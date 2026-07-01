Intel теряет лучших. В Tesla сбежал эксперт по запуску производств передовых чипов

Terafab обзавелся руководителем

Проект Terafab, призванный удовлетворить потребности в передовых чипах Tesla и SpaceX Илона Маска (Elon Musk), закрыл одну из ключевых позиций. По сообщению TrendForce, директором Terafab назначен Гэри Цзян (Gary Jiang), выходец из Intel, обладающий опытом налаживания производства интегральных микросхем. Об этом на своей странице в соцсети LinkedIn (заблокирован в России) сообщил сам новоиспеченный директор Terafab.

До перехода в Tesla Цзян трудился в корпорации Intel на протяжении последних 17 лет. В последнее время он руководил производственными площадками Intel в штате Аризона (США). В частности, он отвечал за подготовку предприятий к началу выпуска продукции в соответствии с технологическим процессом 18A. В прошлом Цзян также курировал запуск массового производства чипов по нормам 22 нм и 14 нм.

Опыт Цзяна в этой сфере, вероятно, будет крайне полезен Tesla, особенно на ранних этапах реализации проекта Terafab. Кроме того, Tesla и Intel связывают партнерские отношения: Tesla и SpaceX планируют применять техпроцесс Intel 14A, а Цзян, хорошо понимающий специфику Intel, может выступить в роли связующего звена между компаниями – партнерами.

Проект Terafab

В рамках проекта Terafab Tesla в сотрудничестве со SpaceX и Intel планирует построить с нуля завод по производству передовых чипов в Остине (штат Техас, США), неподалеку от уже действующей площадки Gigafactory. Проект анонсировал лично Илон Маск 21 марта 2026 г.

Intel Terafab обзавелся руководителем

Согласно задумке Маска, Terafab станет вертикально интегрированной структурой, которая будет самостоятельно выполнять весь перечень работ по изготовлению чипов: от разработки до производства, корпусирования и тестирования готового продукта. Суммарная площадь производственного комплекса составит около 10 млн м2.

По данным Reuters, SpaceX совместно с Tesla намерены вложить в проект Terafab $55 млрд на ранних стадиях его реализации. Общий объем инвестиций составит до $119 млрд.

В марте 2026 г. Tesla начала набор персонала для Terafab. Среди первых вакансий – позиция технического менеджера программ (TPM) по инфраструктуре полупроводникового производства в Tesla. Специалист будет отвечать за полный цикл реализации программы – от концепции и проектирования до запуска и готовности к производству.

Удалось ли Tesla найти такого менеджера, ранее не сообщалось. TrendForce отмечает, что Гэри Цзян стал первым высокоранговым специалистом, присоединившимся к инициативе Terafab.

В последнее время проект начал набирать обороты. Сначала Маск презентовал свое видение инициативы на мероприятии нидерландской ASML, которая, по всей видимости, станет поставщиком литографического оборудования для Terafab. Кроме того, по сообщению Reuters, власти округа Граймс в Техасе в начале июня 2026 г. одобрили SpaceX налоговые льготы под строительство производственной площадки, что позволит в скором времени приступить к соответствующим работам.

Intel теряет кадры

Переход Цзяна на работу в Tesla свидетельствует о том, что отток ценных кадров из Intel, начавшийся в 2025 г., продолжается.

Так, в январе 2025 г. опытнейший Сайлеш Коттапалли (Sailesh Kottapalli), принимавший участие в разработке серии процессоров Xeon в роли ведущего инженера, перешел из Intel в Qualcomm.

В июне 2025 г. Intel лишилась одного из ключевых специалистов по упаковке чипов Ган Дуаня (Gang Duan), работа которого способствовала сохранению Intel многолетнего лидерства в сфере разработки прорывной технологии размещения интегральных микросхем на стеклянных подложках. Ган Дуань ушел в дочернюю компанию корпорации Samsung.

В августе 2025 г. CNews писал о том, что из Intel было уволено несколько специалистов, отвечавших за сопровождение драйверов устройств компании для операционных систем семейства Linux, в частности, Intel Ethernet RDMA, Intel PTP DFL ToD, Intel WWAN ISOM и Intel DRM.

В сентябре 2025 г. объявила об уходе Мишель Джонстон Холтхаус (Michelle Johnston Holthaus), генерального директора Intel по продуктам. Примерно в тот же период компанию покинул главный архитектор серверных процессоров Xeon Ронак Сингхал (Ronak Singhal).

В октябре 2025 г. с компанией распрощался Роб Брукнер (Rob Bruckner), ветеран с 25-летним опытом, возглавлявший направление Platform Engineering Group. Свою карьеру Брукнер продолжил в Dell.