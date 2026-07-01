В ФНС объяснили, как российскому бизнесу учитывать расходы на защиту от атак БПЛА

Расходы российских компаний на приобретение средств защиты от беспилотников могут признаваться расходами для целей налогообложения. Хотя по состоянию на июль 2026 г. в Налоговом кодексе отсутствуют специальный механизм, поэтому учитывать такие траты необходимо по общей процедуре, подчеркивают эксперты налоговой службы.

Метод учета расходов

В Федеральной налоговой службы (ФНС) России в июле 2026 г. объяснили порядок учета расходов компаний на защиту от атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Расходы компаний на приобретение средств защиты от атак БПЛА могут быть учтены при исчислении налога на прибыль организаций при соблюдении общих условий, установленных статьей 252 Налогового кодекса (НК) России, об этом сообщил заместитель начальника Управления налогообложения юридических лиц ФНС Андрей Коньков. Отвечая на вопрос участников, он напомнил, что для целей налогообложения расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты, осуществленные для получения дохода. Коньков отметил, что вопрос учета таких расходов возникает периодически, поскольку организации несут затраты на защиту своего имущества в связи с проведением специальной военной операции (СВО) России на Украине.

«Если у вас нет сомнений в обоснованности расходов, вы можете их учитывать. При отсутствии специального порядка в НК следует применять общий порядок. Если вы приобретаете дрон или комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) стоимостью, например, 200 тыс. руб., то такое имущество следует рассматривать как основное средство, поскольку оно используется для получения дохода и обеспечивает защиту ваших производственных мощностей», — пояснил Андрей Коньков. Он добавил, что учет таких расходов необходимо производить через механизм амортизации.

Сайт администрации г. Оби Новосибирской области В ФНС объяснили, как российскому бизнесу учитывать расходы на защиту от атак БПЛА

Согласно первому пункту статьи 256 НК, амортизации подлежит имущество, которое находится у организации на праве собственности и используется для извлечения дохода. При этом срок полезного использования такого имущества должен превышать 12 месяцев, а его первоначальная стоимость — 100 тыс. руб. Как уточнил Коньков, при стоимости объекта ниже указанного порога расходы могут быть списаны единовременно при вводе оборудования в эксплуатацию. Если же у такого имущества установлен срок полезного использования, расходы списываются равномерно в течение этого срока.

Самое главное при учете таких расходов — отсутствие сомнений у налогоплательщика в необходимости их несения для обеспечения нормального производственного процесса, подчеркнул Коньков. «Кроме вас самих никто на 100% не знает, для каких именно целей вы используете это оборудование», — добавил эксперт.

Неотъемлемые расходы

Перечень расходов, которые могут быть учтены при исчислении налога на прибыль, для организаций, применяющих общую систему налогообложения, является открытым, напоминает ведущий юрист Taxology Кристина Данчина. По ее мнению, расходы на приобретение средств защиты от атак БПЛА носят необходимый характер и становятся неотъемлемой частью обеспечения деятельности бизнеса.

«Для признания таких расходов в налоговом учете необходимо сохранить подтверждающие документы: договор, акт выполненных работ (оказанных услуг) и платежные документы. Дополнительным обосновывающим документом может служить приказ руководителя организации о необходимости закупки средств защиты от атак БПЛА, содержащий ссылки на существующие угрозы производственной деятельности, географическое расположение объектов, а также статистику инцидентов в регионе (например, отчеты Минобороны России о работе дежурных средств ПВО)», — пояснила Данчина.

Если в результате атаки БПЛА пострадало оборудование или иное имущество компании, расходы на их ремонт и восстановление учитываются как прочие, поясняет Данчина. При этом также необходимо сохранить подтверждающие документы (договор и первичные документы, справки об инциденте и т.п.).

Компенсация затрат

В августе 2025 г. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил внести в НК механизмы компенсации расходов и убытков, которые предприятия несут в результате атак БПЛА со стороны Украины. Министерство финансов (Минфин) России не поддержал данную инициативу, указав, что компенсация расходов на обеспечение антитеррористической безопасности носит разовый и индивидуальный характер.

Президент РСПП Александр Шохин в своем письме отмечает, что промышленные предприятия (нефтеперерабатывающие, металлургические и химические заводы, а также объекты электроэнергетики) — главная цель атак с использованием БПЛА. Бизнес вынужден тратиться на защиту от атак БПЛА и восстановление разрушенных объектов, говорится в обращении к Президенту России Владимиру Путину.

Крупный бизнес еще летом 2025 г. предложил три меры поддержки, которые нужно внести в НК: налоговая компенсация в размере 50% фактических расходов на строительство или приобретение защитных сооружений, покупку и установку систем видеонаблюдения, обнаружения, РЭБ, ремонт и восстановление производственных мощностей, компенсацию ущерба третьим лицам в результате атаки и других в форме вычета из акцизов на нефтепродукты, жидкую сталь, газ и т. п.; дополнительный акцизный вычет для компенсации недополученных доходов в результате приостановки деятельности предприятия, дифференцированный в зависимости от периода простоя; включение в состав федерального инвестиционного вычета 50% расходов на меры защиты от дронов и выпадающих доходов от приостановки производств с уменьшением федеральной части налога на прибыль вплоть до нуля.

Топливный кризис лишь нарастает

20 мая 2026 г. по информации Reuters, почти все крупные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в центральной части России остановили или сократили производство из-за атак украинских дронов.

Среди пострадавших предприятий, по данным Reuters, были принадлежащий «Сургутнефтегазу» НПЗ «Киришинефтеоргсинтез», Московский НПЗ «Газпром нефти», «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез», «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» (РНПК) «Роснефти» и «Славнефть-ЯНОС» (дочернее предприятие «Роснефти» и «Газпром нефти»).

Совокупно на них приходится около четверти всех перерабатывающих мощностей России. Эти НПЗ способны переработать 83 млн тонн нефти в год, выпуская более 30% производимого в стране бензина и около 25% дизельного топлива.

В мае-июне 2026 г. в некоторых регионах России появились ограничения на продажу бензина, при этом цены на топливо выросли. К 29 июня 2026 г. ограничения на отпуск топлива расширились: в одних регионах лимиты ввели власти, в других — отдельные сети АЗС. Поэтому перед поездкой лучше проверять ситуацию не только по региону, но и по конкретной сети заправок на маршруте, рекомендуют специалисты. По данным Банки.ру на 1 июля 2026 г., проблемы с бензином наблюдаются в Крыму и Севастополе, Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Белгородской, Курской, Брянской областях и Краснодарском крае. Локальные ограничения введены в Псковской, Мурманской, Архангельской, Новгородской, Самарской, Нижегородской областях.