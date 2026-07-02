Санкции совершенно по боку: Huawei выходит на рынок Южной Кореи с ИИ-оборудованием на замену американскому

Huawei врывается на рынок Южной Кореи с ИИ-ускорителями

Компания Huawei планирует выход на рынок ИИ-ускорителей Южной Кореи. По сообщению ETNews, южнокорейское подразделение готовится начать продажи продукции семейств Ascend и Atlas, в частности моделей нейроускорителей Ascend 950DT и 950PR, а также вычислительных платформ Atlas 950 SuperPod AI. Начало поставок намечено на IV квартал 2026 г.

Как отмечает TrendForce, на рынке Южной Кореи Huawei, вероятно, будет позиционировать продукцию этих линеек в качестве недорогой альтернативы ускорителям и серверам Nvidia, мирового лидера в сфере производства оборудования для обучения и инференса ИИ-моделей.

Китайский ИТ-гигант постарается привлечь внимание местных игроков за счет улучшенной локализации продукции, подогнанный под реалии локального рынка ценник и адаптированной маркетинговой стратегии. Не исключено также, что оборудование Huawei будет поставляться на южнокорейский рынок под другим брендом, более привлекательным для корейской публики.

Huawei Экспансия ИИ-оборудования Huawei на рынок Южной Кореи стартует в IV квартале

С организацией поставок Huawei помогут два южнокорейских дистрибьютора, одним из которых станет SK Shieldus, отмечает ETNews. С этой компанией Huawei связывают продолжительные партнерские отношения. Обе компании имеют успешный опыт продвижения продукции Huawei на рынке Южной Кореи, что и стало одним из определяющих факторов, которым руководствовались китайцы при выборе местных партнеров.

Какая продукция будет поставляться

В рамках линейки Ascend компания Huawei самостоятельно разрабатывает и выпускает интегральные микросхемы, предназначенные для высокопроизводительных вычислений, обучения и инференса нейросетевых моделей (NPU).

В марте 2026 г. Huawei анонсировала Ascend 950PR, производительность которого заявлена на уровне 1,56 Пфлопс при работе с 4-битными числами с плавающей запятой (FP4). В компании утверждали, что ее продукт по данному показателю превосходит востребованный, но не флагманский GPU Nvidia H20 – примерно в 2,8 раза.

Ascend 950PR располагает блоком оперативной памяти с высокой пропускной способностью (HBM) объемом вплоть до 112 ГБ, что в 1,16 раза больше, чем у Nvidia H20 (96 ГБ). процессор позволяет увеличить скорость мультимодального инференса до 60% в сравнении с аналогом американского происхождения, утверждают в Huawei.

На IV квартал 2026 г. намечено начало поставок Ascend 950DT, оптимизированного под задачи обучения моделей.

Помимо чипов Huawei планирует продавать в Южную Корею вычислительные платформы на базе нейропроцессоров Ascend 950 в сборе. Такой платформой является Atlas 950 SuperPod, представленная в сентябре 2025 г. Базовая система Atlas 950 содержит 64 процессора Ascend 950DT, но поддерживает масштабирование до 8192 NPU и объединение в гигантские суперкластеры, насчитывающие 500 тыс. чипов и более.

Перспективы и вызовы

Согласно ETNews, GPU Ascend 950PR уже используются сразу несколькими крупными технологическими компаниями. В том числе оборудование Huawei применяется для инференса новейшей большой языковой модели (LLM) V4 китайской компании DeepSeek.

По данным источника, Huawei сумела улучшить совместимость с широко используемой в мире экосистемой CUDA компании Nvidia за счет доработки фирменных сетевых технологий, применяемых для объединения GPU в кластеры. Проблема совместимости с CUDA считается едва ли не ключевым фактором, который до этого препятствовал распространению «железа» Huawei. Если Huawei удалось добиться существенного сдвига в этом направлении, спрос на ее продукцию на южнокорейском рынке может оказаться высоким, особенно, с учетом дефицита ИИ-серверов на фоне продолжающегося бума ИИ.

Впрочем, успех на рынке Южной Кореи Huawei не гарантирован. Потенциальных клиентов может отпугнуть китайское происхождение предложенного им технологического стека. Кроме того, существуют опасения относительно показателей энергопотребления и тепловыделения, которые продукция китайских компаний демонстрирует на практике – для компаний из Южной Кореи они могут оказаться неприемлемыми.