 2025 г., приведенную Forbes, то к тому периоду в России было зарегистрировано свыше 300 млн активных SIM-карт. 20% от этого числа – приблизительно 60 млн.

По словам Дубовикова, нынешние нормативно-правовые акты до сих пор не регулируют список услуг, которые оператор может оказывать по М2М-SIM-карте. Он добавил также, что продавцы SIM-карт «часто перепродают голосовые сим-карты конечным потребителям под видом М2М, чтобы избежать их регистрации с внесением паспортных данных абонентов».

Геннадий Ефремов

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