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«Яндекс» попросил власти увеличить лимиты на бензин для такси

Введенные в некоторых российских регионах лимиты на отпуск топлива никак не повлияли на работу сервиса «Яндекс.Такси», по словам его представителей. При этом компания уже начала вести переговоры с местными властями о смягчении ограничений для своих водителей.

Переговоры с региональными властями

«Яндекс Такси» ведет переговоры с региональными властями и сетями автозаправочных станций (АЗС) об увеличении лимитов топлива для такси, выяснили «Ведомости».

В компании не наблюдают системного роста цен или оттока водителей из-за ситуации с топливом в стране. Как заявили представители сервиса, в городах, где действуют ограничения на отпуск топлива, водители тратят на заправках значительно больше времени, а это сокращает их время на линии и усложняет работу.

Администрации более 10 российских регионов заявили о введении ограничений на продажу автомобильного топлива для борьбы с ажиотажным спросом, писало издание 24 июня 2026 г. В этом списке Воронежская, Саратовская, Тамбовская, Омская, Вологодская, Белгородская, Пензенская и Новосибирская области. В Иркутской и Владимирской области установили приоритет на снабжении экстренных и коммунальных служб, общественного транспорта и сельхозтехники.

Карта заправок

В «Яндекс Такси» рассказали также, что готовят к запуску функцию, благодаря которой в «Яндекс Про» для водителей появится актуальное информирование о наличии топлива на конкретных заправках.

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Фото: Яндекс Go
«Яндекс» не испытывает проблем, но просит увеличить лимиты на отпуск топлива для водителей такси

В конце июня 2026 г. CNews писал о том, что предприниматель Евгений Чудов уже создал подобный сервис «ГдеБЕНЗ», позволяющий в режиме онлайн следить за наличием топлива и очередей на АЗС.

«ГдеБЕНЗ» работает в реальном времени и не требует установки приложения, регистрации и авторизации. Он открывается прямо в браузере с ПК или мобильного устройства и за трое суток собрал 1,8 млн уникальных посетителей, 3,5 млн визитов и 13,2 млн просмотров.

Любой пользователь может присвоить рейтинг той или иной заправке. По словам Чудова, за первые дни работы жители страны поставили более 100 тыс. отметок и вручную добавили на карту около 2 тыс. заправок. Количество добавлений «ГдеБЕНЗ» на главный экран смартфона составило более 80 тыс.

Сложности ситуации с топливом

Хотя «Яндекс Такси» пока не фиксирует проблем, у других операторов такси они уже есть. Так, по оценке гендиректора таксопарка F1rst Дмитрия Назарова, которую приводит «Коммерсант», отток водителей из отрасли ускорился на 20%.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

Водители стали реже выходить на линию, стараются не брать дальние маршруты и заказы в центр города, так как высок риск остаться без топлива, прокомментировал член правления Национальной ассоциации таксопарков Сергей Привалов.

В отличие от общественного транспорта, который централизованно обеспечивается топливом, водители такси заправляются самостоятельно и зависят от ситуации на АЗС, отметил руководитель центра компетенций Международного евразийского форума «Такси» Олег Амосов.

Анна Любавина

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