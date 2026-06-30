Купить iPhone и штаны. Гигантский российский ритейлер электроники решил продавать одежду. Прямо в своих магазинах

«М.Видео» намерена открыть отделы с одеждой в своих офлайн-магазинах. Сеть известна тем, что более 30 лет торгует в первую очередь электроникой. Если этот план реализуется, то посетители магазинов «М.Видео» будут добираться до «железа» через развалы одежды – компания приветствует сотрудничество с любыми брендами.

Пришел за компьютером, купил колготки

Ритейлер «М.Видео» намеревается превратить свои офлайн-магазины в точки по продаже не только техники, но еще и одежды, пишет Shoppers. Официального объявления об этом пока не было, но о соответствующих планах поведала директор направления Fashion маркетплейса «М.Видео» Екатерина Лезгинцева.

Напомним, на сайте «М.Видео» одежда вместе с обувью появилась в марте 2026 г., сразу после того, как пост гендиректора компании занял Владислав Бакальчук. Это бывший совладелец маркетплейса Wildberries.

За несколько месяцев, что Бакальчук находится во главе компании, ассортимент «М.Видео» существенно расширился. Теперь, помимо процессоров, смартфонов, домашней техники и прочего «железа», там можно приобрести, например, жареные семечки.

Напомним, «М.Видео» существует с 1993 г. На протяжении более 30 лет компания специализировалась в первую очередь на продажах техники и электроники.

Был магазин, стал ПВЗ

Shoppers со слов Лезгинцевой пишет, что «М.Видео» намеревается объединить цифровую торговлю с розничными магазинами. Делается это для того, чтобы покупатели имели возможность посмотреть товары вживую.

mvideoeldorado.ru А за углом будут висеть куртки и брюки

По информации портала Oborot, сеть «М.Видео» стремится превратить свои офлайн-магазины в «продвинутые пункты выдачи заказа». В них они смогут примерить выбранную одежду и купить ее на месте.

Oborot отдельно подчеркивает – продавать одежду «М.Видео» будет там же, где и электронику.

Крытые рынки одежды возвращаются?

Одной из особенностей нового направления работы офлайн-магазинов «М.Видео» станет то, что монобрендовыми они, вероятнее всего, не станут. Это означает, что посетителей, по всей видимости, будет ждать многообразие марок одежды.

Сколько именно брендов смогут вместить в себя магазины сети, к моменту выхода материала известно не было. Shoppers со слов Лезгинцевой пишет, что офлайн-розница сети открыта для всех брендов. Впрочем, он упомянула об отборе партнеров, не уточнив, правда, по каким критериям будет проводиться «кастинг». Та отметила лишь, что в отборе участвуют «два крупных продавца», не раскрыв их названия.

Сроки превращения офлайн-сети «М.Видео» в помесь магазинов техники с бутиками одежды Лезгинцева не уточнила.

Тотальная трансформация

Реформирующий розницу «М.Видео» Владислав Бакальчук пришел в компанию в августе 2025 г. на должность главного исполнительного директора. Впрочем, вплоть до марта 2026 г., когда его назначили СЕО, никаких грандиозных изменений в работе «М.Видео» не было.

Существует отличная от нуля вероятность, что превращению в «продвинутый ПВЗ» подвергнутся далеко не все магазины сети. За последние полгода как минимум дважды распространялась информация, что многие из них будут закрыты в связи с усиливающимся давлением маркетплейсов, и речь не о даже десятках – о сотнях торговых точек.

Впервые сведения об этом появились в январе 2026 г. Позже ситуация повторилась в апреле 2026 г. Согласно имеющимся данным, до конца 2026 г. «М.Видео» сократит свою офлайн-розницу примерно на треть – под закрытие должны попасть около 380 магазинов. К моменту выхода материала компания не подтверждала эту информацию, но и не опровергала ее.

В то же время прямо сейчас «М.Видео» строит сеть совсем других своих офлайн-представительств. Компания активно вкладывается в развитие своего официального сайта, превращая его в аналог крупнейших российских маркетплейсов.

Последние располагают гигантским числом пунктов выдачи заказов – счет идет на десятки тысяч по всей стране. «М.Видео» хочет так же. Как сообщал CNews, в конце мая 2026 г. компания открыла регистрацию партнерских брендированных пунктов выдачи заказов – разместить их планируется по всей России, и в них можно будет забрать товар, заказанный на сайте компании.