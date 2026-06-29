Зеркальный ответ? Российские власти жаждут отомстить Apple за удаление «Вконтакте», «Одноклассников» и «Макс» из App Store

Российские чиновники призывают покарать Apple и применить против нее ответные меры за удаление приложений холдинга VK из своего магазина приложений App Store. Теперь их нельзя установить или обновить на iPhone и iPad, уведомления тоже больше не приходят. Идея отмщения принадлежит депутату Госдумы Михаилу Шеремету.

Око за око, софт за софт

Над Apple нависла угроза наказания за удаление приложений холдинга VK из своего магазина App Store. Как пишут «Известия», идею ответных мер продвигает депутат Госдумы от Республики Крым и член комитета по безопасности Михаил Шеремет. С этой инициативой он выступил в минувший выходной день, 27 июня 2026 г., подчеркивает издание.

App Store – это фирменный магазин Apple с приложениями для iPhone и iPad. Если того или иного ПО нет в этом каталоге, установить его на эти устройства без различных «костылей» нельзя.

Как сообщал CNews, в начале июня 2026 г. из App Store был удален российский нацмессенджер «Макс», развитием которого занимается холдинг VK. Спустя почти месяц он так и не был восстановлен в каталоге.

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В конце июня 2026 г. Apple удалила из своего магазина все остальные приложения холдинга VK. В их числе: соцсети «Вконтакте» и «Одноклассники», музыкальный сервис «VK Музыка», стриминговый сервис «VK Видео», мессенджер «VK Мессенджер», образовательная платформа SkillBox, почтовый клиент Mail (ранее – Mail.ru), блог-платформа «Джен» и другие.

Чем же ответить

Михаил Шеремет высказал мнение, что действия Apple по отношению к России «на сегодняшний день являются крайне политизированными».

«Считаю, что нам стоит применить ответные меры к компании Apple за удаление российских приложений, если там не осознают и не признают ошибочность своей политики», – заявил депутат в беседе с агентством «РИА Новости».

Какие именно ответные действия имелись в виду, Шеремет уточнять не стал. Предоставить на 100% зеркальный ответ едва ли получится – в России нет собственных полноценных аналогов iPhone и iPad, продающихся в аналогичных объемах и имеющих собственный магазин приложений с таким же внушительным каталогом.

В России есть отечественная ОС «Аврора», но найти в рознице устройства на ее основе – весьма нетривиальная задача. У нее также есть собственный магазин приложений, вот только программ в них к середине июня 2026 г. было около 200, тогда как в App Store их около 2 млн.

Запрет iPhone

Apple ушла из России в марте 2022 г., больше не ввозит в страну свою технику и не предоставляет гарантию на нее, однако ее iPhone по-прежнему продаются благодаря параллельному импорту. Весной 2026 г. власти радикально урезали число брендов, подпадающих под такой импорт – убрали Acer, Asus, Cisco, Fujitsu, HP, IBM, Samsung и многих других, но Apple по неустановленным причинам не тронули.

Смартфоны iPhone по-прежнему входят в топ-5 самых продаваемых в России. Более того, они вместе с iPad занимают около половины всего российского мобильного рынка – если судить по статистике StatCounter за май 2026 г., на устройства с iOS (а это, по большей части, только iPhone и iPad) приходилось 41,42%. Android удерживает 58,54%.

Ответной мерой в ответ на удаление софта VK из App Store может стать запрет iPhone в России и удаление Apple из списка брендов для параллельного импорта. В России схожая практика имеется, но она касается пока только госведомств.

Как сообщал CNews, в 2023 г. использование iPhone в служебных целях строго запретили работникам сразу нескольких министерств – Минцифры, Минпросвещения, Минобрнауки, Минфина и Минэнерго. Пример с них взяли Минпромторг, Минтранс и Федеральная таможенная служба на пару с Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиация), а если рассматривать не госведомства, а компании с госучастием, то это как минимум «Российские железные дороги».

Минпромторг также порекомендовал промышленным предприятиям России запретить сотрудникам использовать iPhone.

В 2023 г. «идею» о запрете iPhone всем вышеперечисленным структурам и корпорациям подала администрация президента России. В ней самой запрет на использование iPhone вступил в силу еще в начале весны 2023 г.

Комментарии властей

Михаил Шеремет – не единственный российский чиновник, кто высказался на тему удаления приложений VK из App Store. Ранее ситуацию прокомментировал первый зампред комитета Госдумы по информационным технологиям Антон Горелкин. По его словам, удаление приложений VK из магазина App Store «является информационной войной против России» (цитата по «Известиям»). Он добавил также, что это может подорвать доверие россиян к Apple.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что «удаление российских приложений из App Store ставит под вопрос надежность Apple как поставщика коммерческих услуг» (цитата по «Известиям»).

Сам холдинг VK тоже не остался в стороне. «Apple без предупреждений в одностороннем порядке удалила приложения VK. Своими действиями Apple ограничивает российских пользователей в доступе к востребованным сервисам, которыми ежедневно пользуются десятки миллионов: соцсетям, мессенджерам, видеоплатформам, электронной почте и образовательным продуктам, – говорится в официальном комментарии холдинга (есть в распоряжении CNews). – Действия Apple приведут к тому, что пользователи не будут получать push-уведомления о сообщениях и важных событиях. Считаем данные действия Apple по отношению к российским пользователям ничем не мотивированными и неприемлемыми».