Гигантская корпорация провалила замену людей на ИИ и в панике вернула сотни сотрудников на рабочие места

В Ford не сумели заменить инженеров на ИИ

Ford, американский производитель автомобильного транспорта, признала, что попытка заменить инженеров искусственным интеллектом обернулась провалом.

По сообщению Bloomberg, за последние три года компании пришлось нанять 350 специалистов данного профиля, обладающих колоссальным опытом. Значительная их часть в прошлом работала на Ford, пока один из лидеров авторынка США не увлекся автоматизацией и внедрением технологий ИИ – чрезмерно, как оказалось.

Старая гвардия помогла решить массу проблем в сфере контроля качества выпускаемой продукции, терзавших Ford в последние годы и приносивших значительные убытки: в одном только 2023 г. компания израсходовала $4,8 млрд на устранение поломок проданных авто в рамках гарантийного ремонта.

freepik Ford вернул сотрудников в компанию после неудачного опыта с ИИ

«Искусственный интеллект – это фантастический инструмент, но его эффективность зависит от качества информации, на которой он обучается, – заявил Чарльз Пун (Charles Poon), вице-президент Ford по разработке аппаратного обеспечения для автомобилей. – В прошлые годы мы не уделяли достаточного внимания опыту наших самых знающих инженеров, которые прошли с нами через множество циклов разработки продуктов».

Как отмечает Bloomberg, вернувшиеся в компанию технические специалисты сумели «перепрограммировать» инженерный софт и ИИ-инструменты, используемые в Ford. Сегодня инженеры компании помогают заблаговременно выявлять проблемные места автодеталей, порой – еще до их прибытия на территорию предприятия.

Результат налицо

В рейтинге J.D. Power, при составлении которого оценивается надежность автомобиля в первые три месяца его эксплуатации после приобретения, в 2025 г. Ford занял 10 место, качество автомобилей, выпускаемых под этим брендом, оказалось ниже среднего по отрасли.

В 2026 г. компания переместилась на третью строчку J.D. Power, продемонстрировав наиболее значительный прогресс в области контроля качества среди всех марок, представленных на рынке, уступив лишь премиальным брендам Genesis и Porsche. Три модели авто Ford оказались лучшими в своем классе: пикапы F-150 и Super Duty, а также спорткар Mustang.

Хуже всех себя на этот раз показали автомобили производства Ram, Audi, Cadillac, Volkswagen и Infiniti.

Отметив успехи Ford, нельзя не упомянуть тот факт, что бренд по-прежнему остается в лидерах по числу отзывов автомобилей в США. Впрочем, по словам Кумара Галхотры (Kumar Galhotra), главного операционного директора Ford, данный показатель со временем пойдет на спад, поскольку в компании теперь прилагается больше усилий, направленных на выявление и предотвращение проблем на ранних этапах производства.

Компании одумаются

В октябре 2025 г. CNews писал, что в недалеком будущем бизнес осознает ошибочность решения устроить массовые сокращения штата, надеясь заменить уволенных инструментами ИИ и тем самым сэкономить. После этого компании попытаются вернуть ранее выставленных на улицу носителей естественного интеллекта.

В отчете исследовательской компании Forrester «Прогнозы 2026: будущее труда» приводится прогноз, что в обозримом будущем работодатели вернут в штат примерно половину уволенных из-за нейросетей людей.

«Многие компании заявляют, что сокращают рабочие места из-за ИИ. Некоторые из этих усилий приводят к вопиющим провалам. В других случаях ИИ фактически вообще не заменяет людей. Слишком часто руководители высшего звена увольняют сотрудников ради будущих обещаний ИИ», – говорится в этом отчете.

Ford – не первая компания, переосмыслившая свои прошлые решения. В 2024 г. Себастьян Семиатковски (Sebastian Siemiatkowski), генеральный директор шведского стартапа Klarna, с гордостью отчитался о том, что внедренный в компании новый чат-бот единолично выполняет работу 700 штатных сотрудников службы поддержки клиентов.

В результате финтех-компания приостановила наем персонала и уволила несколько сотен человек с должностей. Однако к середине 2025 г. компания Klarna возобновила поиск живых операторов, поскольку показатели удовлетворенности клиентов резко пошли на спад: как выяснилось, ИИ-бот хорошо справляется только с самыми простыми вопросами, чего нельзя было сказать о решении сложных и требующих индивидуального подхода проблем клиентов.