Крупнейшие российские телеком-операторы просят снять запрет на монтаж базовых станций на территории вузов

Операторы «большой четверки» («Вымпелком», «Мегафон», МТС и Т2) попросили Роспотребнадзор разрешить размещение базовых станций связи на территории вузов. В Минцифры данную инициативу полностью поддерживают, отмечая, что действующие санитарные правила создают серьезные препятствия для развития телеком-инфраструктуры и обеспечения связью прилегающей городской застройки.

Просьба о пересмотре санитарных правил

Операторы связи просят отменить запрет на установку базовых станций в вузах, пишет «Коммерсант». Всему виной действующие санитарные правила в России.

Крупнейшие российские телекоммуникационные компании в июне 2026 г. обратились к руководителю Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анне Поповой и заместителю министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Дмитрию Угнивенко с просьбой снять ограничения на размещение оборудования связи на территориях высших учебных заведений. Как сообщает «Коммерсант», соответствующее письмо от операторов («Вымпелком», «Мегафон», МТС и Т2) было направлено 24 июня 2026 г.

В Минцифры России полностью поддерживают данную инициативу, отмечая, что действующие санитарные нормы создают серьёзные препятствия для развития инфраструктуры связи и обеспечения качественным покрытием прилегающей городской застройки.

Базовая станция — это комплекс приемо-передающей аппаратуры, предназначенный для обеспечения связи с мобильными устройствами абонентов в пределах определенного радиуса покрытия. Именно через базовые станции проходит весь трафик, обеспечивающий работу мобильного интернета и голосовых вызовов в сотовой сети.

Magnific - aopsan Крупнейшие российские телеком-операторы просят снять запрет на монтаж базовых станций на территории вузов

По данным источника на телеком-рынке, действующие ограничения затронули более 200 высших учебных заведений по всей России. Представители Минцифры подчеркивают, что запрет не только препятствует установке нового оборудования связи, но и создает риски демонтажа уже действующих базовых станций, что может привести к полному прекращению оказания услуг мобильной связи на территории вузов. В министерстве отметили, что российские санитарно-эпидемиологические нормы являются одними из самых жестких в мире, и все размещенные вышки полностью им соответствуют.

Доработка нормативов

В Роспотребнадзоре уточнили, что санитарные правила были переутверждены без изменений в связи с истечением срока их действия. При этом ведомство 29 июня уже проработало предложения по возможной корректировке норм совместно с другими органами власти.

В 2025 г. операторы связи, Минцифры и Роспотребнадзор достигли соглашения, допускавшего установку базовых станций на территориях высших учебных заведений. Однако 2 июня 2026 г. был принят новый нормативный документ, который запрещает размещение такого оборудования на территории всех без исключения образовательных учреждений.

Вопрос сетевой емкости

Представители телекоммуникационных компаний подчеркивают, что территории университетов характеризуются высокой концентрацией абонентов, информировал CNews. Эксперты предупреждают, что дефицит сетевой емкости в местах массового пребывания людей неизбежно приводит к снижению скорости передачи данных, росту задержек и общему ухудшению качества голосовой связи, что негативно сказывается на технологическом развитии учебных заведений.

Позиции в телеком-компаниях

В «Вымпелкоме» выразили надежду на принятие взвешенного решения, которое позволит продолжить развитие сетей связи и внедрение перспективных технологий.

Как заявили в «Мегафоне», запрет на строительство базовых станций негативно сказывается и на самих учебных заведениях: студенты и преподаватели не могут в полной мере воспользоваться возможностями современных сетей. В компании считают, что требования безопасности не должны превращаться в препятствие для технологического развития вузов, напрямую влияющее на качество высшего образования.

В МТС подчеркнули, что запрет ограничивает развитие новых технологий и проведение научных и исследовательских работ в высших учебных заведениях.

Как считают в Т2, запрет на размещение базовых станций может привести к деградации онлайн-сервисов.