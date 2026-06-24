CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Цифровизация Техника
|

«Цифру» вашу оставьте себе. Российский бизнес наотрез отказался переходить на электронный документооборот

В России всего лишь 10% действующих компаний полностью перешли на электронный документооборот, оставив бумажные документы в прошлом. Остальные 90% по-прежнему в той или иной степени зависят от кип бумаг. В разных фирмах разный набор бумажной документации.

Аналог против цифры

Цифровизация документооборота в российском бизнесе застряла на начальном этапе. В сумме лишь 10% компаний полностью перешли на электронный документооборот – оставшиеся 90% по-прежнему используют бумагу без оглядки на экологию, а также на стоимость самой бумаги, принтеров, расходников к ним и необходимость искать место для хранения постоянно растущих архивов.

Как пишут «Известия» со ссылкой на данные экспертов бухгалтерии для бизнеса «Мое дело», в разных компаниях, которые по-прежнему используют бумагу, свой подход к цифровизации документооборота. Но их объединяет то, почему они до сих пор не перевели в электронный формат всю работу с документами.

Одна из основных причин – это инфраструктурный барьер. «Треть предпринимателей останавливает от перехода на электронный документооборот привязка к компьютеру и физическому токену», – отмечают «Известия».

«Живая» подпись против цифровой

В целом по России электронный документооборот и цифровые подписи в той или иной степени внедрил 73% организаций. Однако 45% по-прежнему оформляют на бумаге договоры, а 43% все еще собирают бумажный архив кадровых документов.

official-wax700.jpg
freepik
До полного отказа от бумажных документов России еще далеко

Есть и те, кто предпочитает бумажные акты выполненных работ электронным. Таких компаний набралось довольно много – 63%.

При этом многие компании в стране не переходят на электронный документооборот не по своей воле. Они вынуждены продолжать работать с бумажными документами лишь потому, что у их контрагентов или вовсе нет ЭДО, либо он в зачаточном состоянии. На это указали 38% предприятий.

Слишком много «но»

Упомянутая выше привязка электронного документооборота к физическому токену электронной подписи и оборудованному рабочему месту – это вторая по значимости причина активного использования в России бумажных документов. Ее упомянули 33% участников опроса бухгалтерии для бизнеса «Мое дело».

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

Пользовательская инерция, как оказалось, тоже имеет существенное влияние – далеко не все работники хотят тратить свое время, рабочее и тем более личное, на изучение чего-то нового и тем более отказываться от старых привычек. В случае с ЭДО на это обратили внимание 30% респондентов.

Также очень многие не доверяют ЭДО. 25% считают, что у цифровых документов нет юридической силы, и столько же боятся утечек информации и различных технических сбоев. Действительно, бумажные документы не могут утечь в интернет и совершенно не зависят от работы сетей.

А с бумажкой – человек

В России очень много людей, которые считают бумажный документ значительно более надежным в сравнении с его электронной копией. «Часть сотрудников до сих пор считает бумажную подпись надежнее электронной. На практике все наоборот: ЭДО защищен криптографически и имеет такую же юридическую силу. Для того, чтобы снять это недоверие, компании должны объяснять команде, как устроен процесс и почему ему можно доверять», — сказала «Известиям» эксперт бухгалтерии для бизнеса Евгения Самарова.

Однако бизнес видит в цифровой документации не только минусы, но и плюсы. Например, 70% респондентов к основным причинам перехода на электронную подпись отнесли безопасность ее хранения.

Геннадий Ефремов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Что нужно для запуска корпоративного ИИ-агента: опыт «Мособлгаза»

Сотрудники японского производителя флеш-памяти Kioxia озолотились на ИИ-буме

Электронные перевозочные документы: три пути перехода и одна ошибка, которая обойдется дороже всего

Российский производитель оптоволокна привлек 2 миллиарда для погашения долгов перед Сбербанком

Как бизнесу сохранить устойчивость в 2026 году: доступные инструменты цифровизации

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2026» состоится 10 сентября

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие умные мобильные кондиционеры в 2026 году: выбор ZOOM

Бесплатные нейросети для заботы о здоровье: выбор ZOOM

Лучшие умные кондиционеры: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа
Показать еще