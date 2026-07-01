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На экране смартфона будет имя вместо номера: россиянам разрешили подписывать свои исходящие вызовы

Российские абоненты получили возможность отображать свое имя при совершении исходящих телефонных звонков. До июля 2026 г. возможность отображения имени при звонке предоставлялась преимущественно корпоративным клиентам. Стоимость составляет 3 руб. в день, независимо от количества совершенных вызовов.

Новый сервис

В России разрешили подписывать исходящие вызовы. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона». Техническая реализация позволяет отображать подпись на большинстве моделей смартфонов с поддержкой VoLTE.

В июле 2026 г. абоненты получили возможность отображать свое имя при совершении исходящих телефонных звонков. Оператор «Мегафон» запустил новый сервис под названием «Подпись номера», сделав данную функцию доступной для физических лиц. Ранее такая возможность в России предоставлялась преимущественно корпоративным клиентам.

Суть услуги заключается в том, что при исходящем звонке на экране телефона принимающего абонента вместо неизвестного номера может отображаться имя звонящего. При этом отображается имя, указанное в договоре с оператором. Изменить его вручную невозможно.

Как подключить

Подключить сервис можно в личном кабинете или в мобильном приложении оператора в разделе управления звонками. Стоимость услуги составляет 3 руб. в сутки независимо от количества совершенных исходящих вызовов.

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Прощай, неизвестный номер: россиянам разрешили подписывать свое имя при исходящих вызовах

По состоянию на 1 июля 2026 г. функция работает только внутри сети «Мегафона», но в дальнейшем оператор планирует расширить ее действие на абонентов других операторов связи. Техническая реализация позволяет отображать подпись на большинстве моделей смартфонов с поддержкой VoLTE. Если же номер абонента уже сохранен в телефонной книге получателя, на экране будет отображаться привычное имя контакта.

Повышение прозрачности

В телеком-компании объясняют запуск услуги ростом недоверия абонентов к входящим звонкам на фоне резкого увеличения количества спам-обзвонов, писал CNews. В качестве решения «Мегафон» предлагает восстановить «прозрачность» коммуникации, когда у каждого исходящего звонка появляется идентифицируемый отправитель, т.е. имя абонента.

«Голосовой спам и массовые обзвоны серьезно подорвали доверие людей к телефонным звонкам — эта проблема уже вышла на уровень государственного внимания, и сегодня регуляторы последовательно формируют правила для возвращения прозрачности телефонной коммуникации. Мы поддерживаем этот тренд и стремимся вернуть абонентам главное преимущество такого общения — живой, доверительный контакт, возможность услышать, а не прочитать текстом. Новый сервис возвращает звонку легитимность: собеседник сразу видит, кто звонит, и воспринимает вызов как уместный, а не как потенциальную угрозу. Это шаг к новой телеком-культуре, когда у каждого звонка есть имя», — заявил CNews коммерческий директор «Мегафона» Дмитрий Рудских.

По данным оператора, значительная часть звонков с незнакомых номеров остается без ответа — от 30% до 75%. При этом большинство пользователей положительно оценивают функцию маркировки входящих вызовов, поскольку она помогает быстрее принимать решение об ответе на звонок.

Маркировка звонков

С 1 сентября 2025 г. в России действует обязательная маркировка исходящих звонков от компаний и индивидуальных предпринимателей: абонент видит на экране официальное название организации и категорию бизнеса.

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Однако некоторые колл-центры научились обходить эти правила, звоня с неопознанных мобильных номеров. «Мегафон» уже активно борется с мошенничеством: за 2025 г. оператор заблокировал 500 млн звонков и 2 млрд SMS.

В апреле 2026 г. глава «Вымпелкома» (бренд «Билайн») Сергей Анохин сообщил, что спамеры начали регистрировать компании с обманчивыми названиями вроде ООО «Важный звонок», чтобы обходить маркировку.

Антон Денисенко

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