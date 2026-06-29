CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Телеком Инфраструктура Интернет Интернет-доступ Цифровизация Внедрения ИТ в госсекторе Инфраструктура Техника
|

Крупнейшие российские телеком-операторы просят снять запрет на монтаж базовых станций на территории вузов

Операторы «большой четверки» («Вымпелком», «Мегафон», МТС и Т2) попросили Роспотребнадзор разрешить размещение базовых станций связи на территории вузов. В Минцифры данную инициативу полностью поддерживают, отмечая, что действующие санитарные правила создают серьезные препятствия для развития телеком-инфраструктуры и обеспечения связью прилегающей городской застройки.

Просьба о пересмотре санитарных правил

Операторы связи просят отменить запрет на установку базовых станций в вузах, пишет «Коммерсант». Всему виной действующие санитарные правила в России.

Крупнейшие российские телекоммуникационные компании в июне 2026 г. обратились к руководителю Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анне Поповой и заместителю министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Дмитрию Угнивенко с просьбой снять ограничения на размещение оборудования связи на территориях высших учебных заведений. Как сообщает «Коммерсант», соответствующее письмо от операторов («Вымпелком», «Мегафон», МТС и Т2) было направлено 24 июня 2026 г.

В Минцифры России полностью поддерживают данную инициативу, отмечая, что действующие санитарные нормы создают серьёзные препятствия для развития инфраструктуры связи и обеспечения качественным покрытием прилегающей городской застройки.

Базовая станция — это комплекс приемо-передающей аппаратуры, предназначенный для обеспечения связи с мобильными устройствами абонентов в пределах определенного радиуса покрытия. Именно через базовые станции проходит весь трафик, обеспечивающий работу мобильного интернета и голосовых вызовов в сотовой сети.

sot6.jpg

Magnific - aopsan
Крупнейшие российские телеком-операторы просят снять запрет на монтаж базовых станций на территории вузов

По данным источника на телеком-рынке, действующие ограничения затронули более 200 высших учебных заведений по всей России. Представители Минцифры подчеркивают, что запрет не только препятствует установке нового оборудования связи, но и создает риски демонтажа уже действующих базовых станций, что может привести к полному прекращению оказания услуг мобильной связи на территории вузов. В министерстве отметили, что российские санитарно-эпидемиологические нормы являются одними из самых жестких в мире, и все размещенные вышки полностью им соответствуют.

Доработка нормативов

В Роспотребнадзоре уточнили, что санитарные правила были переутверждены без изменений в связи с истечением срока их действия. При этом ведомство 29 июня уже проработало предложения по возможной корректировке норм совместно с другими органами власти.

В 2025 г. операторы связи, Минцифры и Роспотребнадзор достигли соглашения, допускавшего установку базовых станций на территориях высших учебных заведений. Однако 2 июня 2026 г. был принят новый нормативный документ, который запрещает размещение такого оборудования на территории всех без исключения образовательных учреждений.

Вопрос сетевой емкости

Представители телекоммуникационных компаний подчеркивают, что территории университетов характеризуются высокой концентрацией абонентов, информировал CNews. Эксперты предупреждают, что дефицит сетевой емкости в местах массового пребывания людей неизбежно приводит к снижению скорости передачи данных, росту задержек и общему ухудшению качества голосовой связи, что негативно сказывается на технологическом развитии учебных заведений.

Позиции в телеком-компаниях

В «Вымпелкоме» выразили надежду на принятие взвешенного решения, которое позволит продолжить развитие сетей связи и внедрение перспективных технологий.

Как заявили в «Мегафоне», запрет на строительство базовых станций негативно сказывается и на самих учебных заведениях: студенты и преподаватели не могут в полной мере воспользоваться возможностями современных сетей. В компании считают, что требования безопасности не должны превращаться в препятствие для технологического развития вузов, напрямую влияющее на качество высшего образования.

Сергей Логашин, «РСХБ-Страхование»: Практически все классы защитных систем уже представлены на российском рынке
Сергей Логашин, «РСХБ-Страхование»: Практически все классы защитных систем уже представлены на российском рынке безопасность

В МТС подчеркнули, что запрет ограничивает развитие новых технологий и проведение научных и исследовательских работ в высших учебных заведениях.

Как считают в Т2, запрет на размещение базовых станций может привести к деградации онлайн-сервисов.

Антон Денисенко

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Что нужно для запуска корпоративного ИИ-агента: опыт «Мособлгаза»

Основателю технопарка электроники могут дать 4 года за растрату госсубсидии на оборудование. Адвокаты утверждают, что оно куплено и работает

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews

Число зараженных Android-устройств в России выросло на 70%

Как бизнесу сохранить устойчивость в 2026 году: доступные инструменты цифровизации

Хакеры используют Gmail для мониторинга и шпионажа за российским бизнесом

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу?

Обзор DEMIAND HARRINGTON DK-5100: аэрогриль, который готовит сам

Лучшие автохолодильники в машину и палатку: хиты продаж

Показать еще

Наука

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту
Показать еще