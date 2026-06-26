МТС лишился почти половины своего башенного бизнеса. У него хвост из долгов на 80 миллиардов

МТС продала почти 50% своей «Башенной инфраструктурной компании», у которой долг более 80 млрд руб. После сделки на несколько десятков миллиардов рублей оператор сохранит в ней контрольный пакет, но доля упадет до 50,1%. Башни – это вышки, на которых размещаются антенны телеком-оператора. Владельцем почти половины башенной компании МТС стал закрытый паевой инвестфонд.

Половину компании долой

Оператор МТС сообщил CNews о заключении сделки по продаже 49,9% своей дочерней компании ООО «Башенная инфраструктурная компания» (БИК). Покупателем выступил закрытый паевой инвестфонд (ЗПИФ) «Инвестиции 18» под управлением УК «Доверительная».

МТС называет свое дочернее предприятие «одной из ведущих башенных компаний страны». Такие организации занимаются строительством вышек, на которых в дальнейшем размещаются антенны операторов сотовой связи и все сопутствующее оборудование.

В результате сделки МТС лишится почти половины своего предприятия, но при этом сохранит в ней контрольный пакет. По заявлениям представителей оператора, эта продажа позволит МТС «не только значительно укрепить финансовую позицию за счет деконсолидации более чем 80 млрд руб. долга, но и привлечь денежные средства в размере 21,7 млрд руб.».

«С учетом долга стоимость башенного бизнеса компании была оценена в более чем 125 млрд руб.», – сказала CNews генеральный директор МТС Инесса Галактионова.

Целая коллекция башен и долгов

В МТС сообщили CNews, что БИК в настоящее время является одним из крупнейших операторов башенной инфраструктуры в России. По подсчетам оператора, к концу июня 2026 г. в активе компании находилось свыше 24,7 тыс. антенно-мачтовых сооружений (АМС), расположенных на территории России.

aopsan/ FreePik МТС удержал контрольную долю в своем башенном бизнесе

Представители МТС назвали упомянутый выше более чем 80-миллиардный долг «историческим». Они подчеркнули, что это стандартная практика для «инфраструктурных компаний с капиталоемкими проектами».

Продажа почти половины БИК приведет к тому, что долги компании перестанут консолидироваться в общей финансовой отчетности группы МТС, уточнили CNews представители оператора. Впрочем, другие финансовые результаты компании тоже пропадут из нее.

Главное – не забыть подстраховаться

К моменту выхода материала МТС не раскрывал истинные мотивы, подтолкнувшие его к продаже почти половины своего башенного бизнеса. Однако оператор сохранил за собой возможность возвращения этого актива под свое крыло.

«Сделкой также предусмотрен набор взаимных опционов участников, включая возможность выкупа МТС проданной доли в БИК при определенных обстоятельствах», – сказали CNews представители МТС.

Подробностями о прочих опционах в компании не поделились.

Сделка-тяжеловес

Инесса Галактионова назвала продажу 49,9% компании БИК «самой масштабной за последние годы сделкой в области телеком-инфраструктуры». «Сделка позволит МТС повысить операционную эффективность за счет укрепления финансовой позиции и привлечения существенных денежных средств», – добавила она.

Отметим, что башенный бизнес МТС долгое время не был отдельной компанией. Как сообщал CNews, реорганизация произошла в октябре 2021 г., когда на внеочередном собрании акционеров МТС было решено выделить из состава группы МТС сразу два предприятия. Свободу получила не только БИК, но и «МТС Веб Сервисы».

В этом плане МТС последовала по примеру конкурентов – до нее в отдельные дочерние компании свои башенные активы выделили «Билайн» («Национальная башенная компания») и Мегафон («Первая башенная компания»).

В сентябре 2021 г. «Билайн» продал свою «дочку» башенному оператору «Сервис-телеком» за 70,65 млрд руб., при этом сотовый оператор договорился с «Сервис-телекомом» об аренде башенной инфраструктуры сроком на восемь лет.