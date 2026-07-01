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Научная победа: российские ученые создали первый отечественный материал для 3D-печати радиоэлектронных деталей

Томские ученые создали материал для 3D-печати с электромагнитными свойствами, позволяющими применять его для создания некоторых радиоэлектронных компонентов. Такой способ производства может оказаться проще и дешевле традиционных.

Магнитный материал для 3D-печати

В Томском государственном университете (ТГУ) разработали новый материал для 3D-печати, который позволит создавать не просто декоративные изделия, а функциональные элементы для радиоэлектроники, пишет ТАСС.

Магнитный композитный материал — пластиковые нити (филаменты) — обладает необходимыми электромагнитными свойствами для печати, например, фильтров, антенн и сенсоров.

Электромагнитные свойства

Радиофизики ТГУ создали филаменты с добавлением порошка гексаферрита. При исследовании механических, магнитных и электромагнитных свойств материала на высоких частотах выяснилось, что феррит работает как узкополосный фильтр и избирательно поглощает электромагнитное излучение на частоте около 49 ГГц. Это свойство можно использовать в различных радиоэлектронных системах, пояснили ученые.

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Unsplash - Jakub Zerdzicki
Для 3D-печати электронных компонентов нужны пластиковые нити с электромагнитными свойствами

«Мы доказали, что это свойство сохраняется в 3D-печатных изделиях, и чем выше концентрация гексаферрита, тем сильнее этот эффект», — отметил доцент кафедры радиоэлектроники радиофизического факультета ТГУ Александр Бадьин.

Команда физиков ТГУ уже более пяти лет решает задачу создания возможности печатать радиоэлектронные элементы на обычных бытовых и промышленных 3D-принтерах. Новый класс филаментов с уникальными электрофизическими характеристиками значительно расширит применение современных FDM-принтеров.

FDM-печать — это метод послойного наплавления, который сегодня является самым распространенным методом 3D-печати пластиком, указано на сайте вуза. Он активно используется на российских предприятиях для создания, например, корпусов радиоэлектронных устройств, но стандартный пластик не взаимодействует с электромагнитным излучением. Импорт электропроводящих материалов сейчас затруднен из-за санкций.

Применение 3D-печати в промышленности

До 2027 г., как писал CNews в сентябре 2023 г., российский технологический университет МИРЭА совместно с «Русатомом» планировали изготовить опытный образец установки аддитивного производства (метод послойного добавления материала) многослойных печатных плат.

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В феврале 2026 г. комитет по экономической политике Госдумы представил предложение по созданию экспериментально-правового режима (ЭПР) тестирования технологий 3D-печати в строительстве. Аддитивные технологии при производстве строительных материалов и конструкций уменьшают массу отдельных узлов, оптимизируют расход материалов.

Для нужд авиастроения и двигателестроения уже возможна такая печать металлами и полимерами. В мае 2026 г. представители Московского авиационного института (МАИ) сообщили CNews о разработке электродвигателя для тяжелых беспилотников, небольших самолетов или электромобилей, около 50% деталей которого можно изготовить с использованием аддитивных технологий. Такой способ позволяет создавать детали сложной формы, а также существенно сокращает сроки производства и снижает трудозатраты.

Анна Любавина

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