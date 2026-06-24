Сотрудники японского производителя флеш-памяти Kioxia озолотились на ИИ-буме

Топ-менеджеры Kioxia богатеют

Руководители высшего звена компании Kioxia, японского производителя флеш-памяти, стремительно догоняют своих коллег из южнокорейских Samsung и SK Hynix по размеру получаемых доходов. Благодаря внушительному росту рыночной капитализации Kioxia размер компенсационных пакетов традиционно скромно зарабатывающих японских топ-менеджеров кратно увеличился, пишет TrendForce со ссылкой на данные Bloomberg.

Так, согласно недавно опубликованной отчетности Kioxia за 2025 финансовый год (завершился в марте 2026 г.), размер компенсационного пакета, причитающегося исполнительному председателю совета директоров компании Стейси Смит (Stacy Smith), увеличился в 15 раз к аналогичному периоду 2024 финансового года – до 4,431 млрд японских йен (около $27,4 млн).

Теперь уже бывший президент Kioxia Нобуо Хаясака (Nobuo Hayasaka) до того, как покинуть свой пост 31 марта 2026 г., успел добиться повышения зарплаты в более чем шестикратном размере – до 794 млн йен ($4,91 млн). Хаясака ушел в отставку в рамках плановой смены руководства и занял позицию старшего исполнительного советника в компании.

Заработок топов Kioxia и SK Hynix теперь сопоставим

Заработок Чон Енхена (Jun Young-hyun), возглавляющего подразделение Device Solutions (в том числе выпускает DRAM и NAND) южнокорейской Samsung Electronics по итогам 2025 г. составил 5,6 млрд вон ($3,62 млн), утверждает издание Hankyung.

Kioxia Доходы руководства Kioxia быстро растут

Примерно в тех же пределах находятся зарплаты, выплачиваемые ключевым топ-менеджерам в другой крупной технологической компании из Южной Кореи – SK Hynix, которая специализируется на производстве дефицитной компьютерной памяти DRAM и флеш-памяти NAND. Так, по данным SeDaily, доход председателя SK Gorup Чхве Тхэвона (Chey Tae-won) за тот же период составил 4,75 млрд вон ($3,07 млн). Генеральный директор (CEO) компании Квак Ноджон (Kwak Noh-jung) получил немногим меньше – 4,239 млрд вон ($2,745 млн).

Как отмечает Bloomberg, компенсация, полученная главой SK Hynix, сопоставима с выданной экс-президенту Kioxia.

При этом агентство констатирует факт повышения средней зарплаты по самой Kioxia и группе Kioxia Holdings, подчеркивая, что его заметили не только представители руководящего состава. Данный показатель вырос на 14% и 16% до 13,07 млн йен ($80,83 тыс.) и 9,42 млн йен в год соответственно ($58,25 тыс.) Это существенно больше средней зарплаты в Японии, размер которой, согласно данным налоговых органов, составляет 4,78 млн йен, или $29,56 тыс. в год.

Будущее безоблачно

Аналитики Bloomberg прогнозируют резкое ускорение роста доходов Kioxia в ближайшем будущем. Операционная прибыль компании по итогам 2026 финансового года ожидается на уровне 7,205 трлн йен ($44,56 млрд), что восьмикратно превышает показатель 2025 финансового года, завершившегося 31 марта 2026 г.

Прогноз крайне оптимистичный и вполне согласуется с собственными плановыми показателями японского чипмейкера. В I квартале 2026 финансового года (соответствует апрелю-июню 2026 г.) операционная прибыль Kioxia составит 1,298 трлн йен ($8,027 млрд), тем самым превысив аналогичный период прошлого финансового года в 29 раз, уверены в компании.

В Kioxia готовятся к устойчивому росту спроса на выпускаемую продукцию в долгосрочной перспективе. По сообщению EE Times Japan, чипмейкер планирует довести собственные капитальные расходы на 2026-2028 финансовые годы до уровня 470 млрд йен в год ($2,91 млрд). Таким образом этот показатель вырастет на 66% к 2025 финансовому году.

Одновременно с этим новым президентом Kioxia Хироо Ота (Hiroo Ota) намечена амбициозная цель: к 2028 г. 50% всех продаж должно осуществляться в соответствии с многолетними договорами с облачными гигантами – гиперскейлерами, отмечает TrendForce со ссылкой на Global Economic News.

Основная причина увеличения размера компенсационных пакетов

Kioxia – бывшее подразделение компании Toshiba (Toshiba Memory), специализировавшееся на производстве флеш-памяти NAND и стоявшее у истоков развития технологии. В 2018 г. подразделение было трансформировано в отдельную компанию, которая впоследствии перешла под контроль группы инвесторов во главе с инвестиционной компанией Bain Capital и сменила название на Kioxia.

На фоне колоссального спроса на флеш-накопители со стороны технологических гигантов, затеявших масштабирование ИИ-инфраструктуры, и благоприятных прогнозов аналитиков в июне 2026 г. рыночная капитализация Kioxia кратно выросла, что позволило ей стать самой дорогой публичной компанией в Японии, опередив Toyota Motor и SoftBank.

Мощный рост стоимости ценных бумаг Kioxia положительно сказался на размерах компенсационных пакетов топ-менеджеров японской компании, поскольку им после ее выхода из состава Toshiba были предложены внушительные опционы на акции вновь созданной компании.