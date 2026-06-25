Бум ИИ взвинтил цены на крошечную деталь из Китая, дефицит которой может оставить рынок без смартфонов

Керамические конденсаторы дорожают

Высокий спрос на серверное оборудование для обеспечения работы сервисов искусственного интеллекта (ИИ) ведет к дальнейшему удорожанию электронных компонентов, необходимых для его производства, в частности, многослойных керамических конденсаторов, пишет TrendForce.

По сообщению YiCai Global, в настоящее время в Хуацянбэе в Шэньчжэне (КНР), крупнейшем в мире оптово-розничном рынке электроники, котировки меняются с невероятной скоростью. Описываются случаи, когда периодичность пересмотра цен многослойных керамических конденсаторов достигает 30 минут.

Многослойные керамические конденсаторы (MLCC, Multilayer ceramic capacitor) отличаются высокой емкостью, низким эквивалентным последовательным сопротивлением и высокой степенью надежности. Используются, в частности, при производстве смартфонов, компьютеров и автомобильной электроники.

Майские скачки цен

Согласно информации YiCai, непрерывный рост цен на MLCC на китайском рынке наблюдается в течение последних трех месяцев. При этом наиболее резкие его скачки зафиксированы в мае 2026 г. – тогда отдельные марки конденсаторов подорожали в несколько раз. По данным 36Kr, с конца февраля 2026 г. цены на MLCC на спотовом рынке в среднем увеличились на 15-20%. Компоненты большой емкости, востребованные в производстве ИИ-серверов, дорожали еще быстрее – на 50-60% за аналогичный период.

John Oseni / unsplash.com MLCC применяются в производстве компьютеров

Как отмечает 36Kr, мировые лидеры в сфере производства конденсаторов, такие как Murata, Taiyo Yuden и Samsung Electro-Mechanics, дружно успели поднять цены с начала 2026 г. как минимум единожды. Загруженность производственных линий, задействованных в выпуске MLCC премиум-класса, превысила 90%, срок ожидания заказа достиг четырех месяцев, утверждает источник.

Ранее CNews предупреждал о том, что такой вариант развития событий вполне вероятен. Ожидалось, что инициатором пересмотра цен в пользу их увеличения примерно на 10% станет Murata, за которой последуют остальные участники рынка. Уровень загруженности предприятий лидеров рынка тогда оценивался в более чем 80%.

Конкретные примеры

Наиболее заметны скачки цен в сторону увеличения в сегменте образцов высокой емкости, однако тенденция наблюдается на всем спотовом рынке MLCC. По данным South China Morning Post, отдельные марки компонентов этого типа подорожали с примерно 10 до 40 юаней (примерно $5,9) за партию в 1 тыс. штук.

Один из поставщиков, имеющих дело с продукцией Samsung Electro-Mechanics, а также местных китайских компаний вроде Chaozhou Three-Circle Group, утверждает, что пользующиеся спросом MLCC в корпусе размера 0805 емкостью 22 мкФ выросли в цене более чем в 20 раз. Другой трейдер, в основном занимающийся MLCC производства Samsung, рассказал Yicai, что все компоненты данного типа резко дорожают с мая 2026 г., а отдельные образцы выросли в цене со 100 юаней ($14,7) до 400-500 юаней ($59-73,6) за катушку.

Одновременно с резким ростом цен ухудшается и ситуация с доступностью MLCC. Так, из пяти опрошенных журналистами трейдеров четверо заявили об отсутствии популярных конденсаторов с характеристиками 1206, 47 мкФ, 10 В, X5R производства Murata.

Разработчики ИИ-ускорителей меняют структуру спроса на MLCC

Согласно данным TrendForce, крупные облачные провайдеры в ходе гонки ИИ-технологий все чаще прибегают к использованию специализированных вычислителей (ASIC) собственной разработки. Такие устройства нуждаются во все большем количестве компактных термостойких керамических конденсаторов большой емкости. Поскольку производители MLCC не успевают за темпами роста спроса на свою продукцию, риски возникновения серьезного дефицита во втором полугодии 2026 г. являются неиллюзорными, констатируют аналитики.

TrendForce отмечает, что современные ИИ-ускорители нередко претерпевают изменения в дизайне на поздних этапах разработки, в результате чего заметно увеличивается количество задействованных в устройстве MLCC.

К примеру, AMD в последний момент решила отказаться от алюминиевых и танталовых электролитических конденсаторов в пользу компонента с диэлектриком из керамики при разработке ускорителя MI450. В результате число MLCC типа X6S 0402 2,5 В емкостью 47 мкФ, задействованных в устройстве, выросло на впечатляющие 632% – с 1440 до 10 тыс. 544 штук. Похожее решение приняла Nvidia: устройства платформы Vera Rubin первоначально должны были использовать 320 конденсаторов типа X6S 0805 на 100 мкФ, а после внесения изменений в дизайн продукта этот показатель вырос до 500 штук.