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Настоящий интеллект побеждает. Нейросети обходятся компаниям дороже, чем живые программисты

Использование ИИ-агентов для программирования в обозримом будущем может оказаться гораздо менее выгодным, чем наем команды разработчиков. ИИ-сервисы стоят все дороже. Вместе с недостаточным контролем затрат на нейросети со стороны компаний этот факт влечет за собой колоссальные расходы, с лихвой перекрывающие зарплаты.

Антицифровизация программирования

Выгода от нейросетевого программирования, в том числе от ИИ-агентов, о которой так много говорят их разработчики, на деле может оказаться нулевой или вовсе отрицательной. Как пишет The Register, в обозримом будущем траты на оплату таких сервисов могут превысить расходы на зарплату обычным живым программистам.

По данным исследовательской компании Gartner, некоторые компании стали тратить на ИИ-агентов по программированию пятизначные суммы в долларах США. И это, по всей видимости, вина не тех, кто пользуется такими сервисами, а тех, кто ими владеет.

Эксперты Gartner винят в этом в первую очередь отсутствие прозрачности со стороны поставщиков ИИ-сервисов. Они заявили, что из-за различных непонятных схем оплаты клиенты сталкиваются с резким ростом затрат на агентов для программирования.

В чем причина

Основа роста затрат – новая система оплаты, основанная не на абонентской плате, как было раньше, а на фактических объемах использования. Если до этого многие сервисы можно было оплачивать раз в месяц и пользоваться ими почти безгранично, то теперь они берут плату за «токены», то есть за количество и размер запросов.

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Нейросеть «Кандинский»
ИИ-кодинг может очень быстро опустошить счета компании

На этом фоне спрогнозировать свои затраты на ИИ-ассистента программиста не могут ни частные пользователи, ни тем более фирмы. В один период запросов может быть мало, в другой – избыточно много.

В некоторых случаях счета компаний за пользование ИИ-помощниками программиста подскочили с $20 или $100, в зависимости от сервиса и тарифного плана, до $2000-5000 в месяц, подсчитали аналитики Gartner. С одной стороны, это сравнительно немного, хотя и только для компаний среднего и крупного сегментов, с другой, это не суммарные расходы, столько тратит всего один разработчик. В некоторых случаях затраты на токены для ИИ-программирования могут достигать $20 тыс.

Немного уличной магии

Очень часто отделы разработки программного обеспечения в компаниях, пользующихся ИИ-сервисами, почти не имеют представления о том, как именно рассчитывается и оплачивается потребление токенов в таких сервисах. Как пишет The Register, это не самым лучшим образом сказывается не только на контроле нынешних затрат, но и на прогнозировании будущих.

По данным Gartner, многие поставщики решений для ИИ-программирования пока не предоставляют встроенных функций, позволяющих разработчикам оптимизировать затраты в агентах ИИ. Это, наряду с новой системой оплаты за токены, в итоге приводит к еще большему росту расходов на ИИ-кодинг.

По словам аналитиков Gartner, ни один из поставщиков ИИ-сервисов для программирования не предлагает по-настоящему широкие возможности оптимизации затрат. Вместо этого они сосредоточены на концепции максимизации потребления токенов своими клиентами.

Неутешительный итог

В результате отсутствия инструментов оптимизации затрат у поставщиков и стратегий снижения потребления у пользователей, разработка ИИ оказалась в ситуации, когда затраты на программирование могут превышать зарплаты разработчиков, по крайней мере, в некоторых частях мира. Gartner прогнозирует, что к 2028 г. затраты на ИИ-программирование нейросетей превысят среднюю зарплату разработчика из-за роста потребления токенов.

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«Мы не говорим, что стоимость токенов ИИ будет выше, чем зарплата любого разработчика на планете, потому что зарплаты в США, как правило, выше, чем, например, в Индии. Но текущая стоимость токенов уже превышает зарплату большинства разработчиков в Индии», – отмечают в Gartner.

При этом важно отметить, что ИИ-кодинг далеко не всегда дает нужный результат с первого раза, что лишь увеличивает расход токенов. В мире существует профессия уборщика кода – живые программисты стали предлагать свои услуги по оптимизации ИИ-кода и удалению из него различного мусора. Также частое обращение к ИИ-помощникам может негативно сказываться на профессиональных навыках самих программистов.

Геннадий Ефремов

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